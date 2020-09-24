Быть ли узбекскому жестовому языку?

13:46 24.09.2020 23 сентября отмечается Международный день жестовых языков. Каков статус жестового языка в Узбекистане и как реализуются права глухих на доступ к информации? В вопросах попытались разобраться активист за права глухих Мамур Ахлиддинов и колумнист "Газеты.uz" Дильмурад Юсупов.



Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 23 сентября Международным днем жестовых языков. Этот день празднуется ежегодно начиная с 2018 года для повышения осведомленности о роли жестовых языков и полной реализации прав глухих и слабослышащих людей. По данным Всемирной федерации глухих в мире проживает около 72 млн глухих, более 80% из которых живут в развивающихся странах.



По состоянию на 2019 год на учете в Обществе глухих Узбекистана состоят 21212 человека с инвалидностью по слуху. Госкомстат не публикует данные отдельно по количеству людей с нарушениями слуха, и приходится ориентироваться на данные Общества глухих. Вероятно, многие глухие и слабослышащие люди все еще не стоят на учете или даже не имеют группу инвалидности.



На территории Узбекистана и других постсоветских стран используется русский жестовой язык (РЖЯ). Предварительные исследования показывают, что жестовой язык, используемый на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, не сильно отличается от РЖЯ, используемого на территории Российской Федерации. Тем не менее, наблюдаются некоторые различия исходя из местного культурного контекста.



Жестовые языки, как и обычные речевые языки, постоянно развиваются и включают в свой лексикон новые слова, фразы и идиомы исходя из потребностей повседневной жизни глухих и слабослышащих людей. Таким образом, можно сказать, что со дня обретения независимости жестовый язык, используемый в Узбекистане, также претерпел некоторые изменения и превратился в некий диалект РЖЯ. Вопрос, можно ли называть этот язык узбекским жестовым языком (УЖЯ), остается открытым.



Последние достижения



С 1 июля прошлого года согласно постановлению президента Шавката Мирзиеева при Министерстве по чрезвычайным ситуациям впервые заработала Диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи. Эта служба работает круглосуточно и принимает обращения глухих и слабослышащих людей посредством видеовызовов, текстовых сообщений и специализированного программного обеспечения.



Работа диспетчерской службы заслуживает похвалы, но есть и некоторые недостатки. Многие глухие жалуются, что не могут дозвониться, - приложение JusTalk, используемое для видеозвонков, работает с неисправностями. До сих пор не разработано унифицированное отечественное приложение, посредством которого глухие и слабослышащие могли бы связываться с операторами службы экстренной связи.



Другим достижением можно назвать внедрение горячей линии по сурдопереводу Surdo-Online. При посещении аптек, банков, касс железных дорог и других общественных учреждений, подписавших договор с Surdo-Online, глухие люди могут воспользоваться в онлайн-режиме услугами сурдопереводчиков посредством установленных планшетов. Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана также начала реализацию похожего пилотного проекта совместно с партнерами из Украины.



С 25 января 2019 года впервые в истории Узбекистана пятничные проповеди в центральных мечетях страны начали транслировать с сурдопереводом. Проект реализуется Управлением мусульман Узбекистана, Общественным благотворительным фондом "Вакф" и Surdo-Online. Верующие с инвалидностью по слуху отныне могут слушать пятничные проповеди в отведенных им местах через специально установленный экран.



Пятничная молитва в одной из центральных мечетей Андижана с помощью Surdo-Online. Фото: Фонд "Вакф".



Еще одна проблема заключается в дороговизне услуг мобильной связи для глухих и слабослышащих пользователей. Для связи глухие абоненты используют в основном видеосвязь, что "съедает" много трафика мобильного интернета.



Например, в России существует специальный выгодный тариф Deafon, предназначенный для глухих и слабослышащих клиентов. В Deafon есть специальные услуги для глухих включая безлимитный интернет и автоответчик. Удобство заключается и в том, что, если слышащий человек звонит глухому абоненту, автоответчик отвечает, что абонент глухой и просит оставить сообщение. Почему бы не взять это на заметку нашим мобильным операторам в рамках их корпоративной социальной ответственности?



Неопределенный статус



В мире насчитывается более 300 различных жестовых языков и многие из них признаются в качестве полноценных естественных языков. Существует также международный язык жестов (International sign language, ISL), на котором общаются глухие и слабослышащие люди на международных мероприятиях и в коммуникациях между глухими из различных стран.



Языки жестов получили юридический статус во многих странах. Например, впервые в мире угандийский жестовой язык был закреплен в конституции страны в 1995 году. В Новой Зеландии новозеландский жестовый язык (NZSL) является третьим официальным языком после английского и языка маори.



Из стран СНГ, например, в России РЖЯ был признан "языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка". Соответствующие изменения были внесены в закон РФ "О социальной защите инвалидов" в 2012 году.



На практике юридический статус жестового языка означает, что все учреждения должны предоставлять услуги перевода жестового языка людям с инвалидностью по слуху.



