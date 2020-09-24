Выпускники Академии ТаджМВД массово отказались идти работать в тюрьмы. Век воли не видать...

09:53 25.09.2020

Выпускники Академии МВД Таджикистана отказались от работы в тюрьмах



Мумин Ахмади



Около 20 выпускников Академии МВД Таджикистана отказались от предложенной им работы в Главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюста страны.



За последние несколько лет Таджикистан не раз успел пережить потрясения в связи с инцидентами заключенных в местах лишения свободы. С ноября 2018 года в двух таджикских колониях произошли кровавые бунты заключенных, в которых погибли и сотрудники ГУИУН.



Сиродж Нуров, начальник Управления кадров ГУИУН Минюста Таджикистана, 24 сентября в беседе с Радио Озоди сообщил, что 19 выпускников Академии МВД закончили отделение по подготовке специалистов для исправительных учреждений. "Это спецотделение было создано пять лет назад и все 19 молодых офицеров являются его первыми выпускниками. После получения диплома выпускников направили на работу в системе ГУИУН. Но все они написали заявления и отказались от предложенных должностей", сказал Нуров.



Сами выпусники говорят, что готовы работать сотрудниками милиции в любом регионе страны при любых условиях. "Мы согласны стойко переносить все тяготы и лишения службы в системе МВД Таджикистана. В настоящее время мы безработные", - заявил Юсуф Джамшедзода, один из выпускников Академии. По словам его однокурсника Саидамира Шералиева, их обучали работе в системе правоохранительных органов. "Нам никогда не говорили, что после завершения учебы направят на работу в исправительные учреждения", добавил он.



Министерство внутренних дел Таджикистана заявило, что готово рассмотреть заявления выпускников и устроить их на работу. "Но в ГУИУН отказываются вернуть нам документы", огорченно говорит выпускник Академии Бободжон Иброхимзода.



В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана сообщили, что не вышедшие на работу выпускники Академии МВД будут считаться уволенными.



Главное управлении исполнения уголовных наказаний находится в ведении Министерства юстиции Таджикистана.



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Таджикский эксперт Махмурод Одинаев не исключает, что молодые выпускники Академии МВД испугались трудностей в исправительных учреждениях. "Работа в тюрьмах на самом деле очень тяжелая – сотрудникам приходится сутками находится в исправительном учреждении и следить за каждым шагом заключенных. Я не исключаю, что они просто-напросто испугались трудностей, ведь в ГУИУН зарплата и т.н "неофициальные доходы" сотрудников не меньше, чем у милиционеров".



25 октября прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана одобрила закон "Об амнистии", внесенный на рассмотрение депутатов президентом Эмомали Рахмоном в честь 25-й годовщины принятии Конституции республики. Согласно документу под амнистию попали более 20 тысяч человек, свободу получили, в том числе, 3100 заключенных исправительных учреждений и 3000 заключенных, которые находились в колониях-поселениях. До принятия закона в таджикских тюрьмах отбывали наказание около 13 тыс. заключенных.



Академию МВД Таджикистана ежегодно оканчивают более ста будущих следователей, сотрудников ГАИ и участковых милиционеров. Работа в правоохранительных органах считается едва ли не самой "хлебной" в стране.