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Китайско-американская сделка – Tik Tok остается в США, - В.Пироженко
00:03 25.09.2020

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 23.09.2020 |

Конкуренция между США и Китаем – это конкуренция между тесно связанными и переплетенными между собой экономиками

19 сентября стало известно, что Трамп одобрил "в концепции" сделку китайской компании ByteDance, которая владеет интернет-приложением для обмена видео Tik Tok, с американскими компаниями Oracle и Walmart. Это дает ByteDance право продолжать работать в США.

В августе администрация Трампа, проводя курс на вытеснение китайских компаний с американского рынка высоких технологий, обязала Bytedance – материнскую компанию Tik Tok, продать или отделить американскую часть своего бизнеса в США. Предлогом послужило опасение, что данные американских пользователей, собранные с помощью приложения Tik Tok, могут использоваться Пекином для дезинформации. Руководство Tik Tok опровергло эти обвинения, заявив, что все данные хранятся в США, а резервные копии в Сингапуре.

Согласно сообщениям, новая компания будет называться Tik Tok Global и управляться новым советом директоров, а ее штаб-квартира будет помещаться в Техасе. Китайская материнская компания ByteDance сохраняет за собой большинство акций Tik Tok Global (80%) и контроль над приложением, а Oracle и Walmart будут владеть на двоих 20% долей акций (12,5% и 7,5% соответственно).

Гендиректор Walmart – американской компании, которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, Дуг Макмиллон войдет в совет директоров Tik Tok Global. Walmart достаточно широко представлена в КНР. Ее сетевые универсальные магазины имеются практически во всех административных центрах провинций и во многих других китайских городах.

Oracle будет поставщиком безопасных облачных технологий и станет партнером Tik Tok в области соблюдения требований безопасности данных, поскольку именно этот вопрос вызывает беспокойство в Вашингтоне. Кроме того, Oracle будет иметь полный доступ к исходному коду и обновлениям Tik Tok, чтобы китайцы не могли использовать скрытые закладки для отслеживания американских пользователей.

По утверждению Трампа, Tik Tok Global "не будет иметь ничего общего с Китаем", поскольку 40% материнской компании ByteDance принадлежит американским венчурным компаниям и в совокупности американские компании стали мажоритарными собственниками Tik Tok Global. Однако не все так просто. Напрямую 20 процентами акций Tik Tok Global будут владеть только две американские компании США – Oracle и Walmart. К тому же руководство ByteDance заявило, что не будет передавать свои алгоритмы или технологии Oracle, даже если последняя сможет проверить исходный код Tik Tok, и это закреплено в предварительных договоренностях.

Алгоритм, который имеет решающее значение для Tik Tok, опирается на "стандартные идеи машинного обучения", имеющиеся в широком доступе. Настоящая инновационная часть заключается в том, как программисты Tik Tok построили платформу вокруг алгоритма и как они настроили ее, чтобы получить обучающие данные для программы и узнать, какие видео пользователи хотят смотреть.

ByteDance планирует сохранить компанию для публичных торгов и готовится разместить акции Tik Tok Global на нескольких мировых финансовых площадках. Стоимость компании, по частным оценкам, может составлять 50 млрд. долл.

Эта сделка показательна в ряде отношений.

Первое. Сделка объективно выгодна обеим сторонам, так как позволяет ByteDance сохранить свою технологию в секрете и остаться на американском рынке, а правительству США – сохранить данные об американских пользователях на территории США. Примечательно, что Трамп пошел на уступки и США отказались от первоначального максималистского плана полностью вытеснить Tik Tok. ByteDance также сохранит значительную часть акций и контроль над основным алгоритмом.

Второе. По мнению китайских экспертов, это означает, что вторая китайская компания, выходящая на глобальный рынок после Huawei, смогла решить проблему противодействия гегемонии США. А директор Института глобального управления киберпространством в Университете Фудань (Шанхай) Шень И считает, что эта сделка может послужить ориентиром на будущее. Шень И говорит, что среди десятков китайских внешнеторговых компаний ни одна не исчезла под прессом экономико-технологического давления США на Китай.

Третье. Заключая подобные сделки с американскими компаниями ради сохранения присутствия на рынке США, китайские компании могут влиять на рыночную конкуренцию в IT-секторе США и на рыночную ситуацию в целом в зависимости от того, кого они выберут партнером. Пытаясь, таким образом, избавиться от "чрезмерного китайского присутствия" на рынке США, Вашингтон "закрывает одни двери" и одновременно открывает другие. Ситуацию можно проиллюстрировать на примере Oracle. Эта компания долго и без особого успеха пытается конкурировать с Amazon, Microsoft и Google в облачных услугах. Oracle укрепилась в этом году, когда Zoom (платформа видеоконференцсвязи) выбрала Oracle для расширения своей облачной инфраструктуры и обошла лидеров отрасли. А после того как китайская материнская компания ByteDance отклонила заявку Microsoft и выбрала Oracle в качестве партнера для работы в США с Tik Тok, Facebook, Instagram, Google и YouTube получили в лице Oracle мощного конкурента. Теперь Oracle может претендовать на размещение двух самых доходных на сегодня сайтов – Tik Tok и Zoom.

Четвертое. США установили требования к безопасности, которые намного выше аналогичных требований других стран. Как пишет официальная китайская Global Times, КНР отныне будет предъявлять такие же требования в аналогичной ситуации и к американским компаниям на китайском рынке.

Немаловажное обстоятельство: конкуренция между США и КНР, приобретая по мере обострения определенное сходство с холодной войной между США и СССР, имеет одно принципиальное отличие – это конкуренция между тесно связанными и переплетенными между собой (на уровне производственной кооперации и цепочек поставок) экономиками. Поэтому торгово-экономическое разделение между Китаем и США затруднено. Резкий разрыв повлечет неприемлемый ущерб не только для КНР, но и для США. А плавное разделение дает КНР время, чтобы достичь полной технологической независимости. США пока не могут найти решение этой проблемы.

Источник - fondsk.ru
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