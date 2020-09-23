Российские элиты – от самоубийства к поиску спасения, - М.Иванов

08:27 24.09.2020 что поможет выжить в этот раз?

Михаил Иванов

23.09.2020



Президент России в выступлениях уже не раз говорил о двух разрушениях российского государства (в 1917 году и в 1991-м), объясняя свои стратегические предпочтения недопущением третьего разрушения. Как показывает история страны, реальные положительные перспективы страны обесцениваются предрасположенностью российской элиты к самоубийству. И для себя, любимых. И для всей огромной страны.



Нынешняя ситуация грозит повторением катастрофы – слишком много общего у нее с двумя прежними крушениями. Здание российской государственности и экономики все ближе и ближе к контролируемому обрушению – также, как башни-близнецы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке. Заминированные за несколько недель до 11 сентября 2001 года злоумышленниками по хорошо отработанной технологии контролируемого обрушения направленными взрывами ненужного здания. С одной стороны – здания и погибшие в них 3 тысячи человека были уже обречены тем злополучным утром. С другой стороны – до момента начала исполнения этого "подставного теракта", до последней секунды перед первыми взрывами, разрезавшими центральные колонны в основании зданий, была возможность избежать трагедии – просто начав активно противодействовать негодяям, хорошо известным властной верхушке США того времени. Негодяям, которые убедили эту верхушку в выгодности запланированного "теракта" для ее будущего.



Также и сегодня – здание российской государственности, российской экономики уже наполовину заминировано. Но дьявольская работа еще не завершена. Элиты могут опомниться в любой момент, и с небольшими для себя краткосрочными потерями и затратами уйти на другой курс для страны. На тот, в котором и их личное благосостояние многократно умножится – вместо его полной потери. И сами они останутся живыми и благополучными – вместо катастрофичного ущерба для себя лично.



Кто конкретно эти элиты? Как и всегда – ключевые политики и государственные чиновники, военачальники, крупнейшие предприниматели страны и руководители по найму, руководство и наиболее узнаваемые медийные личности в СМИ, кино. Разные определения элиты в стране размера России будут включать группу лиц от 3 тысяч до 20 тысяч человек. Всего менее чем 200 человек из них имеют прямое влияние на выработку действий высшего политического руководства.



Перечислим 7 самых главных сходств 1917 г., 1990-1991гг, и динамики 2020-2021гг.



Сходство первое. Присутствует многолетняя напряженность от существования страны в теоретически невозможной финансово-экономической системе, навязанной извне или активно поддерживаемой оттуда.



За несколько лет до 1917 г.: 100% золотое обеспечение рубля при растущей экономике и еще более быстро растущем населении неизбежно вело к росту внешнего долга и процентных платежей по нему, ускоренному вывозу продовольствия при обнищании большинства малоземельного крестьянства. Государственных банков с правом создания новой денежной массы в ее эмиссионном или кредитном исполнении нет. Частные банки, российские или иностранные, не выполняли той роли, которую они столь блестяще выполнили в той же кайзеровской Германии – расширенное кредитование, финансирование промышленности быстрее роста экономики и роста населения.



Модель эта была обречена с самого введения золотого рубля Витте в 1897г. Удивительное терпение среднего россиянина и верность стране, церкви и царю, ее помазаннику, позволили многое пережить этой гарантированно обреченной экономической системе: срежиссированную тем же Витте ловушку русско-японской войны , революцию 1905 года, щедро снабжаемую иностранным оружием и деньгами, несколько биржевых крахов, голодные неурожаи, и даже три года Первой мировой войны.



За несколько лет до 1991 г.:



Руководство СССР разрушает кредитно-денежную систему страны, провоцируя масштабные нехватки товаров – при одновременном росте их производства внутри страны и еще более быстром их импорте. При этом уже с 1979 года идет полномасштабная подготовка к приватизации и к отказу от советской модели. Китай за те же 1980-1990-е годы убедительно демонстрирует альтернативу в виде поэтапного введения частного предпринимательства, при сохранении централизованного финансирования экономики. Сталинский СССР до 1955 года демонстрирует не менее убедительно – частные артели ("предприниматели"), личные хозяйства колхозников и сами колхозы (при сохранении государственного инвестирования и эффективного использования капиталоемкой части сельского хозяйства – техники в МТС, и ирригационных, дорожных, прочих инвестиций) - способны быстро заткнуть дыры в товарных рынках. В экономической ситуации конца 1980-х не было полной обреченности. Но тогда ни Горбачев, ни Ельцин, ни поддержавшие развал СССР элиты большинства союзных республик не могли бы столь активно проталкивать свою повестку вливания в западное сообщество ценой отказа России от своей самостоятельности, геополитической "субъектности".



