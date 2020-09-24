Россия и Иран останутся в своем праве, - "Къ"

00:02 25.09.2020 Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили стратегию борьбы с американской дипломатией



"Коммерсантъ" от 24.09.2020,

Россия и Иран готовы противостоять "нарушениям международного права" со стороны США. Таков главный лейтмотив состоявшейся в Москве встречи министров иностранных дел двух стран - Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа. На антииранские санкции Вашингтона Россия намерена ответить новыми совместными с Ираном проектами в самых разных сферах, в том числе военно-технической. Но и США не готовы отступать. Пока главы МИД России и Ирана вели переговоры, Вашингтон объявил о новых санкциях в адрес Тегерана.



С перерывом на Совбез



"Даже коронавирус не мешает моим визитам в Москву",- сказал Мохаммад Джавад Зариф в начале переговоров с Сергеем Лавровым. Господин Зариф продолжил начатую в предыдущий приезд традицию и сосчитал все свои приезды в Россию - это уже третий его визит с начала июня, а всего с момента назначения на пост министра иностранных дел в 2013 году - 31-й.



За время, прошедшее с последней встречи министров в июле, Москва и Пекин одержали победу в битве за Иран в Совбезе ООН, не дав США возможности продлить разрешительный режим на поставки оружия Тегерану, который истекает 18 октября. За это господин Зариф не преминул поблагодарить российских и китайских друзей.



Потерпев неудачу в Совбезе, Вашингтон в понедельник ввел санкции в отношении всех, кто захочет продавать оружие Ирану или, напротив, покупать у него. Рестрикции также вводятся за предоставление Тегерану "любого рода технической подготовки, финансовых ресурсов, консультаций", а также другой помощи, связанной с оружием. Кроме того, Вашингтон в одностороннем порядке объявил о восстановлении всех международных санкций в отношении Тегерана, существовавших до того, как в 2015 году пять членов Совбеза ООН плюс Германия подписали с Ираном "ядерную сделку" - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).



Большинство стран решение США о восстановлении антииранских санкций не признало.

Но Вашингтон это на пути противодействия Ирану не остановило. В четверг, как раз когда шла встреча Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа, стало известно о новых санкциях США в отношении иранских официальных лиц в связи с недавней казнью 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного в убийстве охранника в Ширазе во время антиправительственных протестов в 2018 году.



Посол Ирана в России Казем Джалали - о давлении США и сотрудничестве с Москвой

Посол Ирана в России Казем Джалали - о давлении США и сотрудничестве с Москвой

Неудивительно, что на этом фоне в ходе встречи с главой МИД Ирана Сергей Лавров объявил о готовности к боевым действиям в Совбезе ООН. "К нашему огромному сожалению, ситуация вокруг СВПД нагнетается. Наши американские коллеги пытаются продвигать неприемлемые, односторонние, противозаконные, нелегитимные идеи, которые не находят поддержки в Совете Безопасности ООН. Мы активно работаем со всеми участниками СВПД, которые сохраняют свою приверженность этому важнейшему документу",- сказал российский министр в начале переговоров и добавил, что ему важно обменяться с иранским коллегой "мнениями о том, как противодействовать весьма тревожным тенденциям, намечающимся на внешнеполитическом фронте, когда мы видим активные попытки подорвать ключевые основы международного права".



Со своей стороны, господин Зариф выразил надежду на то, что Россия сделает все возможное для сохранения авторитета Совбеза во время своего председательства в этом органе в октябре.

Показательно, что между переговорами и пресс-конференцией с иранским коллегой Сергей Лавров успел выступить по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Речь министра должна была задать тон российскому председательству. В ней также не обошлось без намеков на США. Начав с заявлений, прозвучавших примирительно (о том, что пандемия показала, насколько все страны связаны между собой и что в одиночку проблемы не решаются), господин Лавров дал понять, что некоторые не готовы "отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия" и преодолевать проблемы сообща. "Налицо попытки отдельных государств использовать текущую ситуацию для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов, для сведения счетов с неугодными правительствами или геополитическими конкурентами",- отметил он. Укрепить же мировую стабильность должен, по его словам, саммит "большой пятерки" - очный разговор лидеров пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН, который должен состояться, как только позволит международная эпидемиологическая обстановка.



