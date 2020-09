Американский протест - 2020. BLM-Революция. - В.Овчинский

08:28 24.09.2020 Американский протест - 2020

попытка объективно разобраться



Владимир Овчинский

23/09/2020



Монитор кризиса США - совместный проект ACLED (организации, специализирующейся на анализе деструктивных конфликтов) и Инициативы по преодолению разрыва (BDI) в Принстонском университете собирает данные о тенденциях протестных движений в режиме реального времени, чтобы предоставить своевременный анализ и ресурсы для поддержки усилий гражданского общества по отслеживанию, предотвращению и снижению риска политического насилия в Америке. Монитор подготовил отчет, который охватывает период со смерти Флойда до последней фазы движения Black Lives Matter – BLM (Жизнь черных имеет значение), растущие волнения, связанные с кризисом в области здравоохранения, и политически мотивированное насилие в преддверии всеобщих выборов в ноябре 2020 г..



Эти данные показывают, что Соединенные Штаты находятся в кризисе. Он сталкивается с множеством одновременных, перекрывающихся рисков - от злоупотреблений со стороны полиции и расовой несправедливости до беспорядков, связанных с пандемией. Все это усугубляется растущей поляризацией. Этот отчет отображает эти тенденции с учетом предстоящих выборов, когда эти пересекающиеся риски могут усилиться.



Давний кризис полицейского насилия и структурного расизма в Америке в этом году стал новой горячей точкой. 25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда, 46-летнего чернокожего, якобы за использование поддельной 20-долларовой банкноты. Один офицер прижал Флойда к земле и нажал ему на шею коленом на восемь минут и 15 секунд, Флойд умер.



Смерть Флойда вызвала волну демонстраций, связанных с BLM, движения, которое быстро распространилось из Миннеаполиса по всей стране. В период с 26 мая, на следующий день после смерти Флойда, по 22 августа ACLED зафиксировало более 7750 демонстраций, связанных с движением BLM, в более чем 2440 населенных пунктах всех 50 штатов и Вашингтоне, округ Колумбия.



Демонстрации по всей стране

В США уже давно царит оживленная протестная среда, но в 2020 году демонстрации выросли до нового уровня. В период с 24 мая по 22 августа ACLED зафиксировала более 10 600 демонстраций по всей стране. Более 10 100 из них - или почти 95% - связаны с мирными протестующими. Менее 570 - или примерно 5% - вовлекали демонстрантов в насилие. Более 80% всех демонстраций связаны с движением Black Lives Matter или пандемией COVID-19.



Прошлым летом ACLED провела пилотную программу сбора данных для США, что позволило сравнить текущий момент с тем же периодом прошлого года. Только в июле этого года ACLED зафиксировал почти 2000 демонстраций - на 42% больше, чем 1400 демонстраций, зарегистрированных в июле 2019 года.



Протестное движение организовалось до смерти Флойда вокруг других жертв полицейского насилия и расизма по всей стране. В августе 2019 года полицейские столкнулись с Элайджей Макклейном, когда он шел домой из круглосуточного магазина в Авроре, штат Колорадо. Макклейн умер после того, как полиция задержала его. В начале 2020 года Ахмауд Арбери был застрелен бывшим офицером полиции и его сыном во время пробежки. В Луисвилле, штат Кентукки, полиция ворвалась не в тот дом при попытке отбыть ордер и случайно убила в перестрелке Бреонн Тейлор - 26-летнюю женщину фельдшера, которая спала. Демонстрации убийства Флойда также призвали к правосудию по этим делам и другим прошлым инцидентам, которые остаются нерешенными. Во многих местных сообществах протесты, посвященные смерти Флойда, удвоились как акты памяти для таких афроамериканцев, как Майкл Браун, Эрик Гарнер, Фредди Грей и Трейвон Мартин, чьи убийства в 2012 году первоначально вызвали движение BLM. Даже во время нынешнего раунда демонстраций в список были добавлены новые случаи с Райшардом Бруксом, убитым полицией в Атланте, штат Джорджия (июнь 2020 г.), Джейкобом Блейкмом, застреленным полицией в Кеноша, штат Висконсин (август 2020 г.).



Демонстрации продолжаются. Хотя количество зарегистрированных событий, связанных с движением BLM, постепенно снижается с момента их пика в конце мая - начале июня, ACLED по-прежнему продолжает регистрировать десятки демонстраций каждую неделю.



