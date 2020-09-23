Поле столкновений: Казахстан в китайско-американской борьбе, - Д.Борисов

08:47 24.09.2020

ПОЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ: КАЗАХСТАН В КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ БОРЬБЕ



Цифровое сражение на полях Генеральной Ассамблеи ООН между Китаем и США соразмерно дипломатической массе выступающих содрогнуло сердца и умы международного сообщества. Если июньский рассказ о "восточном Франкенштейне" (КНР) в исполнении М. Помпео в стенах библиотеки им. Никсона некоторыми оптимистами был расценен как часть внутреннего американского дискурса, то нынешний обмен позициями между "орлом и пандой" без всяких намеков обозначил конфронтационную полосу в отношениях двух стран. Публичное объявление глобальной конфронтации между Вашингтоном и Пекином порождает вопросы по поводу характера американо-китайских отношений на региональном уровне. В Центральной Азии данная дилемма проявляется в виде спора о "Большой игре", а ярче всего это можно проследить на казахстанском кейсе.



Накануне визита министра иностранных дел КНР Ван И в Казахстан среди политологов и экспертов по Центральной Азии разразился спор о применимости термина "Большая игра" к современным процессам и явлениям в регионе в контексте обострения американо-китайского соперничества. Принимая весомые аргументы как сторонников, так и противников по формату геополитического соперничества, можно выделить и то, что объединяет экспертное сообщество. Большая часть утверждает, что товарно-торговая конкуренция между КНР и США перерастает в глобальную конфронтацию во всех доступных реальных и виртуальных пространствах.



На этом фоне визит главы МИД КНР, безусловно, воспринимается как вынужденно отложенный ответный шаг февральскому турне по центральнозиатскому региону госсекретаря США. С функциональной точки зрения, клинч Пекина и Вашингтона для казахстанской внешней политики соответствует многовекторному принципу отношений с ведущими центрами международных отношений. Текущая геополитическая диспозиция отвечает внешнеполитическому планированию Акорды.



Так, недавно опубликованная Концепция внешней политики Казахстана (2020-2030) сохраняет приоритетность внешнеполитических интересов: (1) Союзнические отношения с РФ; (2) Всестороннее стратегическое партнерство с КНР; (3) Расширенное стратегическое партнерство с США; (4) Стратегические взаимоотношения с государствами Центральной Азии; (5) Расширенное партнерство с ЕС. Современный внешнеполитический конструкт Нур-Султана хорошо передает образ лифта, где Казахстан – это пассажир в кабине, сколоченной из евразийских панелей, с китайским двигателем и западным противовесом. Соответственно, американо-казахстанская и китайско-казахстанская повестка разведены в частных вопросах, что позволяет Казахстану сохранять разнонаправленность своей внешней политики в треугольнике Пекин–Нур-Султан–Вашингтон. Более того, обострение отношений между Пекином и Вашингтоном позволяет более свободно сотрудничать с региональными державами и не оглядываться по сторонам во время реформирования правил внутренней политики. Западная чаша весов "Западный противовес" прежде всего выстраивается вокруг ценностных и идейных категорий современных международных отношений.



Риторика последнего визита М. Помпео наглядно это демонстрирует: независимость и суверенитет, защита прав этнических и религиозных меньшинств, развитие демократии, соблюдение основных прав и свобод человека, борьба с терроризмом и пр. В этом контексте Белый дом призывает к идейной солидарности, а Казахстан рассматривается как часть региональной политики США в Центральной Азии по линии "С5+1". Китайская чаша весов "Китайский двигатель" оперирует преимущественно материальной составляющей. Если рассмотреть содержание межгосударственных соглашений последних лет между Казахстаном и Китаем, то ключевые направления – в экономической сфере: торговля, прямые инвестиции, транспорт.



А главным лейтмотивом двухсторонних отношений с 2014 года становится соразвитие казахстанской инфраструктурной программы "Нурлы Жол" и китайской инициативы "Пояс и Путь". Весьма показательна прямая речь Президента Ж-К. Токаева, размещенная на сайте Акорды, по итогам встреч с М. Помпео 2 февраля 2020 и Ван И 12 сентября 2020: "Соединенные Штаты Америки являются первой страной, признавшей Независимость Казахстана, и мы всегда будем помнить этот исторический факт. Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество" и "Казахстанские производители обладают большим потенциалом для экспорта широкой номенклатуры сельхозпродукции в Китай, включая злаковые и масличные культуры". Видно, как на уровне дипломатических формул фиксируется функциональная специфика отношений между государствами. Во все корзины Нарратив внутренней политики РК также учитывает баланс интересов двух глобальных соперников. С одной стороны, правительство анонсирует продление проекта "Нурлы Жол" до 2025 года, фиксируя планы значительных финансовых обязательств в размере 6,5 трл. тенге, что не может не восприниматься одобрительно китайской стороной, которая устала тянуть свой "Пояс и Путь" в одиночку на заведомо невозвратных кредитах. С другой стороны, власти развивают институциональную инфраструктуру поддержки социально ориентированных инициатив в рамках KazAID, публично говорят о важности гражданского общества, сохраняя терпимое отношение, в том числе, к прозападным некоммерческим организациям, не препятствуют умеренному проявлению антикитайских настроений (даже или особенно, если это происходит во время приема важного китайского чиновника) – все это соответствует американскому пониманию "правильного" ведения дел. Войны не случилось? Визиты глав внешнеполитических ведомств США и КНР в Казахстан можно расценивать как сверку часов и для текущего и перспективного внешнеполитических курсов Нур-Султана, и для характера межгосударственных отношений в Центральной Азии. Главный промежуточный вывод – обострение американо-китайской конкуренции не приводит к жесткой поляризации центральноазиатской подсистемы международных отношений, пока Казахстану удается эффективно реализовывать многовекторный курс, разводя конфликтогенный потенциал внерегиональных акторов. Сохраняются комфортные люфты и для многовекторной политики стран региона, и для реализации некитайских многосторонних инициатив.

Важно, что эти визиты высоких фигур в Казахстан заложили небольшую дипломатическую интригу на 2021 год. Касым-Жомарт Токаев на встрече 2 февраля выразил надежду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом предпочтительно на территории Казахстана, и 12 сентября передал приглашение посетить с ответным визитом председателю КНР Си Цзиньпину для придания дополнительного импульса всестороннему стратегическому партнерству. Кто из президентов противоборствующих держав будет первым? Учитывая тональность высказанных приглашений, мяч на китайской стороне.



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Денис Борисов