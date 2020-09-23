Говорить с детьми о сексе готовы только 13% кыргыз-родителей. Может лучше сразу показывать? - 24.kg

09:14 24.09.2020

24 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Говорить с детьми о сексуальном здоровье готовы только 13 процентов родителей



Только 13 процентов родителей готовы обсуждать вопросы сексуального здоровья с детьми. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила исполнительный директор ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" Галина Чиркина.



Она отметила, что вопросы репродуктивного здоровья, использования контрацепции остаются табуированными.



Наше исследование показало: многие родители говорят, что отдали бы эти вопросы школе или врачу - 57 процентов, сами проводить такую работу готовы только 13 процентов.



Галина Чиркина

"Это говорит о том, что тема остается закрытой, подростки ищут информацию в других источниках. Ими могли бы стать СМИ, но в них мало освещается тема репродуктивного здоровья", - отметила Галина Чиркина.



По ее словам, в 2015 году в школах были официально запущены внеклассные уроки по здоровому образу жизни, в том числе репродуктивному здоровью и планированию семьи.



"Но, к сожалению, эти уроки проводятся только в 27 процентах учебных заведений, остальные не используют этот инструмент для расширения знаний школьников о репродуктивном здоровье. В то же время наше исследование показало, что многие ученики заявляют о своей потребности в таких знаниях", - сказала глава альянса.



Она добавила: статистика показывает, что использование средств контрацепции людьми до 25 лет увеличилась за последние 7-8 лет.



Галина Чиркина отметила, что 26 сентября отмечается Всемирный день контрацепции. "Его инициировали, чтобы показать, что есть возможность каждую беременность сделать желанной, чтобы женщина могла сохранять свое здоровье", - подчеркнула она.