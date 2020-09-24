Лидера тадж-социал-демократов Р.Зойирова отпинали неизвестные возле дома

09:51 25.09.2020

Рахматилло Зойиров рассказал подробности нападения на него

Сентябрь 24, 2020



Рахматилло Зойиров, председатель Социал-демократической партии Таджикистана заявил, что в ночь на 22 сентября около своего дома в Душанбе он подвергся нападению со стороны неизвестных лиц.



Лидер таджикских социал-демократов 24 сентября в беседе с Радио Озоди заявил, что нападавших было двое и они напали на него сзади. Правоохранительные органы Таджикистана пока не комментируют произошедшее.



Это уже второе по счету нападение на Рахматилло Зойирова со стороны неизвестных лиц за последние три года. Глава СДПТ сказал, что последнее нападение произошло после его поездки по регионам Таджикистана. Там Зойиров собрал немало материалов о фактах подлога и надувательства со стороны председателей городов и районов во время встречи президента Эмомали Рахмона.



Лидер СДПТ рассказал Радио Озоди, что нападение произошло 22 сентября в 17.30. "В тот вечер я проводил своих гостей. Когда возвращался домой, внезапно мне ударили сзади в голову и в область шеи. Нападавшего я не видел. В то время, когда я еще находился в оцепенении, мне ударили чем-то железным в лицо. Почувствовал, что теряю сознание. В это время второй человек толкнул меня со всей силой в лоток, при падении я ударился левым плечом об бордюр и рухнул в лоток. Запомнил только слова одного из нападавших: "Вернись в свой Узбекистан!". Больше ничего не помню. Когда пришел в себя вокруг никого не было и никто не подошел ко мне на помощь. С трудом я дошел до дома. На другой день не мог встать с места – все тело болело. И только сегодня встал с постели", -рассказал Рахматилло Зойиров.



Лидер социал-демократов считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Однако политик не собирается написать заявление в правоохранительные органы. "Я им не верю. Три года назад я подвергался нападению, нападавших я опознал, однако никакого прогресса в расследовании нет. К тому же, при последнем нападении я лица своих обидчиков не видел", говорит Рахматилло Зойиров.



Напомним, лидер СДПТ в первый раз подвергся нападению в октябре 2017 года. Зойиров заявил тогда, что "нападение было спланированным", отметив, что он получил при этом травмы правой руки, плеча и спины. Тогда виновные так и не были выявлены.



Социал-демократическая партия объявила бойкот президентским выборам, назначенным на 11 октября этого года.



Между тем, на днях некоторые СМИ сообщили о нападении неизвестных на дом Екуба Салимова, экс-министра внутренних дел страны, который в 2016 году вышел на свободу после 13 лет заключения за "измену родине", "незаконное хранение оружия" и "злоупотребление должностью". Однако его сын и правоохранительные органы опровергли эти сообщения.