За несколько последних лет – особенно с 2015 года и по текущие дни:



ЦБ РФ лишен возможности создавать новую денежную массу. Практически, это финансовая система одной из английских колоний прошлого. Стоимость финансирования высока, она превышает среднюю рентабельность новых инвестиций в экономике. Курс рубля искусственно занижается, несмотря на огромный торговый профицит, разгоняя тем самым потребительскую инфляцию и снижая реальные доходы населения.



А в дополнение ко всему - еще и карантин вокруг "коронавируса", тянущий вниз и без того крайне проблемную экономику. И экономический блок правительства, сумевший преступно навязать стране рост дорогих заимствований как способ покрытия дефицита бюджета - при огромных неиспользованных бюджетных остатках прошлых лет, и резервах всех видов.



Сходство второе. При взгляде на прошедшие годы, изъяны системы кажутся легкими для исправления, если бы только элиты страны знали, к чему приведет очередное разрушение страны. То, чем нужно было поступиться для элит и в 1917-м, и в 1990-м – составляло незначительную долю того, что они в реальности потеряли и финансово, и в благополучной жизни для себя и своих близких.



Сходство третье. Есть хорошо скоординированная внешняя сила, навязывающая конкретную повестку, кажущуюся реалистичной для существующих элит, но изначально невозможную к исполнению. Эта повестка всегда манит элиты в сторону либеральных реформ, "чтобы было как на Западе". Противник всегда один и тот же – "финансовые глобалисты", контролирующие и направляющие западные правительства.



Сходство четвертое. Контроль за политэкономическим обсуждением во власти и в обществе. Точнее – есть позволенные рамки обсуждения требуемых изменений. Можно обсуждать или утопичные варианты государственного контроля над всем, или предельно либеральную экономическую повестку. И при этом - удивительное отсутствие обсуждения тех прагматичных альтернатив в области государственного финансирования экономики, контроля над кредитно-денежной системой, при позволении достаточного уровня предпринимательства для преодоления товарных нехваток и самых явных перекосов в экономике. Сегодня на ток-шоу можно услышать или, изредка, совсем дремучих коммунистов ("взять все и поделить", "назад в СССР"), или тех, кто разъясняет безальтернативность нынешней либеральной экономической политики. Практическое обсуждение разумных альтернатив – отсутствует.



Сходство пятое. Внешний долг быстро растет, и с еще более быстро растущими расходами по обслуживанию долга. При этом экономика легко может удовлетворять потребности внутреннего рынка с постоянным, устойчивым профицитом во внешней торговле.



Сходство шестое. Средние реально располагаемые доходы 90% населения России сокращаются – при росте обеспеченности верхних 10% населения



Сходство седьмое. Есть внешнеполитическая напряженность или даже большая война (как в 1917 году) – которая безопасна для существования государства при нацеленности руководства продолжать борьбу. Ресурсы страны достаточны для уверенной победы над геополитическими противниками. Но эта внешняя напряженность (или даже война) превращает страну в гарантированно проигравшую сторону, с большими территориальными и экономическими потерями – в случае предательства элиты и ее пораженческого настроя, передающегося вооруженным силам и населению в целом.



Как и в первых двух ситуациях 1917 и 1990 годов, сегодняшние экономика и общественное устройство обязаны рухнуть, но они держатся удивительно долго. Невероятная для других культур способность среднего человека терпеть, находить любой повод поддерживать власть как своего защитника. Система в очередной раз проедает свой запас прочности. В очередной раз - спасение на расстоянии вытянутой руки. Большинство населения готовы поддержать любой шаг власти, любую ее просьбу о помощи двинуться в спасительном направлении.



Ответим на несколько вопросов, крайне важных для недопущения третьего, финального краха России за последние чуть более ста лет.



Первый: почему элиты верят внешним силам, организующим очередное крушение, и не допускают возможности того, что их "кинут", бросят?



Второе: почему внешнее признание имеет для них такую ценность?



Третье: почему народ не может достучаться до высшей власти и побудить ее отойти от края пропасти?



Четвертое и главное: как задействовать саму элиту для разворота в спасительном направлении? Проще говоря – что она может сделать, чтобы спасти себя и страну от надвигающейся катастрофы?



