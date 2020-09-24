КазНацФонду "Самрук-Казына" разрешили еще "поприватизировать" КазЭкономику

09:48 25.09.2020

Фонд "Самрук-Қазына" возвращается к активной фазе реализации программы приватизации

Плановый срок вывода на IPO в 2022 году - АО "НК "КазМунайГаз" и АО "Эйр Астана"



sk.kz, 24 сентября



АО "ФНБ "Самрук-Қазына" до конца 2020 года вернется в активную фазу программы приватизации. Детали дальнейших шагов реализации программы сообщил управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству Фонда "Самрук-Қазына" Ержан Туткушев.

Напомним, в июне текущего года Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан были определены новые сроки приватизации активов по причине ухудшения макроэкономической ситуации и нестабильности на фондовых рынках.

По словам Е. Туткушева, в последнее время отмечается небольшое улучшение ситуации - появляется определенная стабильность на фондовых рынках, инвестиционная активность начинает расти. В этой связи, Фондом принято решение до конца 2020 года вернуться в активную фазу подготовки крупных активов к передаче в конкурентную среду.

Он отметил, что в текущем году ряд компаний из развивающихся рынков, проходивших подготовку к IPO, объявили о переносе сроков. Это коснулось и казахстанских компаний из нефтегазового сектора и авиаотрасли, где доходы существенно снизились. В связи с чем, проведение IPO АО "НК" "КМГ" и АО "Эйр Астана" по справедливой цене в ближайшее время не представляется возможным.

Плановый срок вывода на IPO в 2022 году - АО "НК "КазМунайГаз" и АО "Эйр Астана". По словам Е.Туткушева учитывая бизнес-план АО "Эйр Астана" предполагается провести дополнительную эмиссию акций.

"Финансовая устойчивость и ликвидность портфельных компаний Фонда к моменту наступления кризиса были достаточно сильными, что позволяет справляться без существенных потерь и поэтому сейчас продавать акции по низкой цене не является целесообразным. До конца года, предполагается осуществить продажу 10% акций Казахтелекома", - сказал Ержан Туткушев.

Отметим, что на сегодняшний день Фонд владеет 51% акций, то есть после продажи, компания перестанет быть квазигосударственной, однако государство сохранит стратегический контроль, как акционер.

В 2021 году планируется приватизация АО "Казпочта" и АО "Самрук-Энерго" способом прямой продажи стратегическому инвестору. На данный момент Фондом ведется работа по предпродажной подготовке. Учитывая значимость АО "Самрук-Энерго" для энергетической и угольной отрасли, до привлечения инвестора параметры и условия реализации акций будут согласованы с Правительством.

Также приватизации в 2022 году подлежат АО "Тау-Кен Самрук" и АО "Qazaq Air". Способ по данным активам еще не определен. Е.Туткушев отметил, что в отличие от других, данные компании находятся на этапе становления, поэтому сроки их реализации перенесены на 2022 год.

В 2023 году запланирован вывод на IPO АО "НК "Қазақстан Темір Жолы". Здесь, по словам Е. Туткушева, необходимо время для пересмотра бизнес-модели и повышения рентабельности компании.

Напомним, Комплексный план приватизации на 2016-2020 г.г. утвержден постановлением Правительства РК №1141 от 30 декабря 2015 года и охватывал 168 компаний. На данный момент в плане приватизации участвует 8 крупных активов Фонда и 22 некрупных активов. Текущий статус исполнения плана составляет 82%. С 2016 года Фондом завершена приватизация по 138 активу, в том числе реализовано – 85, реорганизовано - 11 и ликвидировано - 42.