"Это очень хорошо...". Горбачев поддержал белорусских майданщиков

20:11 24.09.2020

орбачев похвалил протестующих в Белоруссии

"Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо", - такими словами охарактеризовал белорусские протесты Михаил Горбачев



Михаил Горбачев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Первый президент СССР Михаил Горбачев внимательно следит за происходящим в Белоруссии. Об этом он рассказал изданию "Подъем".



"Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, - это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней", - сказал Горбачев.