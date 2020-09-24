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Сельских акимов в Казахстане начнут выбирать с 2021 года
23:07 24.09.2020

Запланирована разработка новой Концепции развития местного самоуправления.

В Казахстане в 2021 году пройдут впервые выборы сельских акимов. Об этом говорится в Общенациональном плане мероприятий по реализации Послания Президента РК, утвержденном указом главы государства "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" 14 сентября 2020 года, передает zakon.kz.

Так, в разделе "Гражданское участие в управлении государством" предусмотрено внесение в законодательство РК изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов.
А в 2021 году планируется проведение прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов, полномочия которых заканчиваются в 2021 году.

Также запланирована разработка новой Концепции развития местного самоуправления, предусматривающей:

- разделение полномочий между уровнями государственного управления;
- поэтапное разграничение полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления;
- усиление контроля над процессом утверждения местных бюджетов, в том числе через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части общественно значимых расходов, направленных на инфраструктурные и социальные инициативы;
- усиление финансовых возможностей местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов сельских округов, что должно стать следующим этапом развития "бюджетов народного участия";
- определение модели бюджетного финансирования регионов, учитывающей не только отношения центр - регион, но и распределение средств внутри региона;
- повышение статуса органов местного самоуправления, сходов и собраний, их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений;
- усиление ревизионных комиссий.

Вместе с тем будет проведено сокращение лимитов штатной численности государственных служащих в 2020 году на 10%, в 2021 году - на 15%.
Сокращение штатной численности работников квазигосударственного сектора в 2020 году планируется на 10%, в 2021 году - на 15%.

Всего в План вошло 145 пунктов по ключевым направлениям, обозначенным Токаевым, в том числе "новая модель государственного управления", "экономическое развитие в новых реалиях", "сбалансированное территориальное развитие", "социальное благополучие граждан – главный приоритет", "доступное и качественное образование", "развитие системы здравоохранения", "экология и защита биоразнообразия", "справедливое государство на защите интересов граждан", "цифровизация – базовый элемент всех реформ, "гражданское участие в управлении государством".

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600978020
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