Похоронить нельзя достроить. Судьба "Северного потока-2" решится 25 сентября

13:43 24.09.2020 Саммит глав ЕС в Брюсселе решит судьбу трансбалтийского газопровода



Андрей Полунин

Материал комментируют:

Вячеслав Тетекин

Константин Симонов



Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается в циркуляре IG P&I, распространенном от имени всех клубов группы. Там отмечено, что деятельность таких судов противозаконна и ставит клуб под угрозу нарушения санкций.



"В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA („О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA („О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами „Северного потока-2" или „Турецкого потока"", - говорится в документе.



Напомним, в конце июля Сенат США одобрил проект военного бюджета, включающего ужесточение уже существующих санкций против "Северного потока-2". А в сентябре Госдеп США призвал Германию пересмотреть отношения с Россией в части реализации проекта газопровода из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.



Позже немецкая газета Die Zeit сообщила, что Германия предложила США сделку в обмен на отмену санкций. По данным издания, в начале августа глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сообщил американскому коллеге Стивену Мнучину о готовности профинансировать строительство двух приемных терминалов для импорта американского СПГ в портах Брунсбюттель и Вильгельмхафен.



Письменное предложение от ФРГ вложить в строительство терминалов до € 1 млрд государственных средств поступило в Вашингтон 7 августа. "Взамен США разрешат беспрепятственно завершить и запустить „Северный поток-2"", - процитировала Die Zeit письменное предложение Берлина.



Предложение для Штатов выгодное: сейчас в Германии, крупнейшем газовом рынке Европы, нет ни одного терминала по приему СПГ - к немцам сжиженный газ поступает через Бельгию и Голландию. Госсубсидии на строительство приемных терминалов в Вильгельмсхафене (мощность до 10 млрд кубометров в год, оператор компания Uniper) и Брунсбюттеле (3-5 млрд кубометров в год, СП Gasunie, Vopak и Marquard & Bahls) позволят снизить ставки на хранение и регазификацию СПГ, которые сейчас в Европе в среднем могут составлять $ 0,4-0,5 за MBTU ($ 15-18 за 1 тыс. кубометров).



Эта сумма прибавляется к контрактной цене СПГ при его поставке внутрь страны. А значит, снижение ставок повысит конкурентоспособность американского СПГ на рынке Германии, по сравнению с трубопроводным газом из России и Норвегии.



Однако, судя по циркуляру IG P&I, в мире не очень верят, что США и Германия в ближайшее время договорятся, и что санкции с "Северного потока-2" будут сняты. Ожидания как раз прямо противоположные.



Как пишет газета Die Welt, Россия и Запад после покушения на Навального оказались на развилке. 24 и 25 сентября главы стран ЕС планируют обсудить в Брюсселе возможность введения ограничительных мер в отношении "Северного потока-2". "Председательство в ЕС сейчас принадлежит Германии, и, если Берлин выступит за санкции, ему придется изменить отношение к „Северному потоку-2". Однако решение должно быть единогласным, и пока еще его поддерживают далеко не все члены ЕС. Так, Кипр готов проголосовать за антироссийские санкции, только если одновременно будут введены санкции против Турции", - отмечает немецкая газета.



Ужесточит ли ЕС санкции против России, приведет ли это к полной блокировке "Северного потока-2"?



- На первый взгляд, для "Северного потока-2" все складывается плохо, и уже 24-25 сентября на саммите глав ЕС проект будет похоронен, - отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Но на деле, ситуация не столь однозначна.



Понятно, США используют любой вариант, чтобы торпедировать проект. Понятно также, что введенных санкций уже очень много. Мы видим, как развивалась ситуация с швейцарской компанией Allseas (в конце 2019 года, едва США ввели санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока", Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода в Балтийском море, приостановила работы, - "СП"), видим свежий отказ международного клуба страховщиков выдавать страховки судам, которые могут достраивать "Северный поток-2".



Все это, подчеркну, происходит в рамках действующих санкций - закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") от 2017 года. Его вполне достаточно, чтобы создавать проекту проблемы.



Но если 24-25 сентября в Брюсселе речь пойдет о том, что ЕС проект вообще не нужен, и европейцы "Северный поток-2" закрывает, поскольку Москва якобы отравила Навального - тут уже начинаются проблемы.



"СП": - Что конкретно вы имеете в виду?



- Проблема первая - обоснование новых ограничительных мер. Оставим в стороне, как получилось, что Навального якобы отравили боевым веществом, а он через четыре недели встал на ноги. Тут важно другое: по мнению европейцев, Россия - токсичная страна, раз отравила Навального, и за это надо не дать достроить "Северный поток-2".



Логика явно хромает. Для сравнения, в 2017 году, когда США введи антироссийские санкции, логика в них - с точки зрения Запада - была вполне четкая. Россия, по версии США, вмешивается в строительство демократии на Украине, поэтому вводятся санкции за газопроводы, обходящие Украину.