Ответ первый:



Российские элиты, лояльные Западу (и таких все еще много) "верят" внешним силам не потому, что они им именно верят, доверяются, искренне хотят быть такими же как они и быть с ними заодно. Они "верят" западному сообществу, потому что это комфортно, не требует трудных решений, и позволяет верить в собственную исключительности и ценность, без проверки этого на практике.



Герман Греф, при всех его искренних выражениях пиетета перед каббалистикой и прочими ценностными системами финансовых глобалистов, имеет не больше шансов на место за столом с мировой элитой, чем организаторы перестройки конца 1980-х годов. Сам он представляет ценность для глобалистов примерно как "хи-ви" (Hilfswillige, помощник-доброволец из местного населения в вермахте) в 1941-1943гг для оккупационных властей Германии на территории СССР. Даже если бы "хи-ви" признавался бы в искренней любви к музыке Вагнера, к Германии в целом и в восхищении содержанием "Майн Кампф" - это не сделало бы его заслуживающим немецкого гражданства и офицерского чина в вермахте.



Любой непредвзятый, спокойный взгляд и прошлые моменты разрушения государства, и на текущую ситуацию – должен приводить задумавшегося к неизбежности тяжелых потрясений при смене системы власти, при очередной попытке ввести Россию в состояние, подчиненное "Западу". И неизбежности тяжелых последствий для себя лично. Что бы ни устраивало среднего "прозападного" представителя российской элиты в его нынешней жизни сегодня "в этой стране" – после очередного крушения российской государственности его жизнь станет хуже, неопределеннее и тяжелее.



Ответ второй:



Внешнее признание столь ценно для прозападных элит России, потому что оно дает надежду конкретному человеку (части элиты) фантазийную, не основанную на разумных доводах надежду в том, что именно его личная жизнь изменится в лучшую сторону. В реальности, это признание (или даже уважение) выражаются Западом исключительно как способ подтолкнуть элиту страны к действиям, желаемым для внешних сил. Эти приятные эмоции и фантазии, вместо доводов рассудка, действительно ведут прозападную часть элиты к гибели.



Почему прозападные российские элиты ищут этого признания и уважения? В отличие от представителей, например, японских, китайских, или латиноамериканских элит? "Страшно далеки они от народа", - сказал классик. Но подлинная причина представляется в другом. Российские представители элит по определению не могут быть допущены в мировой элитный круг, потому что ценностная система россиян все еще остается неподвластной демонической ценностной системе мировой элиты.



То есть – многие представители российской элиты хотели бы представить себя "такими как остальные". Банкиры – как уважаемые западные банкиры. Режиссеры – как западные режиссеры. Руководители крупнейших предприятий – как их западные коллеги. На высшем элитном уровне, наши самые богатые и влиятельные люди, возможно, хотели бы участвовать в консультативных, совещательных органах типа "тресторонней комиссии", "совета по международным отношениям" или "Бильдербергского клуба". Но их туда не возьмут и не подпустят к выработке повестки. Потому что любой русскоговорящий или россиянин, осознанный или неосознанный член Русского Мира – является носителем опаснейшего вируса для хозяев мира, для финансовых глобалистов. В любой момент в нем может проснуться частичка Духа, которая подвигнет его к поиску базовых понятий добра и зла, правды и справедливости.



Русский Мир – единственная цивилизация, способная искренне переживать за благополучие всех членов своей цивилизации, и сопереживать людям из других культур и стран.



Смутное осознание своей "испорченности" в глазах мировой элиты, в глазах хозяев мира и "хозяев денег" - толкает представителей российской элиты на иррациональное поведение, на неприязнь к Западу и стремление им понравиться одновременно. Порождает желание самоутвердиться, доказать (хотя бы в собственных глазах) что они тоже достойны. Что они не хуже таких же членов элиты из других стран.



Ответ третий:



Почему народ не может достучаться до высшей власти, и тем самым спасти и себя, и власть, и всю страну от гибели? Народ не может достучаться до высшей власти о неотложных шагах, чтобы отойти от края пропасти – потому что высшая власть преувеличивает осведомленность и ценность элиты в разрешении сложившейся ситуации. И преуменьшает возможность найти требуемые решения вне сложившихся структур власти, вне существующей элиты. И в 1917-м , и в 1990-1991-м, и сейчас.



