Трамп опоздал: "Пакт Путина-Си Цзиньпина" заключен!

08:59 24.09.2020

Русские с китайцами делят мир на глазах умирающего Запада



Константин Душенов

23 сентября 2020



Выступив 22 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп подтвердил стратегический курс США на полномасштабную холодную войну с Китаем. Он обрушился на Пекин как на главного виновника всех глобальных бед, в первую очередь – пандемии коронавируса. Назвав Китай злодеем, "который распространил эту чуму на весь мир", Трамп заявил: "Мы ведем ожесточенную борьбу с этим китайским вирусом. И мы победим его, положим конец пандемии, и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира". Однако для этого, по его словам, "ООН должна призвать Китай к ответственности за его действия".



Не менее опасным Вашингтон считает и рост военной мощи Китая, о котором чиновники Пентагона последнее время говорят чуть ли не каждый день. Вдвойне опасным, по их мнению, Пекин станет в случае возможного китайско-российского военного союза.



Так, 17 сентября СМИ сообщили: "Министерство обороны Соединенных Штатов определяет Китай и Россию в качестве главных стратегических противников США". Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, который сказал: "Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников. Они являются угрозой для США, активно модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свот военные возможности в космической сфере и киберпространстве. Поэтому Соединенные Штаты и их партнеры должны защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это…"



К американской элите постепенно приходит осознание того очевидного факта, что противостоять одновременно России и Китаю Вашингтон не в силах. На этом фоне настоящим ночным кошмаром для руководства США является возможность заключения полноценного русско-китайского военно-политического союза. Новый всеобъемлющий "пакт Путина – Си Цзиньпина", нацеленный на раздел геополитического наследия слабеющей Америки, может положить бесславный конец любым притязаниям США, НАТО и всего Запада в целом на какую бы то ни было существенную роль в новом, пост-американском, многополярном миропорядке.



Тем временем Пентагон уверен, что Россия и Китай уже подписали тайный пакт о совместных действиях против США. Об этом сообщается на портале министерства обороны США. Материал называется "Военное давление России и Китая усиливается. Должны ли США беспокоиться?" Его автор, Ричард Сиск, пишет: "Мы наблюдаем беспрецедентный всплеск военного давления русских и китайцев, к которому Пентагон, как видно, не готов…" Так, по мнению Сиска, реакция со стороны руководства Пентагона на недавний "русский таран" в Сирии отдает откровенной растерянностью. Но это лишь небольшая деталь общей печальной картины.



Совсем недавно в ходе учений русского флота "Океанский щит-2020" у берегов Аляски угрожающе всплыла российская атомная подводная лодка с набором оперативно-тактических ракет. В то же время над Черным морем российские истребители Су-27 и Су-30 регулярно перехватывают натовские самолеты-разведчики и стратегические бомбардировщики США Б-52, приближаясь к ним, как пишут американские средства массовой информации, "в форсажном режиме на опасную дистанцию в 100 футов и даже меньше".



Не менее агрессивно, по мнению американских военных экспертов, ведет себя Китай. Пекин, – вот ведь наглость-то, – требует от США прекратить постоянные военно-морские провокации в Южно-Китайском море. Более того, совсем недавно в рамках широкомасштабных военных учений Народно-освободительная армия Китая произвела показательные пуски мобильных сухопутных ракет средней дальности "Дунфэн-21" и "Дунфэн-26", способных на дистанциях до тысячи и более миль поражать мобильные морские цели, например, американские авианосные ударные группы.



Правда, заокеанские авторы скромно умалчивают, что это была только реакция Пекина на вторжение американского воздушного разведчика в закрытую зону китайских учений, неподалеку от которой, кстати говоря, американцы провели совместные военно-морские учения с Индией, Японией и Австралией, выделив для этого два своих авианосца. Стоит ли удивляться, что в ответ на развертывание ударных морских группировок в Индийском океане и Филиппинском море, США получили "ответку" в виде показательных пусков противокорабельных китайских "Дунфэнов"?



Американцы, впрочем, продолжают активничать. Все дело тут, похоже, в грядущих президентских выборах, накануне которых Трамп, еще в 2016 году провозгласивший лозунг "Мир через силу!" пытается продемонстрировать избирателям свою решительность и крутизну.



Но в Москве и в Пекине у власти находятся прагматичные и опытные политики, которые играют вдолгую и не собираются ставить интересы своих стран в зависимость от сиюминутных капризов Вашингтона. Например, еще 23 июля 2019 года российские и китайские самолеты стратегической авиации провели совместное патрулирование северо-западных районов Тихого океана, продемонстрировав готовность Москвы и Пекина к самому тесному военно-стратегическому взаимодействию.



Западные наблюдатели уже не раз отмечали, что в районах своих жизненно-важных национальных интересов Россия и Китай готовы действовать со всей решительностью. Поэтому многие аналитики уверены, что между Путиным и Си Цзиньпином уже есть негласная договоренность о совместных действиях против США в случае обострения международной ситуации, и уж тем более – в случае начала военных действий в регионе. Это, кстати, является одной из главных гарантий того, что Дяде Сэму не придет в голову хвататься за свой ядерный чемоданчик. Ибо в этом случае американские города испарятся под совместными ударами русских и китайских термоядерных ракет гораздо быстрее, чем Вашингтон успеет понять, что происходит…



Ну, а пока всплеск инцидентов между военными США с одной стороны, и российскими, а так же китайскими силами, с другой, ясно указывает на то, что ни русские, ни китайцы американцев не боятся и считают, что будущее – за ними. И это на самом деле так.



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!