Статья 22 закона "О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан" признает ограниченный правовой статус языка жестов в качестве "средства межличностного общения". К сожалению, жестовой язык в нашей стране остается лишь средством бытового общения между глухими и слабослышащими людьми, а не полноценным языком получения информации и качественного образования.



Неопределенный статус жестового языка является основной причиной отсутствия программ его господдержки и использования его в специализированных школах в качестве полноценного языка обучения. Многие педагоги специализированных школ-интернатов для глухих и слабослышащих детей даже не знают жестового языка. Использование жестового языка учениками нередко ограничивается - основной упор делается на развитие навыка читать по губам и обретение устной речи (артикуляции).



В период закрытия школ на карантин в связи с паднемией COVID-19 Министерство народного образования организовало дистанционное обучение по ТВ и видео-уроки были доступны на узбекском и русском языках с сурдопереводом. Приветствуя стремление руководства МНО к инклюзии в процессе образования, нельзя не обратить внимание на то, что не все педагоги смогли качественно переводить уроки на жестовый язык.



По наблюдениям авторов сурдоперевод на видео-уроках начальных классов был сложен для понимания глухих детей. Возможно, что даже некоторые первоклассники школ-интернатов не знают жестового языка. Более того, специализированная программа школ-интернатов значительно отличается от учебной программы общеобразовательной школы - у учеников с нарушениями слуха удлиненная программа, и они заканчивают школу на год позже. Иными словами, видеоуроки общеобразовательных школ даже с сурдопереводом не были доступны для уровня текущего образования детей с инвалидностью по слуху.



Дефицит переводчиков



В Узбекистане ощущается острая нехватка квалифицированных переводчиков жестового языка. Их можно сосчитать по пальцам. По неофициальным данным, только в Ташкенте и Ташкентской области на около 5000 глухих приходится примерно 10 сурдопереводчиков. Иными словами, на 1000 глухих приходится лишь около 2 сурдопереводчика.



Зарплаты сурдопереводчиков мизерные, а работы по горло. Они не только оказывают услуги перевода, но и защищают права глухих в судах, милиции, налоговой инспекции, на освидетельствованиях в органах ВТЭК. Профессия сурдопереводчика является непривлекательной: туда идут лишь те, кто имеет родственную связь с глухими людьми, и чаще всего это дети глухих родителей.



Дефицит профессиональных переводчиков жестового языка наблюдается не только в нашей стране, но и во многих других странах СНГ. Например, в России на каждую 1000 глухих приходится всего 3 сурдопереводчика, в то время как в Финляндии эта цифра в 100 раз больше - на 1000 глухих приходится 300 сурдопереводчиков.



В целях решения проблемы дефицита сурдопереводчиков Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями начал организовывать бесплатные курсы обучения жестовому языку для всех желающих. Еще в декабре 2017 года постановлением президента Кабинету Министров было поручено принять меры по созданию в областных, районных центрах специальных курсов по обучению языку жестов на базе общеобразовательных школ. Однако по неясным причинам подобные курсы так и не были организованы ответственными исполнителями указа президента.



Фрагмент приложения к указу президента от 1 декабря 2017 года № УП-5270.



"В 2018 году нас вызвал специалист Министерства народного образования по данному вопросу. Ему поручили заняться данным вопросом. Еще одна сотрудница Республиканского центра образования сказала, что вопрос застопорился из-за статуса жестового языка - открывать официальные курсы статус жестового языка не позволяет. И нет квалифицированных преподавателей жестового языка с высшим педагогическим образованием", - объясняет Любовь Иногамова, председатель Ташкентского областного правления Общества глухих Узбекистана.



Ограниченные услуги сурдоперевода



В России каждый гражданин с инвалидностью по слуху имеет право пользоваться до 40 часов сурдоперевода в год за счет средств федерального бюджета, а слепоглухие могут получить до 240 часов тифлосурдоперевода (дактильный (пальцевый) метод общения на пальцах, ладонь в ладонь на жестовом языке). В соседнем Казахстане за счет средств госбюджета предоставляют услуги специалиста жестового языка - до 30 часов в год. Однако в Узбекистане минимальные часы услуг жестового языка законодательно не закреплены и не включены в перечень государственных услуг, оказываемых людям с инвалидностью.



"В России утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых за счет федерального госбюджета. В перечень наряду с обеспечением слуховыми аппаратами вошли и услуги сурдоперевода. У нас, в Узбекистане, слуховые аппараты включены в перечень, услуги сурдоперевода не включены. Что мешает? Центральное правление Общества глухих Узбекистана представляло проблемы и предложения в Комитет по труду, здравоохранению и социальным вопросам при Законодательной палате Олий Мажлиса, а также Комитет Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения, чтобы включить услуги сурдоперевода за счет государственного бюджета. Но вопрос не решается", - отчаивается Любовь Иногамова.



