Выборы в Киргизии: массовая драка "биримдиковцев" с "мекенимовцами" в Араване

08:43 25.09.2020

24 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Выборы-2020. Драка в Араване: кандидатов двух партий сняли с гонки



На заседании ЦИК рассматривают информацию о массовой драке в Араванском районе.



Глава ведомства Нуржан Шайлдабекова отметила, что организаторы встречи с избирателями могли принять меры, чтобы не допустить такого конфликта. "Но, к сожалению, межличностное противостояние кандидатов переросло в политическое. Конечно, никто не снимает ответственности с партий, но здесь, по моему мнению, ответственны сами кандидаты", - отметила она.



Нуржан Шайлдабекова добавила, что от членов ЦИК поступило несколько предложений по данному вопросу, в частности вынести предупреждение двум партиям за нарушение правил агитации, а также отменить регистрацию кандидатов.



В итоге члены ЦИК поддержали предложение об отмене регистрации двух претендентов на депутатский мандат.



Кандидаты от партий "Биримдик" - Шукурулло Файзуллаев и "Мекеним Кыргызстан" - Ильхом Маннанов больше в гонке не участвуют.



Напомним, что в Араванском районе во время агитации произошла драка, в которой участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района. Милиция задержала шесть человек. Четверым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в СИЗО, еще двое находятся в ИВС.



Партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" назвали инцидент провокацией и выступили