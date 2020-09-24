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(Не)бедная Маша. Племянница Трампа обвинила президента в краже ее миллионов
08:36 25.09.2020

Племянница Трампа обвинила его в воровстве денег
В иске против Дональда Трампа, а также его брата и сестры, женщина назвала их мошенниками, для которых "обман был нормой жизни".

Племянница занимающего сейчас этот пост Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении причитавшихся ей десятков миллионов долларов, передает zakon.kz со ссылкой на New York Times.

В частности, Мэри Трамп, обвиняет Дональда Трампа, его сестру Мэриэнн и их покойного уже брата Роберта в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности".

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив "десятков миллионов долларов или даже больше".

Мошенничество было не просто семейным делом - это был их образ жизни, - говорится в иске о действиях Дональда Трампа, его брата и сестры.
Ранее племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в своей новой книге выступила с утверждением, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Источник - zakon.kz
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