Сельских акимов в Казахстане начнут выбирать с 2021 года

23:07 24.09.2020

Запланирована разработка новой Концепции развития местного самоуправления.



В Казахстане в 2021 году пройдут впервые выборы сельских акимов. Об этом говорится в Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Президента РК, утвержденном указом главы государства "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" 14 сентября 2020 года, передает zakon.kz.



Так, в разделе "Гражданское участие в управлении государством" предусмотрено внесение в законодательство РК изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов.

А в 2021 году планируется проведение прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов, полномочия которых заканчиваются в 2021 году.



Также запланирована разработка новой Концепции развития местного самоуправления, предусматривающей:



- разделение полномочий между уровнями государственного управления;

- поэтапное разграничение полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления;

- усиление контроля над процессом утверждения местных бюджетов, в том числе через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части общественно значимых расходов, направленных на инфраструктурные и социальные инициативы;

- усиление финансовых возможностей местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов сельских округов, что должно стать следующим этапом развития "бюджетов народного участия";

- определение модели бюджетного финансирования регионов, учитывающей не только отношения центр - регион, но и распределение средств внутри региона;

- повышение статуса органов местного самоуправления, сходов и собраний, их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений;

- усиление ревизионных комиссий.



Вместе с тем будет проведено сокращение лимитов штатной численности государственных служащих в 2020 году на 10%, в 2021 году - на 15%.

Сокращение штатной численности работников квазигосударственного сектора в 2020 году планируется на 10%, в 2021 году - на 15%.



Всего в План вошло 145 пунктов по ключевым направлениям, обозначенным Токаевым, в том числе "новая модель государственного управления", "экономическое развитие в новых реалиях", "сбалансированное территориальное развитие", "социальное благополучие граждан – главный приоритет", "доступное и качественное образование", "развитие системы здравоохранения", "экология и защита биоразнообразия", "справедливое государство на защите интересов граждан", "цифровизация – базовый элемент всех реформ, "гражданское участие в управлении государством".