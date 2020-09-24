На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги

15:15 25.09.2020

Евгения Ким



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 21 сентября в ООН попросил поддержать страну в "глубокой реструктуризации внешнего долга", иначе говоря, списать часть госдолга.



В качестве уважительной причины глава КР назвал пандемию коронавируса и ее тяжелые последствия для экономики страны. Момент для обращения выбран удачно. Некоторые международные институты временно дали добро на отсрочку выплат по долгам, часть заемщиков воспользуются передышкой для налаживания своей финансовой ситуации.



Однако Кыргызстан к таким странам не относится. Государство на протяжении многих лет балансирует на грани дефолта, избежать которого удается только благодаря денежным поступлениям извне.



Госдолг страны тем временем растет – на июль 2020 года он перевалил за 4,8 миллиарда долларов, и это самый высокий показатель за всю историю страны. Растет и дефицит бюджета – к концу 2020 года он может составить около 400 миллионов долларов.



Государственный долг Кыргызстана: цифры и выводы



Больше всего денег (43% от общей суммы) Кыргызстан должен Китаю. На май 2020 года, (а более свежие данные Минфин республики до сих пор не опубликовал), задолженность Бишкека перед Пекином составляла более 1,7 миллиарда долларов.



На втором месте среди крупнейших кредиторов Всемирный Банк, которому Кыргызстан должен вернуть 645 миллионов долларов. Еще 551 миллионов страна должна Азиатскому Банку Развития.



России же Кыргызстан ничего не должен, так как в 2018 году Москва списала Бишкеку 240 миллионов долларов долга.



Если говорить в целом, то в среднем на каждого жителя Кыргызстана приходится по 624 долларов долга, из них Китаю – 268 долларов.



По информации источников, КНР не хочет реструктуризировать, а тем более списывать долг Кыргызстану. Об этом стало известно после встречи главы МИД Китая Ван И с президентом Жээнбековым 14 сентября.



Пекин недоволен отсрочкой реализации своих проектов в Кыргызстане. Речь идет о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и индустриального парка "Искра Азии" на территории Чуйской области.



Раздражение Пекина вызывает и ряд других факторов:



1. Деятельность США, которые через неправительственные организации "мешают" КНР работать на территории Кыргызстана.



2. Контрабандные потоки из Китая в Кыргызстан. В КНР считают, что часть доходов нелегального бизнеса может идти на поддержку деятельности уйгурских сепаратистов в Китае.



3. Невыполнение Бишкеком обязательств по защите китайских инвестиций из-за чего крупные китайские компании регулярно оказываются втянутыми во внутриполитические скандалы. Примером тому – громкое уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека, которую проводила китайская компания TBEA.



Перечисленные выше факторы быстро устранить не удастся, поэтому в ближайшее время отношения Кыргызстана с Китаем вряд ли улучшатся. Таким образом, долг придется оплатить в полной мере. Если его реструктуризируют или спишут – это будет означать, что Бишкек пошел на серьезные уступки перед Поднебесной.



Как вариант, речь может идти о значительном ускорении реализации вышеперечисленных проектов, передаче в собственность КНР крупных месторождений драгоценных или редкоземельных металлов, передачи части территории и так далее. Все эти шаги сопряжены с серьезными политическими рисками для официального Бишкека.



Другие кредиторы Кыргызстана могут занять не столь жесткую позицию, как Китай. Причин для оптимистичных предположений несколько, и главная из них – страна не является сколько-нибудь значимым объектом для приложения усилий и остается на периферии интересов мировых игроков.



Продолжение следует…