Соотношение мирных и насильственных протестов

Подавляющее большинство демонстраций, связанных с движением BLM, являются ненасильственными. Более чем в 93% всех демонстраций, связанных с движением, демонстранты не прибегали к насилию или деструктивной деятельности. Сообщается, что мирные протесты проходят более чем в 2400 различных местах по всей стране.



Демонстрации с насилием были ограничены менее чем 220 точками - менее 10% районов, где прошли мирные протесты. Во многих городских районах, таких как Портленд, штат Орегон, например, где после убийства Флойда наблюдались устойчивые беспорядки, демонстрации с применением насилия в основном ограничиваются отдельными кварталами, а не рассредоточены по всему городу.



Несмотря на данные, указывающие на то, что демонстрации, связанные с движением BLM, носят, как правило, мирный характер, один недавний опрос показал, что 42% респондентов считают, что "большинство протестующих (связанных с движением BLM) пытаются подстрекать к насилию или уничтожать собственность" (FiveThirtyEight, 5 июня 2020 г.). Это согласуется с опросом Civiqs, который показывает, что "чистое одобрение движения Black Lives Matter достигло пика еще 3 июня (через неделю после убийства Джорджа Флойда, когда впервые стали поступать сообщения о беспорядках) и с тех пор резко упало" (USA Today, 31 августа 2020 г.; Сiviqs, 29 августа 2020 .).



Исследования Вашингтонского университета показывают, что это несоответствие проистекает из политической ориентации и предвзятой направленности СМИ (Washington Post, 24 августа 2020 г.), например, непропорциональное освещение демонстраций с применением насилия (Business Insider, 11 июня 2020 г.). Такие группы, как Антидиффамационная лига (ADL), задокументировали организованные кампании дезинформации, направленные на распространение "преднамеренного искажения характеристик групп или движений (участвующих в протестах), например, изображение активистов, поддерживающих Black Lives Matter, в качестве воинствующих экстремистов или утверждение, что антифа - это террористическая организация, координируемая или управляемая туманными внешними силами ". Эти кампании по дезинформации могут способствовать снижению общественной поддержки движения BLM после первоначального увеличения после смерти Флойда, особенно среди белого населения (USA Today, 31 августа 2020 г.;Civiqs, 30 августа 2020 г.,30 августа 2020 г.).



Однако, несмотря на то, что СМИ уделяют внимание грабежам и вандализму, мало свидетельств того, что демонстранты участвовали в широкомасштабном насилии. В некоторых случаях, когда демонстрации действительно перерастали в насилие, поступают сообщения о провокаторах или лазутчиках, подстрекающих к насилию. Например, во время демонстрации 27 мая в Миннеаполисе мужчина с зонтиком - прозванный в СМИ "человеком с зонтиком" и позже идентифицированный как член "Ангелов ада", связанный с Aryan Cowboys, движением сторонников превосходства белых и уличной бандой, разбивал витрины магазинов (Forbes, 30 мая 2020 г.). Это был одно из первых сообщений о деструктивной деятельности в тот день, и оно "создало атмосферу враждебности и напряженности", которая помогла спровоцировать вспышку грабежей после изначально мирных протестов, по словам следователей полиции, которые считают, что этот человек "хотел посеять рознь. и расовые беспорядки" (New York Times, 28 июля 2020 г.).



Во многих случаях насильственные или разрушительные демонстрации были специально нацелены на памятники, которые, как считается, представляют собой наследие расистского насилия в стране, например, памятники в честь колониальных деятелей, рабовладельцев и лидеров Конфедерации. После смерти Флойда произошло по меньшей мере 38 инцидентов, в ходе которых демонстранты значительно повредили или снесли мемориалы по всей стране, в том числе статуи президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса и Христофора Колумба. Хотя эти инциденты составляют небольшую часть демонстраций, эта тенденция стала еще одним полем битвы гиперпартийных "культурных войн" из-за истории расизма в Америке (Bloomberg, 7 июня 2020 г.), а также громоотвод для поляризованных дебатов о соответствующем ответе на продолжающееся движение протеста. В некоторых общинах давление привело к официальным усилиям по сносу памятников и переименованию общественных объектов, таких как школы, при этом собрания в мэрии и другие форумы предоставляют мирные возможности для обсуждения и примирения, что в конечном итоге может помочь уменьшить поляризацию (NPR, 12 июля 2020 г.). В других, однако, вспыхнули столкновения между теми, кто выступает против этих мемориалов, таких как памятник Каменная гора лидерам Конфедерации в Джорджии, и теми, кто поддерживает их сохранение (AJC, 15 августа 2020 г.).



