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УзбКадры. Шухрат Ганиев назначен вице-премьером, Хайрулла Бозоров - хокимом Ферганской области
14:13 25.09.2020

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев назначен заместителем премьер-министра и освобожден от должности главы региона. Его место занял Хайрулла Бозоров, покинувший пост хокима Наманганской области.

Шухрат Ганиев назначен заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер. До этого он занимал пост хокима Ферганской области.

Организационный вопрос был рассмотрен на совещании 25 сентября в областном хокимияте с участием главы Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова и премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщила пресс-служба областной администрации.

Шухрат Ганиев родился в 1968 году в Маргилане. Является выпускником Ташкентского государственного аграрного университета (1992) и Ташкентского химико-технологического института (2005).

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Маргиланской базы кооперационного объединения Ферганской области. В 2004-2007 годах работал заместителем председателя правления "Узкимесаноат", в 2007-2008 годах - начальником департамента Минсельводхоза. В 2008-2011 годах был первым заместителем хокима Ферганской области по вопросам сельского и водного хозяйств. С 2011 по 2012 год исполнял обязанности хокима Ферганской области, в 2012 году был назначен на постоянной основе.

Хокимом Ферганской области по представлению президента утвержден Хайрулла Бозоров, ранее возглавлявший Наманганскую область.

Фото: пресс-служба хокимията Ферганской области.

Хайрулла Бозоров родился в 1976 году в Чартакском районе Наманганской области. Выпускник Наманганского промышленно-технологического института (1997). В 1997-2003 годах занимал разные должности в налоговом управлении Наманганской области. В 2003-2005 годах возглавлял Государственную налоговую инспекцию города Намангана. С 2005 по 2008 год проработал в хокимияте Наманганской области. В течение семи лет с 2008 по 2015 год возглавлял Учкурганский, Чустский и Мингбулакский районы Наманганской области. В 2015 году был назначен на должность хокима этого региона.

Исполняющим обязанности хокима Наманганской области ранее в пятницу был утвержден Шавкатжон Абдуразаков, до этого занимавший пост председателя Государственного комитета по охране окружающей среды и экологии.

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Источник - gazeta.uz
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