Логика, повторюсь, понятная: Россия не хочет платить деньги за транзит газа демократической Украине, которая сделала свой прекрасный выбор. И за это мы, американцы, Россию накажем - не дадим ей построить обходящие газопроводы. Заставим Москву платить за транзит, а Киев на эти деньги будет строить демократию.



Но где логика сейчас? Нам говорят: вы опасная страна, вы всех отравили боевым веществом, поэтому мы не хотим, чтобы вы по "Северному потоку-2" газ поставляли, а через Украину - пожалуйста.



А ведь, по логике, сказав "А" надо говорить "Б" - отказываться, в наказание "токсичной" Москвы, вообще от потребления российского газа!



"СП": - Европа может, в теории, пойти на такой шаг?



- Сегодня на российские поставки приходится примерно треть европейского рынка. Чем эти поставки заместить? Сжиженный газ - штука хорошая, только у него две особенности. Первая - эта штука очень дорогая. А вторая - это штука счетная, то есть, по щелчку пальцев дополнительные объемы на рынке не появятся. Поэтому в реальности замещение российского газа СПГ - длинная история.



Это значит, если довести жесткие санкционные меры в отношении РФ до логического конца - начать с блокировки "Северного потока-2", а потом перекрыть украинский транзит, и вообще от российского газа отказаться, - у Европы возникнут серьезные эконмические проблемы.



ЕС в этом случае ухудшит собственные перспективы: она откажется от надежного источника газа, причем самого дешевого по себестоимости. Тем более, приход на рынок Европы американского и катарского СПГ дополнительно снижает цены на российский газ.



Но хорошо, представьте: Европа все-таки убирает треть газа со своего рынка. К чему это приведет? Уже через несколько месяцев европейцы обнаружат, что стоимость газа выросла в несколько раз - только и всего.



Недавно я знакомился с результатами исследования ситуации с электроэнергией в ЕС. Так вот в Германии, из-за эксперимента с "зеленой" энергетикой, стоимость электричества выросла в два раза за последние годы.



Вот и получается: сначала ФРГ устраивает эксперимент с "зеленой" энергетикой, потом "дизельгейт" уничтожает часть немецкой автомобильной промышленности, а потом Германия отказывается от российского газа, хотя 50 лет его покупала. В итоге немцы могут неожиданно обнаружить, что их экономика, которая надежно функционировала десятилетиями, вылетает в трубу.



Нужно ли это ЕС? У ЕС, замечу, огромное количество проблем после коронавируса: принят план по поддержке отсталых европейских стран фантастической стоимостью 750 млрд евро. Кто за это будет платить?!



Есть и другой момент. Евросоюз намерен уже через год-два ввести плату с поставщиков углеводородов, поскольку эта продукция, по мнению ЕС, способствует глобальному потеплению. По сути, ЕС намерен взять дополнительные деньги, прежде всего, с России.



А теперь представьте, что не Россия поставщик газа в ЕС, а Соединенные Штаты. Как вы думаете, как американцы отреагируют на идею платить дополнительный углеродный налог? Уверен - США пошлют европейских партнеров на три буквы.



"СП": - То есть, Европа не пойдет на разрыв энергетических связей с Россией?



- В ЕС не все одержимы идейными шорами. Есть и прагматики, которые понимают: серия глупых решений может привести к серьезным экономическим последствиям и проблемам. Так что говорить о смерти "Северного потока-2", я считаю, явно рановато.



- Причина ожесточенной борьбы вокруг "Северного потока-2" - попытка Дональда Трампа вытеснить с европейского рынка российский газ, и заменить его американским СПГ, - считает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. - Борьба идет на экономическом поле, а политическая борьба выступает лишь инструментом. Не случайно, я считаю, якобы отравление Навального произошло именно в разгар этого конфликта - американцы бросили в ход все, что было припасено.



Здесь надо понимать: Европа заинтересована в поставках газа из России, поскольку он дешевле любого СПГ. В свою очередь США, помимо передела европейского рынка, заинтересованы в приостановке развития Европы - своего сильнейшего экономического конкурента. Напомню, существует традиционная вражда между товаропроизводителями США и ЕС - и она никуда не делась.



Скорее всего, у американцев из этого ничего не выйдет. Заинтересованность Европы в российском газе слишком велика, и очень велика заинтересованность конкретно Германии. Десятки крупнейших немецких концернов завязаны на "Северный поток-2" - они вложили в проект большие деньги, и хотят вернуть инвестиции и получить прибыль. Более того, ФРГ, как теперь выясняется, обязана будет заплатить неустойку в размере $ 120 млрд. в случае срыва проекта. Поэтому Германия костьми ляжет, лишь бы не допустить ужесточения санкций. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600944180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года №419

- Мажилис одобрил депутатский законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию

- Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора холдингом "Байтерек" вырос на 17%

- Н.Нигматулин: фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушает Министра здравоохранения о выплатах медикам компенсации

- Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль

- Демпартия "Ак жол" просит Министерство Здравоохранения перестроить систему организации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в период карантина

- Кадровые перестановки

- "Небольшая общественная нагрузка"

- В Казахстане создан Фонд развития промышленности