К концу июня президент Дональд Трамп ухватился за эту тему и издал распоряжение, разрешающее федеральным агентам преследовать демонстрантов, которые сносят статуи или наносят ущерб федеральной собственности, что стимулировало создание Целевой группы по защите американских сообществ и развертывание агентов Министерства внутренней безопасности.



Насильственный ответ правительства

Первоначальная реакция правительства на демонстрации была неоднородной. Многие первые акции протеста прошли мирно и без происшествий. В некоторых городах, таких как Лос-Анджелес, Калифорния и Камден, Нью-Джерси, власти даже выразили поддержку, присоединившись к маршам, преклонив колени или посетив общественные собрания по реформе. В некоторых случаях эти усилия снизили напряженность между сообществом и полицией, в то время как в других демонстранты выразили обеспокоенность тем, что эти демонстрации служили скорее "пиар-ходом", чем подлинными актами солидарности, потенциально скрывая масштабы злоупотреблений со стороны полиции. Например, в начале июня, когда некоторые полицейские преклонили колени вместе с демонстрантами в Буффало, штат Нью-Йорк, появились отдельные сообщения, в которых на следующий день городская полиция жестоко повалила пожилого протестующего на землю и проломила ему череп (ABC, 6 июня 2020 г.;NPR, 30 июня 2020 г.).



В целом, данные ACLED указывают на то, что правительственные силы вскоре заняли жесткую позицию в отношении растущего протестного движения. На демонстрациях, где присутствуют власти, они чаще всего применяют силу. Данные показывают, что они непропорционально применяли силу при вмешательстве в демонстрации, связанные с движением BLM, по сравнению с другими типами демонстраций.



Несмотря на то, что демонстрации, связанные с движением BLM, были исключительно мирными, более 9% - или почти каждый десятый - были встречены вмешательством правительства, по сравнению с 3% всех других демонстраций. Это также знаменует общий рост количества вмешательств по сравнению с этим временем прошлого года. В июле 2019 года власти вмешались менее чем в 2% всех демонстраций - менее 30 событий - по сравнению с июлем 2020 года, когда они вмешались в 9% всех демонстраций, или более чем в 170 мероприятиях.



Власти применяли силу - например, следующее оружие: слезоточивый газ, резиновые пули и перцовый баллончик, или избивали демонстрантов дубинками - более чем в 54% демонстраций, в которых они участвовали. Это тоже значительное увеличение по сравнению с прошлым годом. В июле 2019 года правительственный персонал применил силу всего в трех задокументированных демонстрациях по сравнению с июлем 2020 года, когда они применили силу против демонстрантов как минимум в 65 мероприятиях. Более 5% всех мероприятий, связанных с движением BLM, были встречены властями с применением силы по сравнению с менее 1% всех других демонстраций. В некоторых случаях, например в Сиэтле, Вашингтоне и Портленде, штат Орегон, жесткие действия полиции, по-видимому, усилили напряженность и увеличили риск эскалации насилия.



Милитаризированная федеральная реакция

Эскалация применения силы против демонстрантов происходит на фоне более широкой милитаризации реакции правительства на внутренние беспорядки и, в частности, на демонстрации, которые воспринимаются как связанные с левыми группами, такими как Антифа, которую администрация считает "террористической" организацией. Сразу же после смерти Флойда президент Трамп опубликовал в социальных сетях серию сообщений с угрозами задействовать вооруженные силы и национальную гвардию для разгона демонстраций, предлагая властям применить смертоносную силу, если демонстранты участвуют в мародерстве. Президент назвал губернаторов "слабыми" за то, что они допустили демонстрации в своих штатах, и поручил им вызвать Национальную гвардию, чтобы "доминировать" и "пробивать (протестующих) как масло" (Vox, 2 июня 2020 г.). Сенатор Том Коттон из Арканзаса, советник президента, рекомендовал администрации "ввести войска" и "не давать пощады повстанцам, анархистам, бунтовщикам и мародерам" (New York Times, 3 июня 2020 г.,23 июня 2020 г.).



