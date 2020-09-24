Укол от Путина: Поможет ли Трампу русская вакцина "Спутник V"

13:52 24.09.2020

Прививка президента США станет самой успешной спецоперацией РФ в истории



Сергей Аксенов

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Константин Блохин

Михаил Синельников-Оришак



Дональд Трамп готов применять в США иностранную вакцину от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Похоже, Россия получила шанс провернуть самую выдающуюся спецоперацию в своей истории - привить американского президента.



"Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу", - процитировала Кейли Макинэни слова Трампа, сказанные в мае.



Цитата стала ответом на вопрос журналиста с явным политическим подтекстом: готов ли Трамп использовать российскую или китайскую вакцину? При этом пресс-секретарь отметила, что иностранной вакциной может быть препарат, разработанный в Оксфорде.



Оговорка представителя Белого дома прозвучала неубедительно. Ведь испытания оксфордской вакцины, разрабатываемой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, на данный момент приостановлены из-за неприемлемых для пациентов осложнений.



При этом американской вакцины по-прежнему нет. Слова Кейли Макинэни о том, что в США уже три препарата находятся в завершающей стадии испытаний (Трамп обещал, что к концу года будет доступно 100 млн доз) мало что значат. Вакцины нет и точка.



Единственная в мире готовая вакцина от коронавируса - российская, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она прошла испытания и зарегистрирована Минздравом. Более того, препарат испытала на себе родная дочь президента России.



Российский фонд прямых инвестиций, финансирующий производство препарата, получил предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины "Спутник V" от 20 стран. Предполагается, что она будет производиться как минимум в пяти точках мира.



Интересно, что откровения пресс-секретаря Белого дома прозвучали сразу же после речи Владимира Путина в ООН, в ходе которой он предложил бесплатно привить сотрудников этой международной организации, за что ООН официально поблагодарила Россию.



Таким образом, выступление Путина стало своего рода рекламным трюком, маркетинговым ходом в интересах более широкого распространения российской вакцины как в коммерческих, так и в политических целях. Ведь не секрет, что гуманитарные операции имеют важное политическое значение.



Такая реклама могла повлиять на Трампа. Он, в отличие от российского президента, посвятившего речь в ООН гуманитарным вопросам, обрушился с критикой за распространение коронавируса на Китай. Не исключено, что Трамп до того напуган, боится, что готов лечиться даже российской вакциной.



Этот страх может быть как личным, так и политическим. Главный оппонент Трампа на предстоящих в ноябре выборах - Джо Байден считает, что президент США растерялся из-за пандемии, а его администрация действовала неуклюже. Хотя сам Трамп это и отрицает, ясно, что коронавирус - его ахиллесова пята.



Если России удастся поставить вакцину для прививки президента США - это будет без сомнения одной из самых успешных внешнеполитических операций Москвы. Вслед за Трампом массово начнут прививаться республиканцы. А их миллионы и миллионы. Да и некоторые демократы - те, кто хочет жить.



Это поможет сторонникам Трампа доказать, что курс на сотрудничество с Россией разумен, что в свою очередь снимет излишнее напряжение в отношениях двух стран, позволит продлить действие важных международных договоров вроде СНВ-3 и в целом улучшит политический климат на планете.



Препятствием же на этом пути могут стать упреждающие действия демократов, и так обвиняющих Трампа в чрезмерных симпатиях к России и Путину лично. Президент США может испугаться эскалации таких обвинений и "сдать назад". Хватит ли у Трампа решимости?



Вероятно, России если она хочет добиться своего, следует не просто поставить вакцину для прививки Трампа, но сделать это каким-то неявным образом. Например, через третью страну, что позволит президенту США на первом этапе избежать критики демократов, а потом будет уже поздно.



Возможен и другой вариант - прямо и открыто предложить Трампу привиться российской вакциной. Это мог бы сделать Владимир Путин лично, подобно тому, как он предложил ООН. Если президент США откажется, это станет мощной демонстрацией антироссийской линии, что поможет ему гарантировано переизбраться в ноябре. А с Трампом Москве иметь дело проще, чем с демократами.



Таким образом, и тайное, и явное предложение привить американского президента принесет России внешнеполитические очки. Готов ли Кремль к такому наступлению?



- Это было бы очень хорошим шагом, - считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. - Трамп прекрасно понимает, что ему вакцина очень нужна как спасательный круг, как палочка-выручалочка. Потому что экономика стагнирует, количество инфицированных увеличивается. Экономическая основа для победы на выборах уходит у него из под ног. До выборов остается чуть больше месяца. Ему необходимо что-то, какое-то действие, которое изменило бы ситуацию.



Если Россия предложит ему вакцину и он согласится ее принять, то это будет шаг, направленный на потепление российско-американских отношений. Но внутри США любой шаг Трампа будет восприниматься по-разному. Команда Байдена и демократов будет истолковывать это так, что Путин выручает Трампа, что мы помогаем ему на выборах. Сто процентов будет такая критика. Скажут, что вместо того, чтобы закупать русскую вакцину, нужно создавать прорывными акциями свою.



- А зачем предлагать Соединенным Штатам нашу вакцину? У нас что, решены все свои проблемы? - возмутился политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. - У нас избыток этой вакцины, чтобы делать широкие жесты?



Россия уже пыталась во время пандемии отправлять в США аппараты ИВЛ. На тот момент это выглядело более чем странно. Ничего хорошего это нам не дало. Это была пустая акция, пустое сотрясение воздуха. А до этого было предложение тушить пожары в Калифорнии.



Попытка по поводу и без повода предлагать свою помощь идет не в плюс, а в минус. Показывает своего рода государственное заискивание.



"СП": - Речь не о заискивании, а о попытке усилить позиции страны за счет первенства в производстве вакцины. Или это невозможно?



- Конгресс США костьми ляжет, но не допустит никакой иностранной вакцины. Для них это принципиально важно. Потому что любой импорт стратегических товаров (а вакцина - это стратегический товар на данный момент) умаляет международный авторитет Соединенных Штатов. А кроме того такой импорт ставит Вашингтон в зависимость от страны, прямо названной в законе о санкциях противником.



"СП": - Но, может быть, прямое публичное предложение "коллеге Дональду" принесет России какие-то выгоды? Привьется Трамп - будет должен, откажется - одолеет на выборах Байдена, тоже будет должен…



- О "коллеге Дональде" надо забыть как минимум до 3 ноября (выборы). Недоиспытанную вакцину точно никто не примет. А к тому моменту в Белом доме может поменяться администрация и она обнулит все, что наработала предыдущая. Все к этому идет. Байден отменит большинство исполнительных указов Трампа и развернет по некоторым направлениям политику.



Реклама с трибуны ООН нашей вакцины - это хорошо. Такое пиар-продвижение с участием президента - хорошо. Но ожидать от этого конкретной реализации раньше президентских выборов в США преждевременно.