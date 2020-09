Кто бы ни стал президентом США, это будет врун, болтун и хохотун, - В.Прохватилов

10:07 25.09.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 23.09.2020 |



В расчете на невежество



18 сентября Джо Байден вновь оказался в центре скандала. В эфире телеканала CNN он гордо поведал о том, как стал первым человеком в своей семье, кто смог закончить колледж. А "такие парни, как Трамп, которые унаследовали все и растратили то, что они унаследовали, – это люди, с которыми у меня всегда были проблемы", сказал кандидат в президенты от демократов.



В выступлении перед избирателями в штате Айова он выразился еще более цветисто, заявив, что он – "первый Байден из тысячи поколений, получивший высшее образование и диплом". И, похоже, забыл, что в 1987 году, когда он впервые участвовал в президентской гонке и сказал то же самое, он был разоблачен и осмеян, после чего снялся с выборов. Тогда Байден был вынужден признать, что соврал: его прадедушка и дедушка посещали колледж и были далеко не бедны.



Естественно, команда Трампа сразу поймала Байдена. "Сегодня вечером Джо Байден воскресил старую ложь, заявив, что он был "первым в семье, кто пошел в колледж. Байден был вынужден признать в 1987 году, что это неправда", – написал в Трамп в "Твиттере".



"Инцидент привлек внимание к… склонности Байдена приукрашивать детали своей личной жизни для драматического эффекта", – отметила Валери Ричардсон из The Washington Times.



Байден всюду рассказывал также, что был в числе лучших во время учебы в Юридической школе в Сиракузах, но выяснилось нечто противоположное: он был по успеваемости в самом конце – на 76-м месте из 85 на факультете. Журналисты раскопали также, что во время учебы в колледже он не брезговал плагиатом, вставляя большие куски из чужих статей в свои студенческие работы.



Это примечательный момент текущей президентской кампании в США: кандидат от Демократической партии пытается представить себя человеком из простонародья, каких в Белом доме еще не было. Так, он назвал себя первым кандидатом в президенты, кто не учился в университете Лиги Плюща. Телеканал CNN это опроверг, отметив, что в случае избрания Байден станет вторым (без диплома Лиги Плюща) после Рональда Рейгана.



В стиле Байдена выступает и его напарница по президентской гонке Камала Харрис, которая долгое время выдавала себя за представительницу черного меньшинства; на самом деле у нее индийские и ямайские корни; теперь американцы думают, к какой группе "угнетенных" нацменьшинств ее приписать. Сама Харрис рассказывает, что выбрала для себя "черную идентичность", а не индийскую, поскольку чернокожие – наиболее угнетенное меньшинство в Америке. Другой пример – Элизабет Уоррен, весной покинувшая президентскую гонку. Она приписывала себе индейские корни, хотя тест ДНК указывает на ее европейское происхождение.



А что касается Дональда Трампа, он за годы президентства распространил о себе столько выдумок, что мог бы попасть в книгу рекордов Гиннеса. The Washington Post подсчитала, что к весне 2019 года, за 787 дней своего президентства, Трамп сделал 9179 "ложных или вводящих в заблуждение утверждений" (false or misleading claims).



В первый год своего пребывания в Белом доме Трамп в среднем делал около 5,9 ложных или вводящих в заблуждение заявлений в день. На второй год он говорил неправду, утверждает The Washington Post, 16,5 раза в день. В 2019 году он поднял планку до 22 ложных заявлений в день. Так, Трамп "131 раз ложно утверждал, что добился самого большого снижения налогов в истории, 126 раз ложно заявлял, что его пограничная стена уже строится, и 116 раз он ложно утверждал, что экономика США сегодня является лучшей в мире".



The Washington Post пишет, что Трамп обманывал избирателей, утверждая, что автомобильные компании возвращаются из Китая в США, тогда как в отрасли шли масштабные увольнения. Трамп говорил, что в Америке при нем установились "самые лучшие показатели занятости и безработицы, которые когда-либо были", а на самом деле "уровень экономической активности сейчас ниже уровней 1990-х и 2000-х годов, а уровень безработицы снизился, но не достиг рекордных минимумов".



Либеральное издание обвиняет Трампа в том, что он обманывал граждан США 2574 раза на своих пресс-конференциях, 2088 раз – на предвыборных митингах. Еще 1374 раза Трамп, как утверждает издание, вводил в заблуждение избирателей во время интервью. Больше всего ложных или вводящих в заблуждение утверждений Трамп сделал об иммиграции (1688); на втором месте – заявления о внешней политике (1015).



Американские СМИ обошли молчанием недавнюю ложь Трампа, когда он заявил, что Россия украла у администрации Обамы секреты создания гиперзвуковых ракет. На самом деле с советских времен Россия опережает и всегда опережала США в части разработки гиперзвукового оружия.



"Парадом лукавства" назвал съезд Республиканской партии эксперт телеканала CNN Дэниел Дэйл: "На съезде Демократической партии США без искажения фактов и лжи не обошлось, но республиканцы уже в первый день переплюнули оппонентов. Введение в заблуждение, недоговорки и откровенная ложь… на съезде однопартийцев президента Дональда Трампа уже больше похоже на дезинформацию".



Множество "ложных или вводящих в заблуждение утверждений", которыми перенасыщена избирательная кампания в США, рассчитано на невежество аудитории, и расчет срабатывает. Невзыскательный американский избиратель прощает кандидатам в президенты любой вздор, который те несут с трибуны. Так работает демократия.