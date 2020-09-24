Кыргызстан: поклонники фашистов хотят власти, - С.Кожемякин

18:54 24.09.2020

Кыргызстан: поклонники фашистов хотят власти



Пожелания скорейшей смерти ветеранам Великой Отечественной войны, призывы прекратить изучение русского языка и резать "ватников". Это не выпады бесноватых фанатов Гитлера из Прибалтики или Украины, а заявления кандидатов партии, участвующей в выборах в Киргизии. Этим тревожные симптомы политической ситуации не исчерпываются.



К НАРУШЕНИЯМ и скандалам во время выборов жителям Киргизии не привыкать. Негласный статус "островка демократии" Центральной Азии оборачивается борьбой родоклановых группировок и бизнес-интересов, причем иногда это соперничество принимает драматические и кровавые формы.



Но примеры прошлых лет грозят померкнуть перед нынешней избирательной кампанией. Напомним, 4 октября в республике пройдут парламентские выборы. К ним допущены 16 партий, выполнивших такие требования законодательства, как выплата залога в размере 5 миллионов сомов (4,85 млн руб.) и т.д. Хотя ряд участников заявляют о поддержке правительственного курса, а другие провозглашают себя оппозицией, принципиальной разницы между ними нет. Все они выражают интересы различных групп правящего класса. Поэтому и предвыборные платформы отличаются друг от друга лишь оттенками. Из одной в другую кочуют давно набившие оскомину лозунги о "привлечении инвестиций", "улучшении условий для бизнеса", "государственно-частном партнерстве" и многие другие - столь же многословные, сколь малосодержательные.



На этом фоне выделяется партия "Реформа". Но не тем, что она отвергает либерально-рыночную доктрину, а тем, что провозглашает ее предельно откровенно. Если другие участники выборов камуфлируют свою буржуазную суть популистскими обещаниями, то "Реформа" требует свести роль государства к минимуму, оставив за ним функцию неукоснительного соблюдения права частной собственности. Подавляющему большинству остальных граждан, не владеющих бизнесом, партия предлагает "внедрение экономически обоснованных тарифов" и "демонополизацию сбыта электроэнергии", что автоматически вызовет рывок цен, а также развитие частного образования и здравоохранения, ликвидацию Академии наук и прочие неолиберальные "подарки".



Это вполне объяснимо, учитывая качественный состав предвыборного списка "Реформы". Большинство кандидатов - либо предприниматели, либо представители неправительственных организаций, живущих в том числе за счет зарубежных грантов. Взгляды этих людей заслуживают особого внимания. Один из них - профессор и заведующий кафедрой одного из столичных вузов Темир Болотбек - известен своими оскорбительными высказываниями. "Они должны скорее уйти из жизни - солдаты Красной Армии, террористы. Их флаги, изоленты и ордена достойны мусорного ведра", - заявлял он, называя ветеранов Великой Отечественной войны "предателями". В чем же состоит их "предательство"? В том, что они… не перешли на сторону фашистов. Восхищение, продолжает Темир Болотбек, должны вызывать только коллаборационисты, например бойцы Туркестанского легиона вермахта. "Это наши Деды, - утверждает он. - Про них нужно говорить "Помним и гордимся", в их честь нужно носить ленты и флаги".



В сравнении с этими чудовищными словами меркнут другие заявления профессора. Например, призывы депортировать из Киргизии всех граждан России, отказаться от кириллицы и запретить "русско-советские фамилии". За совет "валить в Рашку" всем ностальгирующим по советским временам против Болотбека возбудили уголовное дело по статье "возбуждение национальной вражды", однако суд не нашел в его заявлениях признаков преступления и в прошлом году оправдал.



Компания в списке "Реформы" подобралась под стать. Глава партии, бывший член Центр-избиркома Клара Сооронкулова публично заявляет, что "Крым принадлежит Украине", а занимающий четвертую позицию предприниматель Манас Саматов называет "уродами" тех, кто предлагает изучать русский язык. "Русский язык не нужен никому - он стремительно теряет свои позиции, ибо стал языком войны и пропаганды фашизма", - утверждает Саматов.



К слову, этот кандидат также не скрывает своих симпатий к Туркестанскому легиону, размещая фотографии его бойцов и символику на своих страницах в соцсетях. А выдвиженка партии и директор строительной компании Алтынай Султанбекова грозила "чикать" (то есть резать) "ватников", ведущих "подрывную деятельность". "Здесь не толерантная Украина! Мы их быстро почикаем!" - заявляла она.



Конечно, националистические высказывания в Киргизии звучали и раньше. Например, известный политик и лидер участвующей в нынешних выборах партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Киргизстан") Адахан Мадумаров заявлял в свое время, что республика - это "не общий дом". "Это в первую очередь дом киргизов. Мы можем пустить в качестве квартирантов другие народы, если они будут уважать нашу историю, язык и духовность", - пояснял он. Однако целая партия, чьи активисты беззастенчиво и открыто высказывают русофобские и профашистские идеи, вышла на политическую арену Киргизии впервые.



Предстоящие выборы ставят и другие печальные рекорды. Свыше 250 кандидатов проходили по уголовным делам, в списках некоторых партий таковых больше 20 процентов. Зафиксированы попытки массового подкупа избирателей и другие сомнительные манипуляции. На ряд столичных избирательных участков осуществляется массовый подвоз избирателей из регионов, якобы желающих проголосовать в Бишкеке. Таких граждан, решивших сменить место голосования, набралось почти полмиллиона - 13 процентов от общего числа избирателей.



Нередкими являются стычки между кандидатами и сторонниками различных партий. 20 сентября в Ошской области на юге страны произошла массовая драка, в которой участвовали "группы поддержки" выдвиженцев партий "Биримдик" ("Единство") и "Мекеним Кыргызстан" ("Моя родина - Киргизстан"). Пострадали 12 человек, разбито несколько машин. Пикантности ситуации придает то, что обе организации претендуют на роль "партии власти". В их списки включено рекордное число действующих депутатов и чиновников, кроме того, они лидируют по расходам. Так, только за первую неделю агитационной кампании - с 4 по 11 сентября - они в сумме потратили 177 миллионов сомов (170 млн руб.). Упомянутый конфликт свидетельствует о том, что грызня за власть началась еще до выборов. А учитывая, что данный район имеет смешанное киргизско-узбекское население, противостояние может иметь самые непредсказуемые последствия.



В этих условиях Киргизии как воздух нужна левая альтернатива, способная остановить наступление националистических и олигархических группировок. К сожалению, Партия коммунистов в выборах не участвует, а ее руководители баллотируются по спискам партий "Бутун Киргизстан" и "Биримдик".



Сергей Кожемякин