Санкциям вопреки



После короткой речи о "глобальном управлении в эпоху после COVID-19" Сергей Лавров вернулся на московскую площадку, выйдя на совместную пресс-конференцию с иранским коллегой. Оба министра выглядели готовыми к бою за право и мировой порядок. Свой ответ США они намерены дать не только на международных площадках, но и развивая, вопреки санкциям, "торгово-инвестиционные связи". "Мы, конечно же, сталкиваемся с незаконными односторонними санкциями со стороны США и их давлением на Иран, которое нацелено на экономическую изоляцию Тегерана",- признал Сергей Лавров. Но тут же подчеркнул, что достигнута договоренность "продолжать осуществление крупных совместных инвестиционных проектов, прежде всего в сфере энергетики, в том числе атомной энергетики, в областях транспорта, промышленной кооперации". На слове "продолжать" российский министр сделал ударение.



Главы МИДов двух стран договорились провести до конца года заседание Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Дата будет опять же зависеть от эпидемиологической обстановки, хотя Мохаммад Джавад Зариф до переговоров с Сергеем Лавровым выражал надежду на проведение МПК в октябре. Но в Москве решили с датой не рисковать.



Москва и Тегеран также намерены развивать военно-техническое сотрудничество.

На вопрос иранского журналиста, готовы ли Россия и другие члены Совбеза ООН противостоять попыткам США помешать сотрудничеству Тегерана с другими странами в этой сфере, господин Лавров ответил: Россия не собирается выстраивать свою политику на основе чужих "агрессивных противозаконных требований, которые не имеют юридической силы".



Еще до переговоров в МИД РФ господин Зариф заявил в интервью агентству Sputnik, что у Москвы и Тегерана "большой потенциал как в сфере закупок военной техники, так и на других направлениях". На вопрос о возможности закупки вооружения у России он ответил, что политика вооруженных сил Ирана направлена на самообеспечение. "Но это не означает, что мы на 100% можем удовлетворить все наши оружейные потребности",- добавил он.



Помимо темы борьбы за СВПД и перспективы развития двусторонних отношений стороны обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане и Йемене.

Именно эти три страны, "где не прекращается война", господин Зариф назвал приоритетами Ирана в регионе. Позицию Тегерана по развитию событий в Сирии он подробно изложил еще до переговоров с Сергеем Лавровым. Так, в частности, министр сообщил о планируемой в рамках "астанинского формата" (Россия, Иран, Турция) встрече между сирийским правительством и оппозицией, хотя, казалось бы, теперь весь переговорный процесс переместился в Женеву, где идет работа сирийского Конституционного комитета.



Эксперт клуба "Валдай" Максим Сучков - о взаимоотношениях Ирана и России

Эксперт клуба "Валдай" Максим Сучков - о взаимоотношениях Ирана и России

Отвечая на вопрос "Ъ", министры пояснили, что у них нет намерений подменять переговоры в Женеве, но есть много тем помимо конституции, которые необходимо обсуждать Дамаску и оппозиции. Сергей Лавров напомнил, что именно "астанинская тройка" способствовала запуску Конституционного комитета, когда все попытки ООН наладить межсирийский диалог терпели крах. "Мы ответственны за тех, кого… сформировали",- перефразировал, слегка запнувшись, известную фразу Сергей Лавров. Он также добавил, что представители ООН заинтересованы в такой роли Москвы.



И российский министр, и его иранский коллега подчеркнули важность "астанинского формата" и подтвердили готовность работать с Турцией.

Хотя, опять же до переговоров в МИД РФ, господин Зариф успел уколоть Анкару, в интервью Sputnik обвинив ее в создании угроз для безопасности региона. Раскритиковать Турцию в присутствии Сергея Лаврова иранский министр не решился. Да и Сергей Лавров оставил за рамками переговоров все претензии Москвы к своим партнерам по "астанинскому формату".



Демонстрировать единство перед лицом общей угрозы, коей в Москве и Тегеране считают нарушение международного права со стороны США, оказалось важнее. Впрочем, как подчеркнул глава МИД РФ, Москва продолжает диалог с американцами по теме санкций в отношении Ирана. "Мы пытаемся вразумить их и объяснить абсолютную бесперспективность подобного обращения с международным правом",- сказал Сергей Лавров. И добавил: "Правда, не знаю, насколько успешными будут наши попытки".



Марианна Беленькая, Галина Дудина Источник - kommersant.ru

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