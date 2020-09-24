Модернизация объединенных наций. Каким страны постсоветского пространства видят будущее мира и ООН

15:05 25.09.2020 Модернизация объединенных наций

Каким страны постсоветского пространства видят будущее мира и ООН



Юбилейная неделя высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН подходит к концу. В формате видеообращений уже прозвучали заявления большинства мировых лидеров. В первой десятке выступил и президент РФ Владимир Путин. О том, какие вопросы волновали его, а также соседей России по постсоветскому пространству,- в подборке "Ъ".



Россия



Выступая на фоне баннера с надписью "Общее будущее общими силами", президент РФ Владимир Путин напомнил: в нынешнем году мировое сообщество отмечает "два исторических юбилея" - 75-летие окончания Второй мировой войны и создание ООН. Отметив положительную роль организации в период Холодной войны и "кардинальных геополитических сдвигов", российский лидер констатировал, что ООН нуждается в реформировании. Организация, по его мнению, "не должна костенеть", а главному ее органу - Совету Безопасности (СБ) - нужно полнее "учитывать интересы всех стран, все многообразие их позиций".

Затем Владимир Путин перешел к ключевой теме Генассамблеи-2020 - коронавирусному кризису. "Восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго" и "потребуются новые, нестандартные решения", заключил президент. Сделать это, по его словам, можно путем качественного интеграционного роста, идея которого была включена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства.

Но были и более конкретные предложения: ввести зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для поставок товаров первой необходимости; отменить "нелегитимные санкции", чтобы преодолеть безработицу; установить контроль за распространением "цифровых технологий", которые могут попасть в руки радикалов.

Отдельную часть своего выступления президент посвятил вакцине "Спутник-V", которую Россия зарегистрировала первой в мире. Отметив, что "с опасным вирусом может столкнуться каждый", в том числе сотрудники ООН, Владимир Путин предложил ооновцам "бесплатно предоставить (российскую.- "Ъ") вакцину".

Последний блок был посвящен вопросам контроля над вооружениями. Проблема, которую нужно "решить оперативно", отметил президент РФ,- это продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале 2021 года. Обеспокоен Владимир Путин и развертыванием ракет средней и меньшей дальности в Европе. Новой инициативой стало предложение запретить размещение оружия в космосе и применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.



Узбекистан



"За последние 100 лет не было планетарного бедствия такого масштаба" - с таких слов начал свое выступление президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, говоря о пандемии COVID-19. Он заверил, что с первых дней выявления в стране вируса власти республики направили все усилия и ресурсы на противодействие заболеванию: для оказания поддержки населению, отраслям экономики и бизнесу были созданы специальные фонды.

Далее президент Мирзиеев рассказал о достижениях страны, отметив: "происходит становление нового Узбекистана", "демократические преобразования в стране приобрели необратимый характер". К ним относятся возросшая политическая активность населения и партий, а также повышение роли институтов гражданского общества и влияния СМИ; произошли положительные изменения в сфере гендерной политики - число женщин-депутатов в парламенте увеличилось вдвое; принудительный и детский труд были искоренены; улучшилась ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания; проведены реформы в судебной сфере и ведется "бескомпромиссная борьба с коррупцией". Отдельный акцент был сделан на правах молодежи. Президент отметил, что в республике действуют молодежные парламенты, и призвал поддержать инициативу Узбекистана о принятии Конвенции ООН о правах молодежи.

Немалое внимание Шавкат Мирзиеев уделил вопросу борьбы с пандемией. По мнению руководителя Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирины Звягельской, Узбекистан серьезно экономически пострадал во время пандемии: вследствие введения карантинных ограничений приостановили свою деятельность 16,7 тыс. из 72,5 тыс. промышленных предприятий. Но, отмечает эксперт, "благодаря проделанной системной работе производство возобновлено на 16,6 тыс. предприятий". При этом власти Узбекистана смогли оказать гуманитарную поддержку соседям - Киргизии и Таджикистану.

Продолжать работу в этом направлении президент призвал и государства ООН. В частности, он предложил создать кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии под эгидой ООН, в котором будут отражены "обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами".