Риторика вскоре перешла в действие: в начале июня правительство использовало войска Национальной гвардии, агентов секретных служб и полицию парка США - среди других федеральных агентов - для насильственного разгона мирных протестов на площади Лафайет у Белого дома, чтобы создать возможность сфотографироваться Трампу на улице Св. Церковь Иоанна. Инцидент вызвал резкое публичное осуждение со стороны бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса и возможный отказ нынешнего министра обороны Марка Эспера поддержать действие Закона о восстании, который позволил бы развертывать действующие войска для реагирования на демонстрации. После смерти Флойда ACLED регистрирует более 55 развертываний федеральной и национальной гвардии по всей стране.



Сиэтл, Вашингтон

Сиэтл одним из первых стал горячей точкой протестного движения и целью подавления. Губернатор Вашингтона быстро развернул Национальную гвардию по всему штату, а к выходным Дня независимости федеральное правительство направило агентов для охраны памятников и подавления демонстраций. Демонстранты оставались в основном мирными, но напряженность нарастала, поскольку противостояние за пределами Восточного участка полицейского управления Сиэтла периодически перерастало в насилие, с повсеместным использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат и перцовых баллончиков.



В начале июня под давлением избранных должностных лиц, заявивших о применении чрезмерной силы, полиция покинула Восточный округ, а демонстранты установили лагерь протеста, который они назвали Зоной оккупированного протеста на Капитолийском холме (CHOP), независимой от полиции и правительственного контроля. Cоздание лагеря совпало с затишьем в бурных демонстрациях. Хотя о беспорядках сообщалось до 8 июня (когда была создана CHOP) и после 1 июля (когда она была демонтирована), за прошедший период были зарегистрированы только мирные протесты.



Власти очистили CHOP и арестовали десятки демонстрантов к началу июля, но этот эпизод создал важный прецедент: президент Трамп предупредил, что протестующие будут встречены "серьезной силой", если они попытаются воспроизвести CHOP в другом месте страны.



Портланд, штат Орегон

После Сиэтла жесткая реакция правительства заняла центральное место в Портленде, где демонстранты собирались ежедневно после смерти Флойда. В течение июня демонстранты митинговали возле Центра правосудия округа Малтнома и других известных правительственных объектов в центре Портленда, время от времени вступая в столкновения с полицией, которая покрывала город слезоточивым газом и ударными боеприпасами. Федеральный судья вскоре издал запретительный судебный приказ в отношении полицейского управления Портленда, поручив ему ограничить использование слезоточивого газа из-за опасений, что его сотрудники применяют чрезмерную силу против демонстрантов и нарушают их права в соответствии с Четвертой поправкой. К концу месяца приказ был расширен, чтобы ограничить использование другого менее смертоносного оружия, такого как резиновые пули, и законодатели штата Орегон приняли новый закон, обязывающий полицию предупреждать протестующих перед применением слезоточивого газа. Демонстрации продолжались, но напряжение снизилось.



Ситуация изменилась в июле, когда агенты федеральных служб приняли более активное участие в ответных мерах в рамках операции "Добросовестная доблесть". Против воли местных властей, федеральные власти начали агрессивно следить за демонстрациями, применяя чрезмерную силу и произвольно задерживая подозреваемых в протестах в автомобилях без опознавательных знаков.



До развертывания сил правопорядка в начале июля примерно 8% демонстраций в Орегоне были встречены вмешательством правительства, и власти редко применяли силу против демонстрантов. Однако с июля почти 28% демонстраций были встречены вмешательством и применением силы со стороны государственных служащих. В частности, в Портленде до июля менее 24% демонстраций были встречены государственной силой. С июля этот показатель вырос до 40% от всех демонстраций.



Хотя федеральные власти были задействованы для поддержания мира, этот шаг, похоже, привел к повторной эскалации напряженности. До развертывания более 83% демонстраций в Орегоне были ненасильственными. После развертывания процент насильственных демонстраций вырос с менее 17% до более 42%. В Портленде количество демонстраций с применением насилия увеличилось с 53% до почти 62% всех событий после того, как на место происшествия прибыли федеральные агенты.