Тем, кто сегодня изумляется неспособности власти и элиты России увидеть тупиковость либеральной монетаристской модели – можно предложить прочитать жизненные истории и сами труды Шарапова, Бутми и генерала Нечволодова конца ХIХ – начала ХХ века. Даже иногда случавшиеся их личные аудиенции с Николаем Вторым, отчаянные попытки убедить государя изменить курс, изменить финансовую модель на основе 100% золотого покрытия рубля и наращивания займов от частного иностранного финансового сектора - ничего не меняли. В большинстве западных стран носители политэкономических знаний, свободных от влияния финансовых глобалистов, рано или поздно находили отклик в элите и в высшем руководстве страны. Россия здесь стоит особняком именно как уникальная культура, которая, с одной стороны, способна на организацию массового подвига своего населения в моменты смертельной опасности для страны. Но, с другой стороны, все те же особенности культуры и общества приводят к невозможности критического взгляда власти на происходящее, вплоть до самого последнего момента крушения всей системы.



Власть в России, как и в большинстве обществ, в своем функционировании зависит от элит. Но элиты в России имеют наибольшую способность блокировать власти в оценке объективной информации, воспринимать идеи за рамками убеждений элитной системы страны. Также – и в 1917-м, и в 1991 году, и сегодня – у элиты есть пренебрежение качествами среднего жителя страны. Исходя из предполагаемой "темности", "испорченности", "не-западности" этого среднего жителя – у представителя элиты как более успешного представителя того же общества возникает устойчивое представление о "не-ценности" среднего жителя. Эти представления проецируются, передаются чиновникам - большинству исполнительного аппарата системы власти страны.



Только в России столь сильно складывается ситуация, когда население не требует изменения явно несправедливого порядка именно из-за нежелания расшатать власть как своего защитника от враждебного внешнего мира. Но сниженный запрос на развитие позволяет элите монополизировать свое давление на высшую власть, контролировать повестку обсуждения курса в стране….и тем самым приближать свою погибель.



Ответ четвертый и главный



Парадоксально, но элита страны, и особенно в России, является самой действенной, самой способной силой для наименее болезненного оздоровления ситуации в стране. Говоря проще – лучший способ спасти Россию и саму элиту от очередного краха есть убедить именно элиту страны, что она выиграет от спасения страны. Выиграет от независимости, от неподчиненности финансовым глобалистам. Для этого решение не должно требовать разрыва со всем сегодняшним положением дел. Максимум того что работает хорошо – должно работать хорошо и дальше.



В частности, в экономике есть много практических решений и инструментов, готовых к использованию, без всякой подготовки, с самого первого дня решимости власти спастись от катастрофы.



Например:



Даже без принципиального разрыва с западными институтами – можно организовать выпуск требуемой кредитной массы через существующие госбанки. Можно еще минимум три года проводить расширенное, "бюджето-дефицитное" кредитование экономического роста России, соблюдая все формальные договоренности России с западными финансовыми институтами.



Можно, не устраняя из системы частные банки (и неотличимые от них по своей сути "государственные" Сбербанк и ВТБ) дополнить их работу несколькими новыми кредитными институтами по типу Китая, Бразилии и Германии сегодня, Южной Кореи и Тайваня в недавнем прошлом.



Можно ускорить инвестиции новые производственные мощности, увеличив в 20 раз фондирование институтов типа Фонд развития промышленности при Минпромторге. Увеличив при этом грантовую, невозвращаемую часть финансирования для тех проектов, где быстрее достигается требуемое импортозамещение, или увеличенное производство товаров с наибольшим риском роста цен.



Можно восстановить часть инструментов валютного контроля, хорошо работавших в 1999 - 2002 гг. Россия перед Западом была тогда в десятки раз слабее, более зависимой от него, чем сегодня. Но тогда ЦБ при Геращенко делал массу вещей, сейчас кажущихся невозможными – обеспечивал стабильность рубля при большом внешнем госдолге, остановке большинства производств в стране и необходимости импортировать практически все виды потребительских товаров, при не работающем госаппарате, почти тотальной коррупции.



Что поможет российским элитам выжить, спастись в этот раз?