Стратегической же задачей узбекский лидер считает обеспечение глубокой интеграции Центральной Азии в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры.

Для этого он предложил создать под эгидой ООН региональный Центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Другие проблемы, которые, по мнению господина Мирзиеева, должны стать одними из основных тем предстоящей сессии Генассамблеи ООН,- это ликвидация нищеты и борьба с бедностью.

В числе других важных вопросов была затронута проблема Афганистана, которую узбекский лидер считает "неотъемлемой частью Центральной Азии".

Так, было предложено создать при ООН постоянно действующий комитет по содействию развитию Афганистана.

Несколько инициатив господина Мирзиеева касались и климатической повестки. "Сегодня каждая страна ощущает на себе разрушительное воздействие данного процесса",- подчеркнул президент. В частности, он обратил внимание на губительные последствия высыхания Аральского моря. Президент также рассказал, что по инициативе Узбекистана уже был создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. Теперь же, как считает Шавкат Мирзиеев, необходимо принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН об объявлении региона зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия резолюции "объявить Международным днем защиты и восстановления экологических систем".



Казахстан



Существенная часть речи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была посвящена борьбе с коронавирусом и его последствиями. Он начал на пессимистичной ноте: "Мы стали свидетелями критического коллапса глобального сотрудничества в ответ на этот кризис, торгового протекционизма и политического национализма, подойдя вплотную к тому, что некоторые именуют состоянием "глобальной дисфункции"". Затем политик процитировал казахского философа Абая Кунанбаева, отметив, что "все, в чем нуждается человечество,- любовь, сострадание, смелые поступки и внимательность". Прозвучали и конкретные инициативы: сделать приоритетом модернизацию национальных медучреждений; развести в разные стороны политику и вакцинирование; пересмотреть международные медико-санитарные правила; развивать региональные центры по биобезопасности и контролю над распространением заболеваний под эгидой ООН; создать специальный многосторонний орган ООН - Международное агентство по биологической безопасности.

Предложения по экономической части относились к приостановке выплаты долгов беднейшими странами и созданию продовольственных резервов.

Среди других отмеченных проблем - кризисы ядерного нераспространения и разоружения, а также изменение климата, которое является "экзистенциальным кризисом нашей цивилизации". В свою очередь, глава Казахстана пообещал: республика "сократит выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году за счет капитального ремонта экономики и модернизации промышленности".

В заключение президент напомнил обо всех преобразованиях, которые провела страна в последние годы в рамках построения "слышащего государства". "Мы декриминализировали клевету, приняли новые законы о политических партиях и мирных массовых собраниях",- отметил он. И добавил: нужно помнить, что "в условиях кризиса появляются новые окна возможностей".



Украина



В отличие от российского лидера, президент Украины Владимир Зеленский говорил о РФ много. По его словам, за 75 лет существования ООН с точки зрения экономического развития, искоренения нищеты и минимизации войн было сделано немало. Впрочем, как отметил господин Зеленский, не обошлось без "багов" и "вирусов" в системе. "Их сдерживание было не всегда эффективным. Я говорю это как глава государства, у которого в ХХI веке Российская Федерация аннексировала Крымский полуостров",- сказал президент Зеленский. Затем последовало перечисление достижений Киева на пути к миру: был разблокирован диалог, возобновились встречи лидеров "нормандского формата", произошли обмены военнопленными, а с 27 июля действует всеобъемлющее прекращение огня.

Прозвучали и конкретные предложения: учредить международную площадку для согласования действий по защите прав крымчан и деоккупации Крыма; поддержать резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму и на Украине, которую Киев направит Генассамблее до конца года.

"Пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет ощущаться во всем мире",- сказал политик. Он, как и Владимир Путин, выступил за реформирование СБ ООН. Но право вето, по его мнению, должно быть дополнено более эффективным механизмом, чтобы избежать того, что "кто-то нарушает его и злоупотребляет им и статусом постоянного члена".

