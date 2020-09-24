 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.09.2020
21:31  Туки-туки. Восставшие негры вновь громят американские Кентукки
21:01  В США готовится переворот, - Л.Савин
20:11  "Это очень хорошо...". Горбачев поддержал белорусских майданщиков
18:55  АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана, - А.Бурханов
18:54  Кыргызстан: поклонники фашистов хотят власти, - С.Кожемякин
18:52  Прошлое, которое никогда не становится прошлым, - Б.Мусаев
13:52  Укол от Путина: Поможет ли Трампу русская вакцина "Спутник V"

13:50  "Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды?" - Ж.Сабитов
13:46  Быть ли узбекскому жестовому языку?
13:43  Похоронить нельзя достроить. Судьба "Северного потока-2" решится 25 сентября
13:40  Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства
13:35  Маша Наумова - мечта джигита. Красавица задорно исполнила на комузе (видео)
13:32  В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая (анонс вдео-конференции 25/09)
09:20  В Казахстане отменили смертную казнь. Низкопоклонство перед Западом
09:14  Говорить с детьми о сексе готовы только 13% кыргыз-родителей. Может лучше сразу показывать? - 24.kg
09:13  КырДурьВыборы. Полмиллиарда сомов на агитацию. На эти деньги можно было построить семь школ
08:59  Трамп опоздал: "Пакт Путина-Си Цзиньпина" заключен!
08:52  ТаджВыборы-2020: Власти обещают предотвратить вспышку эпидемии в день голосования
08:49  Жители многоводного таджикского Муминабада жалуются на нехватку питьевой воды, - "РО"
08:47  Поле столкновений: Казахстан в китайско-американской борьбе, - Д.Борисов
08:28  Американский протест - 2020. BLM-Революция. - В.Овчинский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Это очень хорошо...". Горбачев поддержал белорусских майданщиков
20:11 24.09.2020

орбачев похвалил протестующих в Белоруссии
"Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо", - такими словами охарактеризовал белорусские протесты Михаил Горбачев

Михаил Горбачев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)
Первый президент СССР Михаил Горбачев внимательно следит за происходящим в Белоруссии. Об этом он рассказал изданию "Подъем".

"Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, - это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней", - сказал Горбачев.

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600967460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года №419
- Мажилис одобрил депутатский законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию
- Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора холдингом "Байтерек" вырос на 17%
- Н.Нигматулин: фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушает Министра здравоохранения о выплатах медикам компенсации
- Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль
- Демпартия "Ак жол" просит Министерство Здравоохранения перестроить систему организации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Небольшая общественная нагрузка"
- В Казахстане создан Фонд развития промышленности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  