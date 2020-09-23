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Вместо баб - семирукие, блин, шестиножки... "Картина мира после пандемии будет совершенно другой" - Ш.Мирзиеев
08:06 24.09.2020

президент
Шавкат Мирзиеев в онлайн-выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН выдвинул ряд инициатив в сферах борьбы с бедностью, экологии, прав человека, регионального сотрудничества, безопасности и других.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая впервые проходит в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Речь главы государства прозвучала на узбекском языке.

"За последние 100 лет не было планетарного бедствия такого масштаба. Оно продемонстрировало уязвимость всего человечества перед подобными глобальными угрозами. Нынешняя сложная и напряженная ситуация доказала взаимосвязанность всех государств и народов мира, особую важность регулярного диалога, доверия и тесного сотрудничества", - отметил президент.

"Мы все глубоко осознали необходимость консолидации усилий правительств, парламентов и гражданского общества, укрепления принципов общей ответственности, тесной координации в развитии международного партнерства, повышения статуса и потенциала Всемирной организации здравоохранения и расширения ее полномочий", - сказал руководитель страны.

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Он призвал к совместному формированию "справедливой глобальной системы, которая будет обеспечивать основные права и свободы, здоровье и благополучие каждого человека", и озвучил инициативу Узбекистана разработать под эгидой ООН Международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии.

"В этом документе должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Президент поддержал предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о проведении саммита по актуальным проблемам обеспечения продовольственной безопасности в условиях продолжающегося кризиса.

Он перечислил достижения Узбекистана, достигнутые за последние три года: "В результате принятых широкомасштабных мер по политической, социальной и экономической модернизации происходит становление нового Узбекистана".

Президент отметил "возросшие политическую активность населения и партий, роль институтов гражданского общества, влияние средств массовой информации".

"Гендерная политика стала для нас приоритетным вопросом… Кардинально изменилось положение дел в области прав человека… Коренным образом улучшилась ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания… Последовательно реализуются масштабные реформы, направленные на обеспечение подлинной независимости судебных органов и верховенства закона. На новый уровень поднята бескомпромиссная борьба с коррупцией… Динамично продолжаются экономические реформы в нашей стране", - рассказал глава государства.

"Мы впервые открыто заявили о нашей решимости сократить бедность. Добиваемся этого посредством развития предпринимательства и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды, строительства современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам, оказания адресной социальной помощи", - сообщил Шавкат Мирзиеев.

Он предложил принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о повышении роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека.

Говоря о позитивных изменениях за последние годы в Центральной Азии, президент отметил, что сегодня перед государствами региона стоит "важная стратегическая задача - обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры".

В связи с этим Узбекистан предлагает создать под эгидой ООН Региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

Кроме того, предложено провести Международную конференцию, посвященную взаимодействию в рамках регионального Совместного плана по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятого 10 лет назад.

Шавкат Мирзиеев поддержал начавшиеся в сентябре в Дохе мирные переговоры между политическими силами Афганистана. Он отметил, что вопросы установления мира и стабильности в Афганистане должны оставаться в центре внимания ООН.

"Только совместными усилиями и в тесном сотрудничестве можно воплотить в жизнь надежды афганского народа. Важно действовать, руководствуясь принципом „от нестабильности и разрушений к миру и созиданию"", - подчеркнул президент.

Он выступил с инициативой создать при ООН постоянно действующий комитет, который будет прислушиваться к мнению и чаяниям афганского народа. Основной задачей данного комитета должно стать содействие социально-экономическому развитию Афганистана.

В своей речи президент Узбекистана также затронул проблему глобального изменения климата. "Эти негативные изменения представляют серьезную угрозу и для устойчивого развития Центральной Азии", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Он предложил принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого важнейшего документа - объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем.

В заключение президент обратил внимание на глобальные проблемы нищеты и бедности, которые резко обострились в период пандемии: "Все мировое сообщество, всех нас должен беспокоить „голос нищеты", который звучит сегодня еще сильнее".

Он предложил определить проблемы ликвидации нищеты и борьбы с бедностью в качестве одной из основных тем предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также провести Глобальный саммит, посвященный данным вопросам.

"Для всех нас очевидно, что социально-экономическая картина мира после пандемии будет совершенно другой. Мы должны работать в тесном партнерстве на основе новых подходов в отношении общих угроз безопасности и устойчивому развитию", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Источник - gazeta.uz
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