Куда меньше времени президент посвятил COVID-19. Он отметил, что противодействовать глобальным угрозам должны "не 7, не 20, а минимум 193 государства".

Борьба с вирусом, по его мнению, займет "не один год" и "вряд ли это последняя пандемия".

Политик выразил надежду, что в следующем году он сможет начать выступление в ООН со слов об "активной многосторонности" и "международной солидарности". И заверил: Киев, например, уже готов внести вклад в продовольственную безопасность человечества.



Азербайджан



Крайне резким оказалось выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках заседания высокого уровня, посвященного 75-летию ООН. В первой части речи он сделал заявление от лица стран-членов организации Движения неприсоединения. Так, политик призвал к проведению реформ в Совете Безопасности ООН "для укрепления и модернизации ООН, активизации Генеральной ассамблеи и укрепления ее авторитета". И отметил: "Движение неприсоединения подчеркивает глубокую обеспокоенность участившимися случаями односторонности и использования односторонних мер, подрывающих Устав ООН и международное право", очевидно, имея в виду в том числе введение экономических санкций.

Во второй части речи Ильхам Алиев полностью сосредоточился на критике Армении, которая, по его словам, "оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана".

"Принятые в 1993 году четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель,- заявил президент.- К сожалению, Армения все еще продолжает игнорировать эти резолюции". Прозвучали и другие обвинения: "Армения учинила Ходжалинский геноцид (массовое убийство жителей города Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года.- "Ъ")", уничтожает "принадлежащие азербайджанскому народу исторические и религиозные памятники"; "прославление нацизма - государственная политика Армении", а "в официальной идеологии Армении господствует политика "азербайджанофобии"". Вспомнил лидер Азербайджана и слова армянского премьера Никола Пашиняна "Карабах - это Армения", отметив, что они стали "серьезным ударом по переговорному процессу". После этого президент заключил: "Агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана".



Армения



Куда более сдержанным оказалось послание премьера Армении Никола Пашиняна. С самого начала политик обратился к ключевым принципам ООН - соблюдению международного права и самоопределению народов. "Отказ в праве на самоопределение может привести только к репрессиям и к новому насилию. Это резко контрастировало бы с основополагающими ценностями Организации Объединенных Наций и исторической эволюцией международного мирового порядка",- отметил он.

По словам господина Пашиняна, основная задача ООН - обеспечить мир, в том числе в период кризиса COVID-19.

"В эти трудные времена во всем мире, в том числе и в нашем регионе, безрассудные ревизионисты пытаются воспользоваться заметным ослаблением международного порядка, представляя реальную угрозу международному миру и безопасности",- заявил армянский премьер, по всей видимости, имея в виду обострение на границе Армении и Азербайджана в июле нынешнего года.

В ходе выступления он также подчеркнул важность формирования общих интересов, для того чтобы слышать друг друга и прислушиваться к голосу каждого, а также необходимость отказаться от применения силы. Затем премьер-министр процитировал французского философа Жан Жака Руссо. "Подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода",- резюмировал Никол Пашинян.



Киргизия



В ходе своего выступления президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков затронул широкий круг вопросов. Начал он с коронавируса, отметив, что из-за болезни республика потеряла 1063 гражданина, но благодаря помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ООН и международных доноров ущерб от вируса удалось существенно снизить. Особое внимание он сосредоточил на решении G20 и международных финансовых институтов приостановить платежи по долгам, подчеркнув, что поддерживает его. Как и другие лидеры, господин Жээнбеков не обошел вниманием вопросы климатической повестки. Он напомнил, что в ноябре прошлого года Бишкек ратифицировал Парижское соглашение об изменении климата. В этой связи республика стремится сократить потребление традиционных источников энергии, а также выступает за реализацию проектов, направленных на изучение проблемы таяния ледников и их защиту.

В сфере экономики президент считает главным "снятие барьеров на пути к экономической кооперации в целях повышения благосостояния народов".

Он также сделал акцент на развитии транспортной инфраструктуры. "Мы должны воссоздать основные маршруты древнего Великого Шелкового пути. Строительство и запуск железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет значимым нашим вкладом в соединении Азии с Европой",- уверен он.



