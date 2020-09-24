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Особо опасные таджики сбежали из колонии в Дагестане через вырытый тоннель
23:57 24.09.2020

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников исправительной колонии № 2 у поселка Шамхал в пригороде Махачкалы, откуда накануне сбежали шесть осужденных. Среди беглецов двое уроженцев Таджикистана – Шамил Бойматов и Махмадрасул Машрабов.

УФСИН России по Дагестану сообщило, что из исправительной колонии у поселка Шамхал сбежали 6 заключенных, приговоренных к длительным срокам от 10 до 14 лет. Беглецы вырыли тоннель, по которому и вышли на свободу. Четверо из них, в том числе 30-летний уроженец Яванского района Таджикистана Шамил Бойматов и 30-летний уроженец Душанбе Махмадрасул Машрабов отбывали наказание за наркотики, двое за убийство. Бойматов был приговорен к 12 годам лишения свободы, Машрабов – к восьми. По данным УФСИН по Дагестану, Шамил Бойматов был задержан с крупной партией наркотиков.

Сообщается, что план побега заключенные вынашивали целый год и за это время успели прорыть большой выход из тюрьмы.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску сбежавших лиц, сообщает пресс-служба УФСИН России по Дагестану.

В исправительных учреждениях России находятся свыше 7 тысяч граждан Таджикистана. Последние годы в российских СМИ все чаще появляются сообщения об аресте таджикистанцев по обвинению в терроризме и экстремизме, часть из них экстрадируют в Таджикистан, другие отбывают наказание в российских тюрьмах.

Источник - rus.ozodi.org
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