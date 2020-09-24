 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.09.2020
10:07  Кто бы ни стал президентом США, это будет врун, болтун и хохотун, - В.Прохватилов
09:53  Выпускники Академии ТаджМВД массово отказались идти работать в тюрьмы. Век воли не видать...
09:51  Лидера тадж-социал-демократов Р.Зойирова отпинали неизвестные возле дома
09:48  КазНацФонду "Самрук-Казына" разрешили еще "поприватизировать" КазЭкономику
09:46  "Хокимы должны избираться народом" - Шавкат Мирзиеев (здоров ли?)
08:43  Выборы в Киргизии: массовая драка "биримдиковцев" с "мекенимовцами" в Араване
08:36  (Не)бедная Маша. Племянница Трампа обвинила президента в краже ее миллионов

08:35  Как разрушалась Югославия (уроки истории), - Л.Шевцов
00:03  Китайско-американская сделка – Tik Tok остается в США, - В.Пироженко
00:02  Россия и Иран останутся в своем праве, - "Къ"
Четверг, 24.09.2020
23:57  Особо опасные таджики сбежали из колонии в Дагестане через вырытый тоннель
23:07  Сельских акимов в Казахстане начнут выбирать с 2021 года
21:31  Туки-туки. Восставшие негры вновь громят американские Кентукки
21:01  В США готовится переворот, - Л.Савин
20:11  "Это очень хорошо...". Горбачев поддержал белорусских майданщиков
18:55  АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана, - А.Бурханов
18:54  Кыргызстан: поклонники фашистов хотят власти, - С.Кожемякин
18:52  Прошлое, которое никогда не становится прошлым, - Б.Мусаев
13:52  Укол от Путина: Поможет ли Трампу русская вакцина "Спутник V"
13:50  "Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды?" - Ж.Сабитов
13:46  Быть ли узбекскому жестовому языку?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Хокимы должны избираться народом" - Шавкат Мирзиеев (здоров ли?)
09:46 25.09.2020

В регионах с "неудовлетворительной" и "средней" оценкой социально-экономического развития введут систему антикризисного управления. Желающие руководить территорией могут представить свою программу развития района или города в местных кенгашах. Претенденты, защитившие свои программы, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду. "Хокимы должны избираться народом. Мы однозначно придем к этому", - сказал президент.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 сентября провел видеоселекторное совещание по дополнительным мерам развития предпринимательства в регионах, сообщила пресс-служба главы государства.

С 1 мая в Узбекистане введена система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов, впервые были изучены экономические показатели, среда поддержки бизнеса, инфраструктура и уровень использования имеющихся ресурсов в районах и городах.

По итогам анализа территориальным единицам присвоены категории "хорошая", "средняя" и "неудовлетворительная" исходя из состояния развития предпринимательства. Так, ситуация признана "хорошей" в 48, "средней" в 119 и "неудовлетворительной" в 33 районах и городах.

Отмечено, что входящие в экономический комплекс министерства и ведомства должны превратиться в организации, "служащие предпринимателям". Подчеркнута важность задействования потенциала районов и городов с "неудовлетворительной" ситуацией, популяризации опыта территорий "хорошей" категории, говорится в сообщении.

Реклама на Газета.uz
Указано, что хокимам районов и городов и их заместителям, добившимся примерных показателей, будет назначена 30-процентная надбавка к заработной плате, а к главам территорий с неудовлетворительной ситуацией будут применены взыскания.

"Руководитель, который ничего не делает для улучшения жизни людей, не проработает и дня", - подчеркнул президент.

Определено, что в районах и городах с оценкой "неудовлетворительно" и "средне" будет внедрена система антикризисного управления. Изъявивший желание руководить территорией может представить свою программу развития района или города в местных кенгашах народных депутатов. Претенденты, защитившие свои программы перед народными представителями, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду.

"Хокимы должны избираться народом. Мы однозначно придем к этому", - сказал он.

Президент впервые выступил с предложением сделать должность хокимов выборной в декабре 2016 года.

"Если каждый регион будет сам выбирать своего руководителя, можно добиться резкого повышения ответственности руководителей перед народом и обществом", - заявлял руководитель страны.

В августе 2017 года он заявил о готовности "прямо сейчас" внедрить систему народного избрания хокимов.

"Я этого хочу. Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто еще нужен Президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?" - отмечал Шавкат Мирзиеев.

В настоящее время хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом. Кандидатуры хокимов для утверждения областным и Ташкентским городским Кенгашем народных депутатов представляются президентом после проведения консультаций с каждой из представленных в соответствующих кенгашах партийных групп. При этом хоким района, города назначается и освобождается от должности хокимом области, города Ташкента и утверждается соответствующим кенгашем.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601016360
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли законы о ратификации международных соглашений
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Шардаре семинар-совещание по развитию рыбной отрасли страны
- В Мажилисе рассмотрели вопросы обеспечения занятости казахстанцев
- Кадровые перестановки
- "Уезжают не только славяне, но и казахи": стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина
- Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
- Фонд "Самрук-Қазына" возвращается к активной фазе реализации программы приватизации
- Граждане, продав авто, не снимают с учета или не переоформляют на покупателя
- Дональд Трамп не сдастся какой-то почте
- Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  