В конце июля официальные лица объявили, что федеральные агенты сократят свое присутствие в Портленде после переговоров между губернатором Кейт Браун и вице-президентом Майком Пенсом, но останутся в режиме ожидания. Откат снизил напряженность но президент Трамп предупредил, что федеральные власти не покинут Портленд полностью, пока местные власти не "защитят свой город". В начале сентября федеральное правительство начало замещать полицию штата Орегон для реагирования на демонстрации в Портленде в координации с маршальской службой США, что потенциально может сигнализировать о возобновлении федерального вмешательства в город.



Насилие в отношении СМИ

Репортеры также стали объектами силовых действий правительства. Работая над освещением беспрецедентной волны протестов, журналисты одновременно столкнулись с тем, что "Репортеры без границ" назвали "беспрецедентной вспышкой насилия" по всей стране (RSF, 31 мая 2020 г.). Правительственные силы являются основными виновниками этих нападений, от избиений и нападений до насильственных арестов. С мая ACLED фиксирует более 100 отдельных случаев насилия со стороны правительства в отношении журналистов как минимум в 31 штате и Вашингтоне, округ Колумбия, во время демонстраций, связанных с движением BLM. Наибольшее количество из них произошло в Калифорнии - например, 30 мая на демонстрации в Санта-Монике, когда полиция применила слезоточивый газ к команде новостей ABC7 или 31 мая на демонстрации в Лонг-Бич, когда полиция ранила журналиста KPCC / LAist несмертельными патронами.



Широкое участие негосударственных субъектов в демонстрациях BLM

Правительственные силы - не единственные участники демонстраций. В условиях усиливающейся политической поляризации и углубления недоверия к государственным институтам ополченцы и другие негосударственные субъекты все чаще вступают в прямые отношения с демонстрантами.



Негосударственные группы становятся более активными и напористыми. С мая ACLED регистрирует более 100 событий, в которых негосударственные субъекты участвовали в демонстрациях (включая контрдемонстрации), подавляющее большинство из которых были ответом на демонстрации, связанные с движением BLM. Эти негосударственные субъекты включают группы и ополчения как с левой, так и с правой стороны политического спектра, такие как Антифа, Коалиция Not Fucking Around, Гражданская гвардия Нью-Мексико, Патриотический фронт, Гордые мальчики, Бугалу-Буа и Ку-клукс-клан и другие.



В целом, этим летом в демонстрациях активно участвовало более 20 отдельных негосударственных групп. Только в июле 2020 года ACLED зафиксировал почти 30 событий, в которых негосударственные субъекты участвовали в демонстрациях, - по сравнению с нулем в июле 2019 года.



Независимо от того, связаны ли они с организованной группой или нет, на демонстрациях также растет присутствие вооруженных лиц, и многие заявляют, что они стоят рядом, чтобы "поддерживать мир", если не открыто запугивать предполагаемых "врагов". С мая по стране было зарегистрировано не менее 50 таких инцидентов. Сообщения о том, что полиция терпит не только присутствие определенных вооруженных лиц на демонстрациях, но в некоторых случаях активно поощрять их участие, предполагая, что эта тенденция сохранится, увеличивая риск насилия. В ночь на 25 августа в Кеноша, штат Висконсин, например, во время протестов против жестокости полиции после стрельбы в Джейкоба Блейка полиция якобы сказала вооруженным членам гвардии Кеноша через громкоговоритель: "Мы ценим вас, ребята. Мы действительно делаем", и поделился с ними водой (USA Today, 29 августа 2020 г.).



Хотя многие из этих инцидентов не переросли в насилие, недавние события в Кеноша показывают, насколько быстро ситуация может обостриться.



Призыв к оружию в Facebook со стороны Kenosha Guard привел в город нескольких вооруженных людей, чтобы "защитить жизни и имущество", в том числе тех, кто технически не связан с группой, таких как Кайл Риттенхаус. Перед концом ночи Риттенхаус застрелил трех демонстрантов, двое из которых скончались от полученных ран (CNN, 28 августа 2020 г.). Сначала полиция разрешила Риттенхаузу покинуть место происшествия, но позже он был арестован и обвинен в убийстве. С тех пор президент Трамп не осуждал действия Риттенхауса и предположил, что стрельба производилась в порядке самообороны (NPR, 31 августа 2020 г.).



