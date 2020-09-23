Беженцев делят на всех. Еврокомиссия представила новую миграционную стратегию ЕС, - "Къ"

08:13 24.09.2020

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду официально представила подготовленный в Брюсселе пакет поправок к европейскому миграционному законодательству. Новая стратегия охватывает все аспекты миграционной политики и предлагает, с одной стороны, жестче контролировать границы и отсеивать нелегальных мигрантов уже на въезде в ЕС, а с другой - обеспечить более эффективную интеграцию беженцев. Впереди - долгие переговоры между странами ЕС, по-разному относящимися к приему мигрантов.



"Миграция - это сложная, комплексная проблема. И старые системы по обращению с ней в Европе сегодня больше не работают. Еврокомиссия предлагает начать с чистого листа",- объявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Масштабную реформу миграционной политики она анонсировала еще неделю назад в послании к депутатам Европарламента. Теперь же на сайте Еврокомиссии был опубликован (.pdf) пакет многостраничных поправок к различным законодательным актам, который, по словам госпожи фон дер Ляйен, должен сделать систему менеджмента миграции в ЕС "предсказуемой и надежной". Будучи в прошлом министром обороны в правительстве Ангелы Меркель, она фактически повторила в своей короткой речи предвыборный лозунг канцлера, родившийся в острый период миграционного кризиса в 2015 году: "Мы справимся".



Только в речи госпожи фон дер Ляйен акцент был иной: "Мы справимся с этим сообща, всем союзом".

Напомним, формально единой системной политики в этой сфере у Евросоюза до сих пор нет. Европейские институты могут предлагать те или иные общие меры и даже настаивать на них, но согласовать эти требования между всеми странами далеко не всегда получается, и что-то остается непринятым, а что-то - пробуксовывающим на практике. В обнародованных в среду сопровождающих документах перечисляются недостатки нынешней системы регулирования миграции: отсутствие единого подхода и гибкой системы солидарности (проще говоря, переселения "лишних" беженцев из одних стран ЕС в другие), неэффективность дублинских соглашений, неготовность к кризисным ситуациям, бесправное положение многих мигрантов в ЕС.



Новая миграционная стратегия должна, по словам председателя Еврокомиссии, обеспечить баланс "между ответственностью и солидарностью". "Мы вместе разделим преимущества и бремя новой системы,- пообещала она.- Этот пакет отражает прагматичный и реалистичный подход. Мы знаем, что мы должны выстроить доверительные отношения между странами-членами и оправдать доверие со стороны граждан".



Пакет поправок объединяет все аспекты миграционной политики: пограничный контроль и укрепление внешних границ ЕС, предупреждение нелегальной миграции, систему предоставления убежища и интеграции мигрантов, отношения с третьими странами.

Как заверила госпожа фон дер Ляйен, он также учитывает различное географическое положение стран ЕС и расхождения в их позициях по вопросу приема мигрантов.



Брюссель подготовил новый "мощный механизм солидарности"

При этом фон дер Ляйен объявила о старте на греческом острове Лесбос пилотного проекта по обустройству центра приема мигрантов. Лагерь беженцев "Мориа" на Лесбосе был и раньше, в нем в жутких условиях проживали почти 13 тыс. человек. В сентябре он сгорел дотла - то ли случайный пожар, то ли поджог. "Вместе мы должны показать, что Европа регулирует вопрос миграции гуманным и эффективным образом",- подчеркнула председатель Европейской комиссии.



Однако и страхи тех жителей, кто негативно относится к мигрантам, в Евросоюзе, казалось, услышали.

"Мы предлагаем систему глубокой проверки всех без исключения прибывающих мигрантов, включая установление личности, в частности, со снятием отпечатков пальцев, проверку безопасности, контроль здоровья. На этом этапе все те, кто не имеет права на получение убежища, прибывшие из безопасных (по мнению ЕС.- "Ъ") стран, будут проходить через упрощенную процедуру контроля, после чего они будут быстро отправляться домой, чтобы не создавать бесконечных очередей",- объявил заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.



"Теперь мигранты сразу после высадки на побережье ЕС будут проверены, и все, кто не имеет права на убежище, будут очень быстро отправлены обратно. Думаю, эта перспектива заставит многих из них дважды подумать, прежде чем предпринять опасное и дорогостоящее путешествие в Европу только ради того, чтобы немедленно отправиться домой",- подтвердила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.



Процедура предоставления убежища, как заверяют в Брюсселе, ускорится.

По результатам этого отбора, объявила она, страны ЕС смогут согласиться принять у себя определенное число легальных беженцев или поучаствовать в репатриации нелегалов.



К чему пришла миграционная политика Евросоюза

Объемный пакет поправок теперь поступит на рассмотрение Европарламента и стран-участниц ЕС. Процесс согласования наверняка не обойдется без дебатов. "Миграция - это сфера, где не применяется голосование большинством голосов, а требуется консенсус. Так что согласия со стороны стран-участниц еще придется подождать. Но еще до объявления новой стратегии Урсула фон дер Ляйен давала понять, что стоит отказаться от завышенных ожиданий, что новыми предложениями никто не будет доволен",- заявила "Ъ" директор аналитического Центра Карнеги Европа Роза Бальфур.



В прошлом, как напомнила эксперт, Евросоюзу уже удалось достичь определенных договоренностей, укрепив внешнюю границу и договорившись с рядом третьих стран - "стран исхода или транзита".



Но думаю, что тема миграции и дальше будет вызывать разногласия. И проблема не просто в том, что некоторые страны враждебно настроены к иностранцам. Это также вопрос национальных культур, демографии",- говорит госпожа Бальфур.



По ее словам, практически все исследования свидетельствуют о том, что в конечном итоге иммиграция имеет положительные эффекты, способствует росту экономики, ведет к тому, что система образования становится эффективнее, да и сами мигранты также стремятся туда, где иммиграция нужна рынку. "Проблема в том, что менеджмент миграционных процессов организован очень плохо: это особенно было заметно в 2015-2016 году, когда огромное число мигрантов было сконцентрировано в немногих местах, в отдельных городах. Это выглядело неподъемным бременем, создавало нагрузку на различные службы. Одновременно с этим популистские партии успешно используют страх перед миграцией для привлечения внимания к себе и для продвижения в СМИ. И это то, чего очень боятся многие правительства,- отмечает Роза Бальфур.- Но главная задача Еврокомиссии сейчас - создать контекст, в котором переговоры будут возможны, несмотря на порой полярные позиции".



Галина Дудина

"Коммерсантъ" от 23.09.2020,