Нужно поверить – в своих соотечественников. Все российская история доказывает - российская элита нигде больше не найдет поддержки в мире, кроме родного народа и родного государства. Да, Российское государство и так действует большей частью в их интересах, как им кажется. Но большинство населения не выигрывает от сегодняшней политики, а экономика остается хрупкой, не растущей, и не дающей стране достаточно ресурсов для защиты от давления извне. Внешние силы только обманут наиболее инфантильных и амбициозных представителей элиты, воспользуются ими для очередного разрушения России, ни никогда не будут выполнять (или даже осознавать) никаких обязательств перед помогшими им местными "хи-ви"



Нужно узнать – про альтернативные взгляды на жизнь, про альтернативные программы. Начнем хотя бы с экономической теории. Ее преподавание с начала 1990-х годов полностью под контролем ультра-либеральных взглядов. Нужно обсуждение альтернативных, "новых" взглядов на макроэкономику, на деньги и кредит, на роль государства. В них нет ничего "нового". По ним построены и быстрый рост Китая, в прошлом Германии, Южной Кореи, Тайваня, Канады. С оговорками – Бразилии за первое десятилетие нового века. Но сегодня - всякая экономическая теория, посягающая на право частных банков создавать почти всю новую денежную массу в экономике, исключается даже из изучения, не говоря уже об использовании российской властью.



Нужно разочароваться в Западе – в разговорах со многими я слышал разные истории, как менялись их взгляды за последние пять лет. Часто повторяющаяся история – происходило нечто, что заставляло человека признать явную испорченность, явное зло в западном взгляде на жизнь, на мир. Не хватает более системного сбора и распространения правдивой информации о том, как на самом деле работает западная система. Например, не у всех есть время на две книги Куигли, суммарно почти в 2 тысячи страниц, "Трагедия и надежда" и "Англо-американский истеблишмент", обязательные для ведущих политологических школ на самом Западе. А ведь они одни явно показывают лживую, человеконенавистническую суть западной системы, ее настроенность на разорение и полное подчинение среднего жителя даже самих западных стран.



Нужно решиться – требовать и поддерживать экономическую политику, которая бы способствовала сохранению страны.



Возможно, главное сиюминутное препятствие - не хватает понятной экономической программы, которая не отталкивала бы уже сложившуюся элиту. Которая не грозит национализацией уже накопленного богатства. Не грозит поднятием налогов на доходы – наоборот, существенно снижает налоги на наименее обеспеченных, и даже добавляет социальные выплаты. Не грозит государственным контролем за ценами – наоборот, помогает частным компаниям быстрее добавлять новые мощности, чтобы цены сдерживались расширенным предложением товаров, а не административным принуждением.



Наиболее левая часть российского патриотического сообщества сегодня не поддерживает поиск такой программы. Хочет расплаты за преступления элит против собственного народа в 1990-е годы. Не может мириться с сверхвысокими доходами и низкими налогами самых богатых. И тем самым отдаляет нахождение согласия в обществе.



Выход неизбежно нужно искать в экономической политике, которая – как в Китае – создает много нового богатства, создает быстрый экономический рост. Удваивает за короткий срок доходы наименее обеспеченной половины населения, и именно через это снижает имущественное расслоение в обществе. А не пытается в первую очередь "наказать" наиболее обеспеченные 5% граждан.



Большинство требуемых мер по развороте экономики России к быстрому, безинфляционному росту есть в выступлениях многих известных "вне-системных" экономистов – и Михаила Хазина, и Сергея Глазьева, и Валентина Катасонова, и других. Возможно, не хватает целостной экономической программы, которая не требовала бы от сегодняшних элит "встать и уйти в никуда", "отдать и не жаловаться". Вполне разумная программа, созвучная этим приоритетам – Курс Благополучия.



Всегда найдется небольшая часть влиятельных социопатов, идеологически отторгающих такое развитие страны, при котором быстро улучшается жизнь большинства. Такие есть, и, к сожалению, их немало на ключевых постах в экономическом блоке власти, в частном финансовом секторе. Вывод средств из страны, валютные спекуляции против рубля – главный источник их дохода.



При проведении требуемой политики, такие неизбежно проявят себя на максимальном сопротивлении изменениям. Но все же, для большей части элиты, быстрый рост национальной экономики, реализация своих амбиций смогут компенсировать ощущение большей "оторванности" от либеральных западных кругов.



Самое главное получается: предложить такой курс для страны, который будет привлекателен для большей части элиты из госуправления, реального сектора экономики, силовых структур и ВПК. Но и в финансовом секторе, и в экономическом блоке правительства неизбежно найдется более половины вменяемых представителей элиты, которые увидят в новой политике перспективы умножения своего влияния и богатства.



Времени остается совсем немного. Источник - завтра

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