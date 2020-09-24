 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.09.2020
21:31  Туки-туки. Восставшие негры вновь громят американские Кентукки
21:01  В США готовится переворот, - Л.Савин
20:11  "Это очень хорошо...". Горбачев поддержал белорусских майданщиков
18:55  АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана, - А.Бурханов
18:54  Кыргызстан: поклонники фашистов хотят власти, - С.Кожемякин
18:52  Прошлое, которое никогда не становится прошлым, - Б.Мусаев
13:52  Укол от Путина: Поможет ли Трампу русская вакцина "Спутник V"

13:50  "Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды?" - Ж.Сабитов
13:46  Быть ли узбекскому жестовому языку?
13:43  Похоронить нельзя достроить. Судьба "Северного потока-2" решится 25 сентября
13:40  Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства
13:35  Маша Наумова - мечта джигита. Красавица задорно исполнила на комузе (видео)
13:32  В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая (анонс вдео-конференции 25/09)
09:20  В Казахстане отменили смертную казнь. Низкопоклонство перед Западом
09:14  Говорить с детьми о сексе готовы только 13% кыргыз-родителей. Может лучше сразу показывать? - 24.kg
09:13  КырДурьВыборы. Полмиллиарда сомов на агитацию. На эти деньги можно было построить семь школ
08:59  Трамп опоздал: "Пакт Путина-Си Цзиньпина" заключен!
08:52  ТаджВыборы-2020: Власти обещают предотвратить вспышку эпидемии в день голосования
08:49  Жители многоводного таджикского Муминабада жалуются на нехватку питьевой воды, - "РО"
08:47  Поле столкновений: Казахстан в китайско-американской борьбе, - Д.Борисов
08:28  Американский протест - 2020. BLM-Революция. - В.Овчинский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Туки-туки. Восставшие негры вновь громят американские Кентукки
21:31 24.09.2020

В Кентукки протестуют в связи с решением прокуратуры по делу Бреонны Тейлор

Трамп назвал решение прокуратуры освободить полицейских от уголовной ответственности "великолепным", Байден призвал протестующих не прибегать к насилию

Сотни протестующих вышли в среду на улицы Луисвилла, штат Кентукки после того, как генпрокурор огласил решение жюри присяжых и объяснил, почему полицейским не будут предъявлены обвинения в смерти Бреонны Тейлор - афроамериканки, убитой в марте в Луисвилле.

По словам генерального прокурора штата Кентукки, двое белых полицейских, открывших огонь в квартире Тейлор во время антинаркотического рейда, не будут привлечены к ответственности за ее гибель, поскольку применение силы с их стороны было оправданным. Третьему полицейскому было предъявлено обвинение в создании угрозы безопасности соседей Тейлор.

Сотни жителей вышли на протест в центре города и прошли маршем по улицам, скандируя: "Вон из домов, все на улицу!"

Местные телеканалы показали полицейских в спецодежде и защитных масках, выстроившихся в ряды в центре Луисвилла для обеспечения правопорядка.

Президент Дональд Трамп в среду назвал работу прокуратуры штата "действительно великолепной". Трамп сказал об этом на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение обвинителей.

"Генеральный прокурор Кентукки, Дэниел Кэмерон… сделал заявление, которое я сейчас зачитаю: "Справедливость не всегда проста. Она не всегда соответствует общественному мнению и меняющимся стандартам, отвечая только фактам и закону. Если мы действуем, руководствуясь только эмоциями или возмущением, это не справедливость. Справедливость толпы - это не справедливость. Справедливость, которой добиваются с помощью насилия - это не справедливость. Это просто месть…"" – говорится в заявлении Кэмерона.

Президент назвал выступление прокурора Кентукки "потрясающим", и пообещал поговорить с губернатором штата в ближайшее время относительно его просьбы прислать в Луисвилл Национальную гвардию в подкрепление органам правопорядка.

"Он (губернатор) вызвал Национальную гвардию, и это хорошо. Я думаю, это очень позитивный момент, все получится", - заявил Трамп.

Соперник Дональда Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал жителей Луисвилла протестовать только мирным путем.

"Они (протесты) должны быть мирными. Не запятнайте память [Бреонны Тейлор], прибегая к насилию. Это было бы совершенно неуместно. Она не хотела бы этого… Я не знаю подробностей, поэтому не хочу комментировать", - сказал Байден.

24 Сентябрь, 2020

Источник - Голос Америки
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600972260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года №419
- Мажилис одобрил депутатский законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию
- Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора холдингом "Байтерек" вырос на 17%
- Н.Нигматулин: фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушает Министра здравоохранения о выплатах медикам компенсации
- Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль
- Демпартия "Ак жол" просит Министерство Здравоохранения перестроить систему организации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Небольшая общественная нагрузка"
- В Казахстане создан Фонд развития промышленности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  