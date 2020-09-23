ТаджВыборы-2020: Власти обещают предотвратить вспышку эпидемии в день голосования

08:52 24.09.2020

До выборов президента Таджикистана осталось 18 дней. Впервые выборы в стране состоятся в условиях пандемии и на фоне опасений о второй волне коронавируса.



В Таджикистане все еще звучат призывы провести электронные выборы (Е-выборы) или организовать голосование с использованием мобильных телефонов. Однако Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана заявляет, что в условиях пандемии разные страны проводили или готовятся проводить такие же выборные кампании. В Центризбиркоме утверждают, что выборы пройдут согласно установленным правилам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.



По данным ЦИК, с учетом всех территорий районов и городов в стране будет создано в общей сложности 68 избирательных округов и 3375 избирательных участков.



Кандидатами в президенты Таджикистана зарегистрированы пять человек, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон.



Голосование на участках или на площади?

Избиратели опасаются увеличения числа зараженных коронавирусной инфекции в день голосования. Водитель из Душанбе Тохир Лашкаров считает, что урны для голосования должны быть установлены не внутри помещений, а на открытом воздухе. "И, конечно, побольше антисептиков", добавил он в беседе с Радио Озоди.



Корреспонденты Радио Озоди побывали на некоторых участках и убедились в наличии антисептиков и дезинфицирующих средств. Зарифбой Хусейнов, председатель избирательного участка N11 района Шохмансур говорит, что к подготовке к голосованию приступили еще 17 августа. "Мы полностью подготовили помещение, здесь расположены также комната матери и ребенка, медпункт, информационный блок", сообщил наш собеседник.



Паспорт, медицинская маска и…

Сотрудники избирательных участков говорят, что каждый избиратель, кроме паспорта или другого удостоверяющего личность документа, должен при себе иметь медицинскую маску и перчатки. "Избиратели обязаны соблюдать социальную дистанцию. В каждой кабинке для голосования имеется дезинфицирующее средство", отмечает Хусейнов.



Марям Гиясова, секретарь избирательного участка N 7 сообщила, что по поручению руководства избирательного округа Шохмансур, во время составления списка избирателей члены комиссии напоминали местным жителям о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе, наличии медицинских масок и перчаток.



В Таджикистане численность избирателей, обладающих правом голоса, составляет 4 миллиона 900 тысяч 545 человек. Местные эксперты бьют тревогу: в избирательных участках при скоплении людей не исключено быстрое распространение коронавирусной инфекции. Власти могли бы позаботиться о проведении электронных выборов или организации голосования с использованием мобильных телефонов, говорят они.



Однако эксперт Махди Собир считает, что проведение в Таджикистане онлайн-голосования нереально. "Электронные выборы могут проводить только страны с развитой информационной индустрией. Таджикистан к этому пока не готов. Правда, я согласен с мнением, что онлайн-голосование снижает риск распространения эпидемии", говорит он.



Напомним, 10 сентября Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана в ответ на вопрос Радио Озоди заявила, что онлайн-голосования в стране не будет. "Согласно Конституции и Конституционного закона "О выборах президента Таджикистана" выборы главы государства осуществляются гражданами Республики Таджикистан на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Другие формы голосования законом не предусмотрены", отметили в Центризбиркоме.



ВОЗ: Избирателям следует беречь себя и окружающих

Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют таджикским избирателям использовать защитную маску в общественных местах, где соблюдение социальной дистанции невозможно. Это необходимо для того, что защитить себя и окружающих от заражения коронавирусом. Бахтыгуль Каррыева, постпред ВОЗ в Таджикистане недавно в интервью Радио Озоди отметила "вероятность быстрого распространения болезни при любом массовом мероприятии, включая выборы". "Любое решение о проведении запланированной кампании должно основываться на точной оценке рисков в Таджикистане и методов управления ими. В этой оценке должны участвовать все заинтересованные стороны и организаторы кампании, включая органы здравоохранения", заявила она. В ВОЗ считают целесообразным присутствие врачей на избирательных участках.



По состоянию на 22 сентября общее число инфицированных коронавирусом в Таджикистане достигло 9 тыс. 432 человек. Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны, число выздоровевших составляет 8 тыс. 199, жертвами пандемии стали 73 человека. Власти Таджикистана не объявили всеобщий карантин, однако ужесточили контроль за эпидемиологической ситуацией в стране. В июне депутаты парламента одобрили поправки в Уголовный и Административный кодексы страны и вводили наказание за умышленное распространение инфекционных заболеваний. Сейчас таджикистанцам грозит штраф за отсутствие маски в общественных местах, а также за несоблюдение социальной дистанции до двух метров.



Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября 2020 года. 68-летний Эмомали Рахмон побеждал на всех выборах президента в Таджикистане начиная с 1994 года. За всю историю выборов в Таджикистане западные страны и наблюдатели от международных организаций ни разу не признавали их свободными, демократичными и соответствующими международным стандартам.



23.09.2020

Сарвиноз Рухулло

Шахло Абдулло