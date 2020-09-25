Киргизия. Эпидситуация ухудшается. В регионы направлены врачи из Бишкека

17:18 25.09.2020

24 сентября 2020 - Екатерина Улитина



Эпидситуация ухудшается. В регионы направлены врачи из Бишкека



Любой человек одновременно может заболеть и гриппом и коронавирусной инфекцией, что может повлечь за собой серьезные осложнения. Поэтому прививка против гриппа и ОРВИ снизит риск осложнений в случае возможного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом было заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба.



По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, бесплатную вакцинацию против гриппа прошли 45% лиц, включенных в список Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики и граждане, находящихся в группе риска (малообеспеченные семьи, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, воспитанники детских домов и домов престарелых, воспитанники школ-интернатов, медицинские работники).



Для граждан, желающих пройти вакцинацию, будут организованы 25 частных медицинских учреждений, где они смогут сделать прививку на платной основе. Стоимость прививки составит от 450 сомов до 750 сомов. В настоящее время 13 частных медицинских центров уже осуществляют прививки на платной основе. Санитарные службы проверяют остальные клиники на соблюдение установленных требований.



"Мы еще не победили вирус. Наоборот, в отдельных регионах страны наблюдается рост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем, приближается сезон гриппа и ОРВИ. Поэтому вакцинация граждан должна вестись согласно графику", – сказал первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.



В ходе заседания члены штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Было поручено направить группы врачей из г.Бишкек в регионы страны, где в последнее время участились случаи заражения коронавирусом.



По информации Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, с казахстанской стороной достигнута договоренность о предоставлении транзитного коридора для проезда колонны автобусов с гражданам Кыргызской Республики, следующими из Российской Федерации. Так, граждане Кыргызской Республики должны проехать территорию Республики Казахстан в дневное время.



По итогам заседания поручено усилить контроль за соблюдением алгоритма проверки лиц, приехавших из за рубежа.