Нехватка переводческих услуг усугубляется привлечением сурдопереводчиков к работе на национальном телевидении. В результате и без того ограниченные услуги сурдоперевода становятся еще менее доступными для граждан с нарушениями слуха. Всего в Узбекистане более 20 государственных и частных каналов. Из них только на ТВ-каналах O‘zbekiston 24, MY5 и Ureport TV можно смотреть некоторые передачи с помощью сурдоперевода. Иначе говоря, лишь около 15% телевизионных каналов предоставляют услуги сурдоперевода.



К сожалению, статья авторов про необходимость обеспечения национальных ТВ-каналов бегущей строкой и субтитрами с использованием технологий автоматического распознавания узбекской речи осталась без внимания. Субтитры могли бы значительно облегчить доступ к информации и повысить уровень грамотности глухих и слабослышащих телезрителей в условиях ограниченности услуг сурдоперевода.



Пассивность в защите прав и интересов



Еще в 2017 году автор блога Общества глухих Узбекистана Мамур Ахлиддинов представлял проект председателю Центрального правления ОГУз Жавохиру Рыхсиеву по созданию информационного канала на жестовом языке и с субтитрами в YouTube и социальных сетях. Целью проекта являлось регулярное предоставление качественной информации и поднятие уровня грамотности молодежи с нарушениями слуха. Однако слышащий председатель отказал в поддержке, сославшись на то, что это противоречит законам Узбекистана. Какие именно законы нарушает данный проект, он не уточнил.



Общество глухих Узбекистана является основной общественной организацией, призванной объединять глухих и слабослышащих граждан по всей стране. Организация должна развивать и регулировать жестовый язык в стране, разрабатывать словарь жестов и способствовать официальному признанию жестового языка в качестве полноценного государственного языка.



К примеру, Всероссийское общество глухих занимается развитием РЖЯ и предоставлением основных услуг по сурдопереводу. К сожалению, Общество глухих Узбекистана не развивает жестовый язык, а услуги переводчиков жестового языка сильно ограничены даже в столице, не говоря уже об отдаленных регионах страны. Руководители Общества ссылаются на нехватку финансовых ресурсов для развития жестового языка и обеспечения глухих адекватным количеством квалифицированных сурдопереводчиков.



С 2017 года Общество глухих Узбекистана приостановило свое членство во Всемирной федерации глухих, которая объединяет около 135 национальных ассоциаций глухих по всему миру. Причина та же - плачевное финансовое положение Общества глухих Узбекистана, наличие долгов перед ВФГ и неспособность оплачивать членские взносы.



Признать, принять и поощрять



Генеральная ассамблея ООН подтвердила, что ранний доступ к жестовому языку и качественному образованию на жестовом языке, имеет жизненно важное значение для роста и развития глухих людей. Услуги сурдоперевода необходимы для преодоления коммуникационных барьеров и полноправного включения их в общество.



ООН признает жестовые языки как элемент языковой самобытности и культуры глухих. Жестовые языки могут структурно отличаться от речевых языков, но ничем не уступают им и являются полноправными естественными языками. При работе с сообществами глухих всегда должен учитываться и применяться принцип "решение всех касающихся нас вопросов - только при нашем участии".



Конвенция ООН о правах инвалидов, которую Узбекистан подписал 27 февраля 2009 года и до сих пор не ратифицировал, призывает государства признать, принять и поощрять использование жестовых языков. В целях повышения статуса узбекского жестового языка и реализации прав глухих и слабослышащих граждан на полноценный доступ к информации и коммуникации авторы статьи предлагают принять следующие меры:



- законодательно закрепить статус узбекского жестового языка в качестве государственного языка, а не только "средства межличностного общения";

- организовать профессиональную подготовку переводчиков жестового языка, улучшить условия их труда и привлекательность данной профессии. Для поощрения их труда и повышения их социального статуса предлагаем учредить профессиональный праздник День переводчика жестового языка в Узбекистане;

- содействовать освоению жестового языка в специализированных школах-интернатах для детей с нарушениями слуха и не ограничивать его использование в образовательных процессах глухих и слабослышащих детей и взрослых;

- готовить больше профессиональных сурдопедагогов и сделать обязательным знание жестового языка для преподавателей специализированных школ-интернатов для детей с нарушениями слуха;

- обеспечить широкий доступ к услугам сурдоперевода, законодательно закрепив минимальное количество часов услуг перевода жестового языка в перечне реабилитационных услуг, оказываемых за счет средств госбюджета;

- наладить государственное и частное партнерство в предоставлении доступных услуг мобильной видеосвязи и льготных тарифов для глухих и слабослышащих абонентов, а также услуг судроперевода;

- разрабатывать отечественные технологии автоматического распознавания устной узбекской речи для последующего внедрения субтитров и бегущей строки на национальных ТВ-каналах.



Мамур Ахлиддинов - активист за права глухих и автор блога Общества глухих Узбекистана, студент Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.



Дильмурад Юсупов - докторант Института исследований проблем развития Университета Сассекса (Великобритания). Источник - Газета.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600944360

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