КНДР борется с коронавирусом пулями и кровью, - В.Скосырев

16:47 25.09.2020

Инцидент на море, приведший к гибели человека, может дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове



Владимир Скосырев



24.09.2020



В водах Северной Кореи был застрелен работник южнокорейского Министерства рыболовства. Он исчез с инспекционного судна и, как сообщают из Сеула, попал в руки северокорейской рыболовной организации, был допрошен, потом по нему открыли огонь. По словам южнокорейских военных, на этот жестокий акт северокорейцев подтолкнул приказ стрелять без предупреждения по перебежчикам, чтобы они не принесли в страну коронавирус. Но по другой версии, к трагедии привели долги погибшего перед мафией. В любом случае отношения двух Корей теперь могут серьезно обостриться.

Трагедия у побережья КНДР, поблизости от условной линии, разделяющей прибрежные воды двух корейских государств, могла бы стать сюжетом для авторов детективных историй. В ней полно загадок, остающихся без ответа. Тем более что вся информация о случившемся поступает из Сеула, а Пхеньян пока молчит. Южнокорейские официальные лица провели несколько пресс-конференций, на которых осудили "акт зверства", совершенный Северной Кореей, призвали ее принести извинения и наказать тех, кто несет ответственность за содеянное. Но, как передают агентство АР и Си-эн-эн, Пхеньян вряд ли выполнит это требование. Так что связям между двумя государствами, которые и так напряжены из-за конфликта по поводу ядерного оружия, будет нанесен новый ущерб.



По версии Сеула, основанной на данных разведки, работник министерства исчез с судна, принадлежавшего южнокорейским властям, в тот момент, когда оно проверяло, не ведет ли кто незаконный промысел в море около южнокорейского берега. В минувший вторник северокорейцы обнаружили пропавшего. Он был в гидрокостюме и держался за маленькое плавательное средство. Человек выглядел изнуренным. На место происшествия прибыли чиновники в противогазах и допросили его. Позже в тот же день приплыл военный катер. Раздались выстрелы. Моряки в защитных костюмах облили мертвеца бензином и подожгли.



Нет ясности, почему этот человек оказался в зоне контроля Севера. Южнокорейский чиновник, ссылаясь на информацию, которую не позволено разглашать, сказал, что злосчастный пловец скорее всего хотел перебраться в КНДР. А застрелили его на основе суровых правил борьбы с коронавирусом. Эти правила требуют стрелять в каждого, кто незаконно пересекает границу.



То, что подобные правила в КНДР существуют, подтверждают США. Командующий американскими войсками в Южной Корее генерал Роберт Абрамс заявил, что Северная Корея расположила отряды спецназа вдоль границы с Китаем для пресечения контрабанды. Им приказано стрелять без предупреждения, чтобы носители вируса не проникли в страну. КНДР утверждает, что на ее территории нет ни одного случая заражения.



Представитель южнокорейского Министерства воссоединения заявил, что Северная Корея не может оправдать убийство, тем более что человек не был вооружен и не собирался оказывать сопротивление. Юг усилит боеготовность своих войск вдоль границы.



О погибшем известно немного. 47-летний мужчина был одним из 18 чиновников, находившихся на судне Министерства рыболовства. Когда коллеги стали его искать, они обнаружили, что на корабле осталась только его обувь. На розыск были отправлены другие суда и самолеты, но результат оказался нулевым. Вице-президент института политических исследований "Асан" в Сеуле Чой Кан задается такими вопросами: "Не странно ли, что государственный чиновник, имеющий гарантированное рабочее место, совершает побег в Северную Корею? Далее. Почему северокорейцы убивают человека, который добровольно к ним перебегает? А ликвидация тела могла быть попыткой уничтожить улику".



А ведь побеги южнокорейцев на Север чрезвычайно редки. Наоборот, более 30 тыс. северокорейцев сбежали на Юг за последние 20 лет. Однако в июле перебежчик с Севера покинул Юг и проник обратно в свою страну. Пхеньяну пришлось закрывать на карантин целый город, где его нашли, и объявлять чрезвычайное положение.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Констатин Асмолов отметил: "В инциденте с пловцом много неясностей. Может быть, южнокорейские военные видели, как его застрелили и как сожгли тело. Но откуда они знают содержание разговора, что его убили чуть ли не по прямому указанию вождя? Есть версия, что человек сам искал смерти. Точно известно, что у него были большие финансовые проблемы. У него были долги на примерно 17 000 долл. Он был должен не только коллегам, но и частным кредиторам. А это означает, что попал в зависимость от преступных группировок".



Вопрос в том, какими будут последствия происшедшего. "С одной стороны, Сеул назвал убийство южнокорейца беспрецедентной жестокостью. С другой стороны, было отмечено, что это не нарушение межкорейского соглашения в военной сфере, поскольку не было враждебного действия против государства. Конечно, инцидент не улучшит отношения двух корейских государств. Но северокорейцы не особенно хотят их улучшать. А южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выдвигает проекты расширения сотрудничества, которые рассчитаны скорее на пиар, чем на их реализацию", – говорит Асмолов.