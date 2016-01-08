"Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды?" - Ж.Сабитов

13:50 24.09.2020

Наверное, каждый человек в Казахстане слышал фразу: "Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды", либо "Наши предки – голубоглазые блондины". Насколько это правда, и откуда взялся этот миф, мне стало интересно еще в школьные годы.



Никто, даже учителя истории не могли объяснить, откуда же такой тезис взялся. Но спустя годы все стало ясно. Этот миф (под мифом я понимаю упрощенное понимание сложной действительности) является примитивным пониманием научной концепции антрополога Оразака Исмагулова. Оразак Исмагулов, несмотря на свой почтенный возраст (1930 года рождения) является ведущим антропологом Казахстана. Это связано как с огромным вкладом Оразака Исмагулова в антропологическую науку Казахстана, так и с существующим на сегодняшний день дефицитом специалистов-антропологов среди казахстанских ученых.



Мужчина из Орака. Антропологическая реконструкция черепов, сделанная десятки лет назад. Иллюстрация с сайта rozamira.ucoz.ru



Оразак Исмагулов исследовал население древнего и современного Казахстана методами антропологии. Он выдвинул концепцию об антропологической преемственности казахов от андроновцев ("40 веков преемственности"). Здесь стоит отметить, что андроновцы были европеоидами, в то время как у современных казахов доля европеоидности, по данным Оразака Исмагулова, около 30 %.



Чтобы понять, насколько близки казахи к андроновцам, нужно посмотреть на их генетические связи:



1. Родство по мужским линиям.



В своей пионерской работе 2009 года генетик Манфред Кайзер и соавторы опубликовали первые палеогенетические данные по представителям андроновской археологической культуры. Среди представителей андроновской культуры было получено всего 3 результата. Из 3 протестированных 2 относятся к гаплогруппе R1a, которая имеет западноевразийское происхождение и 1 относится к гаплогруппе С. В публикации генетика Аллентофта в июне 2015 года были обозначены следующие данные по представителям андроновской археологической культуры: 2 образца из Синташты (2100-1800 лет до н.э.) относятся к гаплогруппе R1a, 3 других образца андроновской культуры относятся к гаплогруппе R1a. Из них, по мнению авторитетных биоинформатиков:



Образец RISE386. Здесь стоит уточнить, что данный субклад предковый для 40% современных кыргызов (потомки Адигине и Тагая). Также сюда относятся некоторые польско-литовские татары. Кроме того, тестированный на полный сиквенс Y-хромосомы казах из рода Косеули Табын совпадает с данным субкладом. Малое количество тестированных человек на полный сиквенс Y-хромосомы не позволяет сказать, сколько процентов каких популяций совпадает с этим образцом. Предварительные результаты показывают три популяции (кыргызы, казахи рода Косеули Табын, польско-литовские татары), имеющие связи с этим палеогенетическим образцом из Синташты (ранний этап андроновской культуры).



Образец RISE392 наиболее близок данному субкладу являются популяции телугу (Индия), пуштунов, башкирских кыпчаков и еланов, карачаево-балкарцев, башкирских табынов.



Образец RISE512. Судя по всему, это тупиковая ветвь, не оставившая потомства. Родственными для этого образца являются многие современные тюркские и южноазиатские популяции, но, ни одна из них не имеет прямого родства с данным образцом.



К сожалению, по мужским линиям протестировано не так уж много андроновцев (3 образца протестированы глубоко, 3 - неглубоко). При увеличении выборок мы увидим более репрезентативные результаты. Гаплогруппа R1a у казахов не превышает 10%. То есть, по мужским гаплогруппам связи андроновцев и современных казахов не так сильны, как при исследовании других систем родства.



2. Исследования митохондриальной ДНК.



В публикации Кайзера от 2009 года были опубликованы митохондриальные гаплогруппы различных археологических культур: из 9 митохондриальных гаплотипов андроновской культуры 8 относились к западноевразийским гаплогруппам. Еще один митохондриальный гаплотип относится к восточноевразийским.



В 2015 году в работе генетика Аллентофта и соавторов было опубликовано 9 образцов с результатами секвенирования митохондриального ДНК, которые относились также к западноевразийским митохондриальным гаплогруппам.



Если сравнить митохондриальные гаплогруппы древнего населения Казахстана и современников, мы увидим совпадения гаплогрупп и субкладов у андроновцев и казахов, но при этом есть и различия. Выборка из митохондриальных гаплотипов 246 представителей казахской популяции была опубликована давно. По результатам генетических исследований, половина митохондриальных ДНК казахов составили гаплогруппы восточноевразийского происхождения, и 42% составили гаплогруппы западноевразийского происхождения. Третьей группой являются гаплогруппы, которые образовались на западе Евразии, потом мигрировали с запада на восток, где очень широко распространились. Поэтому их иногда характеризируют как восточноевразийские. Таким образом, по женским гаплогруппам европейские гаплогруппы составляют около 40% среди казахов.



3. Если смотреть по аутосомам, то у обычного казаха, у которого все дедушки и бабушки относятся к данному этносу, мы можем наблюдать стабильно 25% генофонда, доставшегося от европейского населения. Пока не сравнивались полногеномные данные андроновцев и современных казахов, но идеальным кандидатом на роль этих "европейцев" выступают андроновцы.



Андроновцы - одни из предков казахов, но были и другие предки, чьи имена в этой концепции затушевывались специально.



Связано это было с тем, что, показывая антропологическую преемственность современных казахов от древнего населения Казахстана, вы фактически легитимируете права нации на данную территорию, посредством предоставления доказательств "кровного родства". В примитивном виде, эта концепция пошла в народ в таком виде: "Наши предки ("настоящие казахи") были голубоглазыми и европеоидными, но волны кочевников из Восточной Азии (монголов) "подпортили" внешность казахов". Говоря метафорически, данный миф можно сравнить со следующей ситуацией: существует человек, у которого есть два дедушки и две бабушки, но он акцентирует все свое внимание на родстве с бабушкой по маме, потому что она в отличие от других предков оставила 14-комнатную квартиру в центре Москвы. У данного человека помимо того, что они владели примерно одной жилплощадью, общего с бабушкой не мало, но и не много (возможно, глаза, подбородок и манера говорить, а также "монгольское пятно" и т.д., в общем, генетический вклад дает примерно 25 % генов). Но апелляция к бабушке (при игнорировании оставшихся двух дедушек и одной бабушки) имеет под собой четко установленные материальные выгоды, поэтому внук акцентирует внимание на общих чертах, чтобы отсечь претензии других наследников.



Появление данного мифа связано с разработанной антропологической доктриной, которая показывала краниологическую преемственность древнего и современного населения Казахстана. Тем самым данная концепция играла на руку политическим элитам Казахской ССР, усиливая символический капитал национальной истории. Не удивительно то, что один из таких сакских "европеоидов", найденный в кургане Иссык ("Золотой Человек") стал символом независимого Казахстана.



Подводя итоги, стоит отметить, что тезис "Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды" не верен. Все-таки "свадьба вашего дедушки - не ваша свадьба". "Голубоглазые европеоиды" (андроновцы) являются одними из предков казахов, но не единственными.



Жаксылык Сабитов, историк, специально для Vласти

08.01.2016