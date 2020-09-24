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Жители многоводного таджикского Муминабада жалуются на нехватку питьевой воды, - "РО"
08:49 24.09.2020

Махмудджон Рахматзода
24.09.2020

Жители четырех махаллей в административном центре Муминабадского района Хатлонской области жалуются на отсутствие доступа к питьевой воде на протяжении многих лет, и никто не берется за решение этой проблемы. В свою очередь власти говорят, что в прошлом году с помощью предпринимателей и отдельных благотворителей в этой местности был проведен водопровод и проблема решена.

Бибиджамол Шовалиева проживает в многоэтажном доме в райцентре, но ей приходится таскать воду из жилых домов, расположенных в округе.

"Наши люди ничего не имеют против и разрешают набирать воду. Да, нам стыдно ходить и просить воду, а что нам делать?", - сказала она 22 сентября в беседе с Радио Озоди.

Проблему с доступом к воде испытывает и другая жительница Муминабада Анварби Бахромова. "На протяжении года у нас нет воды. Набираем воду у соседей", - говорит собеседница.

Анварби Бахромова имела в виду своего соседа Саъдулло Одинаева, к которому ходят все соседи, испытывающие проблему с водой. По его словам, "раньше людей было меньше, и мы поставили бочку на высоте 20 метров, воды всем хватало. А сейчас хауз выкопали. Но когда воду дают, она за два часа заканчивается. А мой двор в это время как настоящий базар".

Предприниматели проложили в махалле водопроводную линию, но из-за того, что местность очень неровная, очень часто вода из-за этого не поступает. Жители говорят, что они неоднократно обращались к местным властям с просьбой обеспечить доступ к чистой воде, но пока никакого ответа не получали.

Председатель Муминабадского района Тохир Амиршохзода, в конце июня на пресс-конференции заявил, что за счет предпринимателей и самих жителей было оборудовано 86 точек водоснабжения и "сейчас 275 домохозяйств обеспечены водой".

"Мы обеспечили питьевой водой жителей всех улиц и установили по одной точке водоснабжения около двух-трех домов. И сейчас у жителей нет недостатка в питьевой воде", - пояснил глава района.

Однако жители не подтверждают эти слова председателя района. Анварби Бахромова сказала: "Мы вместе с главой местной махалли решили пойти на прием к председателю района, чтобы ему самому доложить о нашей проблеме. Однако жители не собрались и поэтому и мы не пошли к раису. А теперь вот боимся, что зимой ситуация станет еще хуже. Вода замерзнет везде и нам придется потом носить воду для питья издалека".

Муминабад является одним из горных районов республики со множеством источников с чистой питьевой водой. Но по словам жителей этого района, хотя "кувшин полон воды", однако они из-за ненадлежащей организации подачи питьевой воды, "испытывают жажду как лиса в той известной басне".

Таджикистан, который по запасам водных ресурсов находится в числе мировых лидеров, по данным исследования ООН за 2018 год занимал 156-е место среди 177 стран мира по доступу населения к питьевой воде. В 2008 году власти страны запустили Государственную программу по улучшению обеспечения населения чистой питьевой водой, которая заканчивается в этом году, однако проблема, похожа, так и осталась нерешенной.

В прошлом году Лео Хеллер, специальный докладчик ООН вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги, призвал правительство Таджикистана как можно скорее обеспечить доступ населения к чистой питьевой воде.

Его визит в Таджикистан состоялся в 2015 году, тогда спецдокладчик ознакомился с ситуацией с доступом к водоснабжению и санитарии в Таджикистане. В своем отчете на 17 страницах, опубликованном спустя четыре года после визита, Лео Хеллер подчеркивает, что таджикское правительство должно принять дополнительные меры по защите прав жителей на доступ к воде и санитарии в соответствии с международным правом.

Специальный докладчик ООН призвал правительство Таджикистана пересмотреть Водный кодекс и сосредоточить внимание на правах человека при доступе к услугам водоснабжения и санитарии. Автор отчета рекомендовал правительству уделять приоритетное внимание сельскому водоснабжению и санитарии.

Власти Таджикистана в ответ заявили, что жители десятков отдаленных кишлаков были обеспечены питьевой водой за последнее десятилетие.

Источник - rus.ozodi.org
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