Таджикистан



"Положение дел в сложившейся ситуации (с кризисом COVID-19.- "Ъ"), безусловно, требует от нас более активных и согласованных действий",- начал свое выступление президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он поприветствовал разработку странами вакцин и выразил надежду, что страны-производители "инициируют поставку определенного количества вакцины в качестве гуманитарной помощи", чтобы помочь наиболее уязвимым группам лиц - женщинам, детям и пожилым людям. По словам господина Рахмона, республика сильно страдает от кризиса, поскольку почти на 100% зависит от импорта топлива и на 85% и 95% от импорта пищевых и фармацевтических продуктов. Правительство Таджикистана, заверил Эмомали Рахмон, прилагает все усилия, чтобы снизить ущерб от пандемии.

Немало внимания было посвящено соседней стране - Афганистану.

Президент Рахмон призвал принять меры по координации действий в борьбе с терроризмом, производством и незаконным оборотом наркотиков, а также оказывать своевременную помощь правительству и народу Афганистана.

Другая часть речи относилась к вопросам изменения климата. "Таджикистан, 93% территории которого покрыты горами, ежегодно несет убытки в сотни миллионов долларов в результате стихийных бедствий",- отметил господин Рахмон. Президент напомнил, что ООН признала Таджикистан одним из лидеров в "продвижении водной повестки", и выразил сожаление, что много мероприятий в этой сфере было отложено из-за COVID-19.



Туркменистан



Ряд новых инициатив по борьбе с пандемией озвучил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - учредить специальную программу ВОЗ по изучению генома коронавируса, разработать многосторонний механизм по борьбе с пневмонией и создать методический центр по лечению и профилактике острых инфекций. Он также отметил: наибольший вред кризис COVID-19 наносит неблагополучным с экологической точки зрения регионам.

В этих условиях мы призываем мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на проблемы Арала и Приаралья",- заявил туркменский лидер.

Не обошлось и без упоминания проблемы Афганистана. "Позиция Туркменистана здесь принципиальна и неизменна: переговорному процессу альтернативы нет. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы не имеют перспективы и не способны привести к согласию и примирению",- сказал господин Бердымухамедов. Для "политической стабилизации, экономического и социального восстановления" необходимо, по мнению политика, реализовать крупные инфраструктурные проектов с афганским участием - в первую очередь в сферах энергетики, транспорта и коммуникации.



Молдавия



Президент Молдавии Игорь Додон в своем выступлении не обошелся без отсылки к философам. "Некоторые политики перефразировали Вольтера, говоря, что, если бы Организации Объединенных Наций не существовало, ее следовало бы изобрести. Подписываемся полностью",- начал он, отметив, что у организации нет альтернативы. Тем не менее господин Додон заявил: "Несмотря на наши усилия, мы отмечаем отсутствие ощутимого прогресса в преодолении затяжных конфликтов". Один из таких конфликтов - приднестровский. В этой связи глава Молдавии подчеркнул важность "конструктивного подхода всех участников, задействованных в формате 5+2 (Молдавия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика - стороны конфликта, Россия и Украина - посредники и гаранты, ОБСЕ - посредник, ЕС и США - наблюдатели.- "Ъ")". Первоочередными вопросами для решения конфликта господин Додон назвал "обеспечение свободного передвижения по всей стране, создание единого экономического пространства и содействие мерам укрепления доверия".

Отдельно акцентировал внимание Игорь Додон на "многонациональном, многокультурном характере развития" страны.

По его словам, каждый гражданин Молдавии свободно говорит на нескольких языках, знание русского языка - "безусловное конкурентное преимущество для реализации возможностей граждан в современном мире".

Президент также отметил, что Молдавия - нейтральная страна. "Соответственно, мы не допускаем присоединения к санкциям против наших партнеров",- сказал он, вероятно, имея в виду неприсоединение к санкциям в отношении РФ. Впрочем, господин Додон напомнил: "Молдова - европейская страна в силу своей истории и географического положения".



Марина Коваленко Источник - Коммерсант

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