 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Засудили! Победу в America"s Got Talent отдали негру-оратору. Юную казахстанку Данэлию Тулешову прокатили
07:50 24.09.2020

Данэлия Тулешова проиграла финал America"s Got Talent
Победу одержал мастер ораторского искусства.

Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова не сумела стать победительницей шоу America"s Got Talent, передает zakon.kz.

Результаты зрительского голосования. по итогам которого и определялся победитель шоу, стали известны несколько часов назад. Американская публика присудила победу в шоу мастеру ораторского искусства по имени Брендон Лик.

Победитель получил в качестве приза миллион долларов.

Напомним, финал прошел накануне в Лос-Анджелесе. 14-летняя певица исполнила песню Sia "Alive".

Знаешь, из всех певцов ты выглядишь… и ведь ты еще ребенок! - но ты выглядишь самой опытной, самой уверенной, и на своем месте. Я сказал бы, что сегодня вечером певцам будет сложнее всего. Это правда, потому что ты соревнуешься с действительно отличными исполнителями. Но, ребята - это соревнование. И как София сказала: "Америка, мы очень рады, что сегодня не нам выбирать, - прокомментировала выступление член жюри Хоуи Мэнделл.
И уже сегодня вне конкурса Данэлия выступила с популярной американской певицей и автором песен Эйвой Макс (Ava Max).

Если бы я могла дать "Золотую кнопку", я бы отдала ее Данэлии, - сказала в финальном эпизоде София Вергара.

Источник - zakon.kz
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