Чтобы отслеживать деятельность ополченцев, ACLED пользуется преимуществами партнерства с MilitiaWatch, исследовательским проектом и блогом, который отслеживает, документирует и анализирует современные движения ополченцев США, а также предоставляет отчеты, связывающие долгосрочные тенденции ополчения с более широкими политическими событиями. MilitiaWatch собирает данные из контента с открытым и полуоткрытым исходным кодом, созданного членами ополчения и для них, что позволяет анализировать деятельность ополченцев с их собственной точки зрения. Отслеживается такая информация, как вербовка, тренировочные учения, создание новых групп или отколовшихся групп, или важные объявления, такие как поддержка политическими группами ополченцами, а также более конкретные детали, касающиеся личности ополченцев, действующих во время демонстраций. от MilitiaWatch и включены в данные ACLED.



В дополнение к тому, что вооруженные люди стояли рядом, не участвуя напрямую в демонстрациях, также увеличилось количество контрпротестов, противостоящих демонстрантам.



В период с 25 мая по 22 августа по всей стране было зарегистрировано более 360 контрпротестов, что составляет почти 5% всех демонстраций. Из них 43 - почти 12% - переросли в насилие, например, в результате столкновений между про-полицейскими демонстрантами и демонстрантами, связанными с движением BLM. Только в июле ACLED зафиксировала более 160 контрпротестов, или более 8% всех демонстраций. Из них 18 прибегли к насилию. Это значительный рост по сравнению с июлем 2019 года, когда по стране было зарегистрировано только 17 контрпротестов, или примерно 1% от всех демонстраций, и только одна из них якобы переросла в насилие.



Эта тенденция грозит быстро перерасти столкновения между протестующими и контрпротестующими в ожесточенные столкновения. Недавние события в Портленде, штат Орегон, ночью 29 августа указывают на то, что такие столкновения могут быстро стать смертельными. Той ночью в поддержку президента Трампа прошла демонстрация каравана грузовиков, в которой участвовали члены Patriot Prayer, Three Percenters и Proud Boys. Когда колона проезжала через ряды демонстрантов по грузовикам из толпы начали стрелять из пейнтбольных ружей. В ходе столкновения неизвестный застрелил члена правой вооруженной группы "Патриотическая молитва". Президент Трамп написал в Твиттере соболезнования по поводу погибшего, заявив, что он был "убит в Портленде ANTIFA" (Insider, 31 августа 2020 г.), несмотря на то, что остается неясным, кто несет ответственность за съемку.



Рост негосударственного вмешательства и насильственных контрдемонстраций противопоставляется растущей модели ненасильственных инцидентов на почве ненависти. По мере того как протесты за расовую справедливость распространились по стране, также появились проявления расистских символов, таких как петли, которые считаются предупреждениями или актами запугивания, направленными против активистов и протестующих, связанных с движением BLM. Например, в конце июня в Санта-Роза, штат Калифорния, была найдена свисающая с дерева чучело обезьяны (ABC, 29 июня 2020 г.). В середине июля пара в Сагино, штат Мичиган, нашла петлю и записку с надписью "Аксессуар для ношения с футболкой BLM! Счастливого протеста! " проскользнул в окно своей машины (Michigan Live, 13 июля 2020 г.).



Сравнения тенденций BLM в мире

В то время как США сталкиваются с уникальным сочетанием накладывающихся друг на друга кризисов, многие из этих тенденций отражаются во всем мире, а расизм и жестокость полиции, примером которых является смерть Джорджа Флойда, вызвали глобальную реакцию.



За неделю, прошедшую после смерти Флойда, в 74 странах, включая США, было зарегистрировано не менее 8700 демонстраций солидарности с движением BLM. Демонстранты сосредоточили свое возмущение на американских символах, включая посольства, консульства и собственность Трампа, но они также сплотились вокруг местных случаев жестокости полиции и расового неравенства. Движение BLM предложило "бренд" активизма против расизма и насилия против полиции для целого ряда контекстов по всему миру. Во многих странах демонстранты "применяли своих мучеников" к протестам солидарности и используют BLM как источник вдохновения для структурирования внутренних движений против полицейского насилия, дискриминации и политических репрессий.



