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Сенат США хочет покопаться в карманах президента России
15:11 25.09.2020

Парламентарии добиваются, чтобы Трамп доложил о финансовом состоянии Путина и его окружения

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Вячеслав Тетекин
Юрий Крупнов

Группа сенаторов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с предполагаемым отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Авторы законопроекта - конгрессмены Марко Рубио и Митт Ромни (Республиканская партия), а также Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен (Демократическая партия). Проект закона предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут быть введены ограничения, в документе не уточняются. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

В документе отмечается, что не позднее 180 дней после принятия документа президент США Дональд Трамп обязан сделать следующее:

- доложить в Конгрессе о личном имуществе президента России Владимира Путина и его семьи, а также имуществе окружения российского лидера из-за предполагаемой коррупции;

- представить сенаторам доказательства применения военного химического вещества "Новичок" РФ при предполагаемом отравлении Навального;

- активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Заметим, ранее соавтор антироссийского санкционного пакета DASKA сенатор Роберт Менендес также внес в Сенат США законопроект о новых санкциях. Они, что характерно, были направлены прямо против Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Обоснование, которое представил Менендес, выглядит откровенно надуманным. Якобы спецслужбы США нашли свидетельства того, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Но суть не в этом. Важно, как сенаторы видят возможные санкции против российского лидера. В варианте Менендеса предлагалось:

- заморозить активы Путина, Шойгу и "иных представителей российской власти, причастных к действиям против американских или коалиционных военнослужащих в Афганистане";

- наложить банковские ограничения на российский оборонный сектор;

- расширить санкции против "российских олигархов, близких к Путину";

- включить эти санкции в проект оборонного бюджета, чтобы обеспечить их прохождение.

Не исключено, что новый санкционный законопроект из-за инцидента с Навальным - если его примут, конечно, - будет иметь примерно такие же контуры.

Напомним также, что Европейский парламент уже предложил заморозить иностранные счета фигурантов расследований ФБК. Также депутаты призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Чем закончится новый раунд санкционного давления на Россию, введут ли США санкции против лично Путина?

- Новый санкционный законопроект сильно затрагивает интересы российских бизнесменов, а также высших чиновников РФ, которые имеют счета и собственность за рубежом, - считает член ЦК КПРФ, главный политический советник председателя ЦК КПРФ, доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. - Поэтому сенаторы США, с одной стороны, правильно бьют - по людям, которые принимают в России решения. Но главное, они начали заниматься этим не вчера и не сегодня.

Напомню, в феврале 2019 года два члена Палаты представителей Конгресса США представили новый законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина" (Vladimir Putin Transparency Act). В нем республиканец Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс предлагали собрать данные о доходах президента РФ и его окружения, поскольку якобы Россия пыталась подорвать американскую демократию.

"Лучший путь наступления на власть Путина и его сторонников - расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность", - заявлял тогда Деминг.

Предполагалось, что сбором данных займутся разведывательные структуры США. И по итогам представят в Конгрессе доклад о "финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях".

И что? До сих пор мы ничего о подобном доклада не слышали!

"СП": - Какие из этого следуют выводы?

- С одной стороны, Конгресс США пытается пугать наших вождей. С другой, высшие чиновники в России, надо думать, хитро попрятали имеющиеся активы - записали их на вторых-третьих лиц. Ведь механизмы, позволяющие обезличивать и выводить активы подальше, в мире по-прежнему существуют.

В итоге, идет перманентная тягомотная борьба между американцами, которые лезут в счета и собственность наших чиновников, и российскими бюрократами, которые деньги умело прячут.

"СП": - Насколько болезненны могут быть для России новые санкции?

- Проблема не в персональных санкциях, а в том, что США пытаются ударить по российской экономике в целом. Санкции против конкретных лиц, даже из высшего эшелона власти - это мелочи по сравнению с тем, что американцы пытаются блокировать "Северный проток-2".

Так, сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин предлагают расширить санкции против трансбалтийского газопровода, и ввести ограничения на страховые компании, которые связаны с этим проектом.

По мнению Круза, "Северный поток-2" представляет "критическую угрозу национальной безопасности США". В свою очередь, Шейхин считает, что газопровод "угрожает Украине и энергетической независимости Европы", и призывает Конгресс предпринять решительные действия.

Напомню также, что в рамках санкций со стороны США и ЕС, введенных еще летом 2015 года, в Россию запрещено ввозить оборудование для глубоководного бурения на шельфе (свыше 150 м) и добычи трудноизвлекаемой нефти. По данным Минэнерго, на момент введения санкций под запрет попало 68% импортируемого нефтегазовыми компаниями оборудования.

Вот это создает нам серьезные трудности. За последние десятилетие российские власти фактически угробили нефтегазовое машиностроение, и теперь мы зависим от Запада даже в сфере нефтедобычи. Поэтому бодрые разговоры - мол, сейчас мы пойдем добывать нефть на шельфе Ледовитого океана - сами собой прекратились.

В 2019-м Минприроды подготовило план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Севморпути. Из него следует, что уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, могут быть запущены не ранее 2030-х годов.

Все это, я считаю, гораздо более серьезный результат санкций, чем найденные один-два миллиона долларов на зарубежном счете какого-нибудь высшего чиновника Кремля.

- То, что происходит сейчас в Сенате США, показывает: те наши фантазеры, которые летом 2014 года говорили, что к осени 2014-го санкции снимут, и все вернется на круги своя, абсолютно неадекватно оценивали ситуацию, - отмечает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Но до сих пор у значительной части российской элиты есть фантазии, что с Западом как-то удастся договориться.

Деятельность Сената меня не удивляет. Понятно, что любое давление всегда в максимальной степени будет осуществляться на первое лицо. Понятно, что слом государственного управления - задача любой холодной войны. В этом как раз нет ничего удивительного. Удивительно, повторюсь, другое - огромная прослойка элиты в России верит, что компромисс с Западом возможен.

В этом плане мы никак не выйдем из представлений 30-летней давности. В начале 1990-х часть партократической элиты вместе с криминальным капиталом решила, что надо интегрироваться с Западом - это и есть столбовая дорога России. Но с тех пор наблюдались десятки слабых, сильных и просто термоядерных сигналов, что этого не будет.

Причем, независимо от того, воровские у нас элиты, или кто-то из них хороший. Никакой интеграции с Западом быть не может - кроме как на совсем колониальных условиях.

Именно в этом, на мой взгляд, - ключевой момент. А все остальное - будет новый санкционный законопроект принят Конгрессом США, или не будет, внесут ли через месяц-другой сенаторы новые антироссийские законопроекты, - это чисто позиционная геополитическая война. Она, с одной стороны, не слабеет. С другой, ждать прямых жестких действий - вроде отключения РФ от международной системы межбанковских платежей SWIFT - тоже не приходится, поскольку это чревато подрывом стабильности.

Вывод, я считаю, прост: пора поставить жирный крест на идеологии интеграции в мировое сообщество. Пора начать восстанавливать хозяйство собственной страны, и ее полный суверенитет - в том числе, экономический. Все остальное - вторично.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601035860
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