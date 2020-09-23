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В АмерСенате выложили 87 страниц разоблачений афер Байдена-младшего (Burisma) на Украине
08:02 24.09.2020

"Конфликт интересов": В США обнародовали отчет о работе сына Байдена на Украине

В США два сенатских комитета обнародовали отчет о работе на Украине Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента Джо Байдена. Речь идет о его работе в правлении газовой компании Burisma, сообщает Голос Америки в среду, 23 сентября.

Указано, что отчет на 87 страницах обнародовали комитеты по нацбезопасности и по вопросам финансов. Авторы документа - сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Гресли утверждают, что работа Хантера Байдена создавала конфликт интересов, поскольку в то время Джо Байден на посту вице-президента США курировал вопросы Украины.

"Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, что было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине", - говорится в документе.

В то же время в самом отчете указано, что пока непонятно, насколько работа Байдена-младшего влияла на политику администрации Обамы в отношении Украины.

Отчет обнародован за шесть недель до выборов президента США, на которых Джо Байден является главным конкурентом действующего президента Дональда Трампа - кандидата от республиканцев.

Источник - Русская весна
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