COVID-19 и протесты

В Америке кризис здравоохранения и последняя волна демонстраций, связанных с BLM, переплетены. Текущее движение протеста BLM стало одним из крупнейших в истории США отчасти потому, что оно возникло в социально-экономической среде, глубоко разрушенной пандемией. Исследования показывают, что люди, потерявшие работу и средства к существованию, с большей вероятностью примут участие в протестах, тем более что пандемия оставила после себя явных победителей и проигравших. Например, "Забастовка за жизнь черных" - это попытка объединить "взаимосвязанную борьбу за расовую и экономическую справедливость" (USA Today, 20 июля 2020 г.). В рамках этого движения протестовали в память о Джордже Флойд, Бреонна Тейлор, Элайджа Макклейн и других чернокожих, погибших после конфликта с полицией, а также призывали Сенат изменить законы по вопросам здравоохранения и восстановления экономики. По мнению протестующих, пакет мер стимулирования для преодоления экономических последствий пандемии требует изменений: одни страдают сильнее, чем другие. Число чернокожих американцев, работающих и пострадавших от пандемии, непропорционально велико, чернокожие рабочие продолжают зарабатывать меньше, чем их белые коллеги (SHRM, 11 июня 2020 г.), и почти половина домохозяйств чернокожих озабочены своей ежемесячной арендной платой (CBS News, 16 июня 2020 г.;SHRM, 26 июня 2020 г.;Urban Institute, 2 июня 2020 г.). По данным Института Брукингса, COVID-19 стал третьей по значимости причиной смерти среди чернокожего населения (CBS News, 17 августа 2020 г.).



Экономические последствия пандемии разрушительны. По данным Университета Нью-Гэмпшира, все 50 штатов испытали "крайнюю потерю работы", а 43 зафиксировали убытки "хуже, чем во время Великой рецессии". Бюджетное управление Конгресса оценивает, что пандемия сократит экономику примерно на 8 триллионов долларов в течение следующего десятилетия (WP, 1 июня 2020 г.). Сообщается, что более половины всех предприятий, закрытых из-за мер изоляции, закрылись навсегда (Bloomberg, 22 июля 2020 г.), и в настоящее время страна сталкивается с кризисом массового выселения, который, по прогнозам, непропорционально затронет сообщества меньшинств (Politico, 12 июня 2020 г.).



Поскольку летом ситуация ухудшилась, демонстранты вышли на улицы из-за этих и других проблем, протестуя против безработицы, выселения и небезопасных условий труда, а также против открытия школ и запретов на использование масок. Пандемия не избежала политизации с регулярными столкновениями между демонстрантами за и против ограничений карантина, а также с поддержкой мер социального дистанцирования, часто поляризованными по партийным линиям.



С 24 мая было зарегистрировано более 1000 демонстраций, связанных с пандемией, в 47 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, особенно в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде и Техасе. В начале августа демонстрации, связанные с пандемией, впервые за несколько месяцев превзошли демонстрации, связанные с движением BLM.



Открытие школ и протесты

С началом учебного года участились демонстрации под руководством учителей, учеников и родителей как за, так и против открытия. В июле администрация Трампа призвала вновь открывать школы для очного обучения, несмотря на возобновившуюся обеспокоенность по поводу вспышки коронавируса. В ответ на это резко выросли демонстрации, организованные учителями и учениками. Хотя некоторые, в том числе многие родители, поддерживают призыв президента к возобновлению работы, подавляющее большинство демонстраций выступают против личного обучения, при этом участники утверждают, что возвращаться в класс небезопасно. Несколько школ, которые уже открылись вновь, были почти немедленно вынуждены изолировать сотни учеников, что усугубило эти опасения.



За последние недели в 42 штатах было зарегистрировано более 330 демонстраций, связанных с открытием школ, и почти нет признаков их прекращения. На данный момент сообщения показывают, что все они были мирными и не столкнулись с вмешательством правительства, хотя некоторые были встречены контрпротестующими.



Массовые выселения и протесты

Одновременно страна сталкивается с надвигающимся кризисом выселения. Из-за экономических последствий пандемии миллионы американцев не выплатили арендную плату. Проект защиты от выселения COVID-19 предполагает, что "к октябрю 19–23 миллиона - или каждый пятый - человек, проживающий в семьях арендаторов, окажутся под угрозой выселения" (CNBC, 24 июля 2020 г.). По данным Лаборатории выселения Принстонского университета, выселения, вероятно, непропорционально затронут чернокожее сообщество (BBC, 7 августа 2020 г.).



