Туки-туки. Восставшие негры вновь громят американские Кентукки

21:31 24.09.2020

В Кентукки протестуют в связи с решением прокуратуры по делу Бреонны Тейлор



Трамп назвал решение прокуратуры освободить полицейских от уголовной ответственности "великолепным", Байден призвал протестующих не прибегать к насилию



Сотни протестующих вышли в среду на улицы Луисвилла, штат Кентукки после того, как генпрокурор огласил решение жюри присяжых и объяснил, почему полицейским не будут предъявлены обвинения в смерти Бреонны Тейлор - афроамериканки, убитой в марте в Луисвилле.



По словам генерального прокурора штата Кентукки, двое белых полицейских, открывших огонь в квартире Тейлор во время антинаркотического рейда, не будут привлечены к ответственности за ее гибель, поскольку применение силы с их стороны было оправданным. Третьему полицейскому было предъявлено обвинение в создании угрозы безопасности соседей Тейлор.



Сотни жителей вышли на протест в центре города и прошли маршем по улицам, скандируя: "Вон из домов, все на улицу!"



Местные телеканалы показали полицейских в спецодежде и защитных масках, выстроившихся в ряды в центре Луисвилла для обеспечения правопорядка.



Президент Дональд Трамп в среду назвал работу прокуратуры штата "действительно великолепной". Трамп сказал об этом на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение обвинителей.



"Генеральный прокурор Кентукки, Дэниел Кэмерон… сделал заявление, которое я сейчас зачитаю: "Справедливость не всегда проста. Она не всегда соответствует общественному мнению и меняющимся стандартам, отвечая только фактам и закону. Если мы действуем, руководствуясь только эмоциями или возмущением, это не справедливость. Справедливость толпы - это не справедливость. Справедливость, которой добиваются с помощью насилия - это не справедливость. Это просто месть…"" – говорится в заявлении Кэмерона.



Президент назвал выступление прокурора Кентукки "потрясающим", и пообещал поговорить с губернатором штата в ближайшее время относительно его просьбы прислать в Луисвилл Национальную гвардию в подкрепление органам правопорядка.



"Он (губернатор) вызвал Национальную гвардию, и это хорошо. Я думаю, это очень позитивный момент, все получится", - заявил Трамп.



Соперник Дональда Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал жителей Луисвилла протестовать только мирным путем.



"Они (протесты) должны быть мирными. Не запятнайте память [Бреонны Тейлор], прибегая к насилию. Это было бы совершенно неуместно. Она не хотела бы этого… Я не знаю подробностей, поэтому не хочу комментировать", - сказал Байден.



24 Сентябрь, 2020