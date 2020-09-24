"Хокимы должны избираться народом" - Шавкат Мирзиеев (здоров ли?)

09:46 25.09.2020

В регионах с "неудовлетворительной" и "средней" оценкой социально-экономического развития введут систему антикризисного управления. Желающие руководить территорией могут представить свою программу развития района или города в местных кенгашах. Претенденты, защитившие свои программы, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду. "Хокимы должны избираться народом. Мы однозначно придем к этому", - сказал президент.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 сентября провел видеоселекторное совещание по дополнительным мерам развития предпринимательства в регионах, сообщила пресс-служба главы государства.



С 1 мая в Узбекистане введена система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов, впервые были изучены экономические показатели, среда поддержки бизнеса, инфраструктура и уровень использования имеющихся ресурсов в районах и городах.



По итогам анализа территориальным единицам присвоены категории "хорошая", "средняя" и "неудовлетворительная" исходя из состояния развития предпринимательства. Так, ситуация признана "хорошей" в 48, "средней" в 119 и "неудовлетворительной" в 33 районах и городах.



Отмечено, что входящие в экономический комплекс министерства и ведомства должны превратиться в организации, "служащие предпринимателям". Подчеркнута важность задействования потенциала районов и городов с "неудовлетворительной" ситуацией, популяризации опыта территорий "хорошей" категории, говорится в сообщении.



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Указано, что хокимам районов и городов и их заместителям, добившимся примерных показателей, будет назначена 30-процентная надбавка к заработной плате, а к главам территорий с неудовлетворительной ситуацией будут применены взыскания.



"Руководитель, который ничего не делает для улучшения жизни людей, не проработает и дня", - подчеркнул президент.



Определено, что в районах и городах с оценкой "неудовлетворительно" и "средне" будет внедрена система антикризисного управления. Изъявивший желание руководить территорией может представить свою программу развития района или города в местных кенгашах народных депутатов. Претенденты, защитившие свои программы перед народными представителями, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду.



"Хокимы должны избираться народом. Мы однозначно придем к этому", - сказал он.



Президент впервые выступил с предложением сделать должность хокимов выборной в декабре 2016 года.



"Если каждый регион будет сам выбирать своего руководителя, можно добиться резкого повышения ответственности руководителей перед народом и обществом", - заявлял руководитель страны.



В августе 2017 года он заявил о готовности "прямо сейчас" внедрить систему народного избрания хокимов.



"Я этого хочу. Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто еще нужен Президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?" - отмечал Шавкат Мирзиеев.



В настоящее время хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом. Кандидатуры хокимов для утверждения областным и Ташкентским городским Кенгашем народных депутатов представляются президентом после проведения консультаций с каждой из представленных в соответствующих кенгашах партийных групп. При этом хоким района, города назначается и освобождается от должности хокимом области, города Ташкента и утверждается соответствующим кенгашем.