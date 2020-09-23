В США готовится переворот, - Л.Савин

21:01 24.09.2020

ЛЕОНИД САВИН | 23.09.2020 |



Роза Брукс из Института современной войны в Вест-Пойнте, Джордж Сорос и трансгуманизм



В августе в США появился любопытный документ под названием "Предотвращение вмешательства в выборы президента и переходный период". Этот доклад подготовила группа под названием "Проект единства переходного периода" (Transition Integrity Project), в которую вошли более ста действующих и бывших высокопоставленных чиновников США и экспертов. Группа заявила, что она провела моделирование кризиса на выборах в США в ноябре 2020 г. и все показывает неутешительные результаты.



В группу вошли не только демократы, но и республиканцы, выступающие против Дональда Трампа. Есть сведения, что группу "Проект единства…" поддерживает Джордж Сорос, который ненавидит Трампа и нацелился на цветную революцию в США.



Роза Брукс



Выявлена связь основателя этой группы Розы Брукс с Джорджем Соросом, с руководителем предвыборной кампании Хиллари Клинтон 2016 года Джоном Подестой и бывшим советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, работающим на Джо Байдена.



Роза Брукс, выходец из центра New America, который финансировался соросовским фондом "Открытое общество", работала старшим советником по национальной безопасности в Госдепартаменте США при Хиллари Клинтон и Бараке Обаме. Сейчас она продолжает карьеру в Институте современной войны в Вест-Пойнте и считает, что выборы 3 ноября 2020 года обязательно приведут к насилию и конституционному кризису.



Вторым основателем группы является Нильс Джильман, вице-президент Института Бергруена (Сан-Франциско) из Фонда Рокфеллера. Институт продвигает идеи трансгуманизма – агрессивной квазифилософской доктрины, адепты которой полагают творение Божие – человека – "случайным и несовершенным промежуточным образцом, который следует усовершенствовать с помощью, во-первых, генной инженерии и компьютерного моделирования вариантов, во-вторых, с помощью киборгизации".



В группу входят также известный неокон Уильям Кристол, военный аналитик Макс Бут, бывший министр обороны США Чак Хэйгел, Джон Подеста. Директором группы является Зои Хадсон, топ-менеджер из "Открытого общества" Сороса.



Резюме документа "Предотвращение вмешательства в выборы президента и переходный период" гласит, что "выборы в ноябре будут проходить в политическом хаосе. Президент Трамп, скорее всего, будет оспаривать результаты как легальными, так и экстралегальными средствами, чтобы остаться у власти. Текущие протесты, для подавления которых были брошены федеральные службы, можно рассматривать как доказательство того, что Трамп может пойти на крайние меры для того, чтобы остаться на своем посту".



Отметим ключевые выводы документа, выделенные его авторами.



– Понятие "ночь выборов" стало опасным. Американцы столкнутся с периодом борьбы, который растянется с первого дня голосования до 20 января. Победитель, скорее всего, не будет известен в "ночь выборов", когда официальные лица подсчитывают бюллетени, отправленные по почте. Период неопределенности даст возможность недобросовестному кандидату организовать беспрецедентную атаку, чтобы получить нужный ему результат.



– Действующий президент Трамп, скорее всего, будет использовать исполнительную власть для поддержки его действий. Есть шанс, что президент попытается убедить законодательные органы и/или губернаторов сделать шаги, в том числе незаконные, чтобы бросить вызов демократическому голосованию. Особую озабоченность вызывает то, как отреагируют на неопределенные результаты выборов военные.



– Процесс перехода от одной администрации к другой может быть сильно затруднен. Участники группы считают, что Трамп будет отдавать приоритет личной выгоде и самозащите над обеспечением упорядоченной административной передачи власти своему преемнику.



Доклад содержит четыре рекомендации.



– Готовиться к оспариванию результатов выборов; подходить к этому как к политической битве, а не только как к столкновению правовых аргументов; решающее значение будет иметь устойчивая политическая мобилизация; выделенный персонал и ресурсы должны оставаться в состоянии готовности по крайней мере до конца января.



– Губернаторы, генеральные прокуроры, законодательные органы должны быть готовы противостоять нарушениям; выборным чиновникам понадобится общественная поддержка, чтобы довести этот процесс до конца.



– Бороться с ложью о фальсификациях и эскалацией насилия. Фальсификации голосования практически исключены, но Трамп говорит о них, утверждают авторы доклада, чтобы подготовить основания для оспаривания результатов, если он проиграет выборы. Потенциал насильственного конфликта высок с тех пор, как Трамп начал призывать своих сторонников взяться за оружие.



– Предвидеть трудный переход от одной администрации к другой; переходным командам придется "защищаться от безрассудных действий Трампа во время ухода из Белого дома" и "находить творческие решения", чтобы обеспечить себе доступ к необходимым информации и ресурсам и начать готовиться к управлению страной.



Многие либеральные СМИ поддержали выступление группы "Проект единства…". Бывший вице-президент США Эл Гор заявил в эфире телеканала Fox News, что, если Трамп не покинет Белый дом в январе 2021 г., его вышвырнут оттуда военные.



То, что в США, экспортирующих демократию на весь мир, общественное мнение программируется сейчас на неизбежность гражданских конфликтов при выборах, массовую мобилизацию и вмешательство в выборы военных, говорит о полном распаде представительной демократии, она же демократия избирательных урн. Эта новоевропейская форма политического устройства приказала долго жить.