В то время как правительство сдерживало кризис с помощью мер стимулирования и моратория на выселение как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, федеральный мораторий и надбавка в размере 600 долларов в неделю к пособиям по безработице истекли в конце июля (CNBC, 24 июля 2020 г.). Дальнейшие переговоры о помощи застопорились в Конгрессе из-за разногласий по расходам, что побудило президента подписать указы, продлевающие просроченные дополнительные федеральные пособия по безработице, но снижающие их до 400 долларов в неделю. Президент Трамп также поставил план в зависимость от штатов, которые внесут 25% от этой выплаты, что вызвало опасения, что некоторые штаты, которые уже испытывали финансовые затруднения во время пандемии, могут отказаться от программы. Действия исполнительной власти Трампа также не восстанавливают предыдущий федеральный мораторий на выселения, а лишь предписывают федеральным агентствам "рассмотреть" меры по предотвращению выселений (WP, 9 августа 2020 г.). Национальная жилищная коалиция с низким доходом назвала приказ Трампа "пустой оболочкой обещания арендаторам" (NLIHC, 9 августа 2020 г.).



По мере приближения окончания периода уведомления после истечения срока действия федерального моратория демонстрации, связанные с кризисом выселения, вспыхнули по всей стране, особенно на северо-востоке, где было зарегистрировано более одной трети этих демонстраций.



С 24 мая было зарегистрировано не менее 37 демонстраций в 15 штатах. В начале сентября CDC ввел новый общенациональный мораторий на выселение до декабря. Эта политика приветствуется как "важный" шаг со стороны защитников жилья, таких как Национальная жилищная коалиция с низким доходом, хотя они по-прежнему обеспокоены тем, что "это половинчатая мера, которая увеличивает финансовую преграду для арендаторов, когда истекает срок моратория. задолженность по арендной плате " (NPR, 1 сентября 2020 г.). Хотя на данный момент этот шаг может предотвратить кризис выселения и всплеск связанных с ним демонстраций, к концу года угроза вновь возникнет.



Медицинские работники и протесты

На переднем крае пандемии медицинские работники возглавляли демонстрации, призывающие к улучшению условий труда, усилению защиты от COVID-19 и более жесткому реагированию правительства на кризис по всей стране. Например, в августе члены Национального союза медсестер (NNU) провели акции протеста в медицинских учреждениях по всей стране в рамках "Национального дня действий по спасению жизней". Медсестры призвали Сенат принять Закон о героях, находящийся на рассмотрении законопроект, который Палата представителей приняла в мае, чтобы предоставить штатам дополнительную помощь в размере 1 триллиона долларов. Они также потребовали, чтобы больницы соблюдали рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), предоставляли адекватные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и принимали меры для предотвращения переутомления. Недавний опрос, проведенный NNU, показывает, что только 24% медсестер считают, что им предоставлено безопасное рабочее место, в то время как 87% указывают, что им приходилось повторно использовать одноразовые СИЗ хотя бы один раз. Еще 27% медсестер сообщили о нехватке персонала.



ACLED фиксирует около 70 демонстраций с участием медицинских работников в ответ на пандемию COVID-19 в 19 штатах и ​​Вашингтоне с 25 мая, с наибольшей концентрацией, безусловно, в Калифорнии - штате с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19.



Выводы

Накануне выборов президента США в стране налицо глубокие разногласия по поводу расового неравенства, роли полиции и экономических трудностей, усугубляемых неэффективным ответом на пандемию.



В этой гиперполяризованной среде государственные силы США проявляют более жесткий подход к инакомыслию, негосударственные субъекты становятся более активными и напористыми, а контрдемонстранты стремятся разрешить свои политические споры на улице.



Без значительных усилий по смягчению эти риски будут продолжать усиливаться в преддверии голосования, угрожая вылиться в ноябре в жесткую конфронтацию, если результаты выборов будут отложены, неубедительны или отклонены как сфальсифицированные. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600925280

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года №419

- Мажилис одобрил депутатский законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию

- Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора холдингом "Байтерек" вырос на 17%

- Н.Нигматулин: фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушает Министра здравоохранения о выплатах медикам компенсации

- Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль

- Демпартия "Ак жол" просит Министерство Здравоохранения перестроить систему организации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в период карантина

- Кадровые перестановки

- "Небольшая общественная нагрузка"

- В Казахстане создан Фонд развития промышленности