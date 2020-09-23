Казахстанский нокаутер Кожамбердиев удосрочил узбека Раджабова и взял пояса WBC и WBA

07:46 24.09.2020

В рамках вечера бокса прошло 13 боев.



В Алматы без зрителей прошел вечер профессионального бокса. В главном бою казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев (10-2, 10 КО) вынудил сдаться своего узбекского соперника Мухитдина Раджабова (12-7-2, 8 KO) и взял чемпионские пояса WBC Asia и WBA Asia, передает zakon.kz.



Поединок прошел в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Начало боя, рассчитанного на 10 раундов, для Едиля оказалось непредсказуемым. Узбек подловил нашего спортсмена и нанес ему точный удар. Рефери открыл счет, но Едиль успел подняться. До 3 раунда спортсмены показали открытый бокс, активно обменивались ударами, преимуществом владел Раджабов. В третьем раунде узбек продолжил наступление, наносил немало ударов - одиночных и сериями. Свой боевой дух Раджабов поддерживал выкриками.



Однако, это не напугало Кожамбердиева. В 4 раунде он стал прибавлять, и начал контролировать ситуацию. По всей видимости, Раджабов почувствовал, что отдал все свои силы в стартовых раундах и отказался продолжать бой. Таким образом, Едиль Кожамбердиев получил чемпионские пояса WBC Asia и WBA Asia, а также пополнил свою коллекцию побед еще одной досрочной.



В других боях вечера Рай Сейтжанов победил Берикбая Нурымбетова, серебряный призер Юношеской Олимпиады Талгат Шайкен одержал досрочную победу над гостем из Узбекистана Бахромом Паязовым. Другой узбек Шавкат Халилов проиграл нокаутом Рахату Сейтжанову. Одним из запоминающихся боев состоялся с участием Аркадия Арутюняна из Армении и Нуртаса Ажбенова. Возрастной Арутюнян с честью выстоял отведенные на бой 10 раундов и уступил хозяину ринга согласно судейским запискам.



Добавим, что в рамках вечера бокса прошло 13 боев. Из них 8 состоялись в формате нового проекта МТК GLOBAL KAZAKHSTAN GOLDEN CONTRACT, в других 5 встречах соперничали между собой уже состоявшиеся мастера ринга.