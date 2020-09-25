Парижская "ответка". Неизвестные с мачете напали на Charlie Hebdo - 2 тяжело раненых

17:25 25.09.2020

Нападение с тесаком: у здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены два человека



Сотрудник одного из офисов района сделал это фото жертвы нападения



У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже в результате нападения с ножом тяжело ранены два человека. Это сотрудники телекомпании, курившие около своего офиса.



Одного подозреваемого задержали после того, как он попытался скрыться на метро, сообщила полиция. Местные СМИ сообщают также об аресте второго подозреваемого.



Расследование инцидента ведет отдел полиции по борьбе с терроризмом.



На месте было найдено орудие преступления, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в полиции. Один из них назвал орудие "мачете", другой - мясницким ножом.



Газета "Фигаро" в своем "Твиттере" опубликовала фото предполагаемого орудия преступления: "Тесак, найденный рядом с метро "Ришар-Ленуар".



Сообщается, что у одного из задержанных на одежде были кровавые пятна. Его арестовали недалеко от Площади Бастилии в 11 округе на востоке Парижа вскоре после нападения, сообщила полиция. Французские СМИ передают, что второго подозреваемого задержали рядом со станцией метро "Ришар-Ленуар" чуть севернее Площади Бастилии.



Ранее репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщали, что большое число полицейских находятся в районе на востоке Парижа недалеко от станции метро "Ришар-Ленуар".



Карта места нападения в Париже

Это видео опубликовал в "Твиттере" журналист Сами Сфакси: "Большое присутствие полиции в 11-м округе. Атака с ножом у офиса Charlie Hebdo".



Двое раненых - сотрудники медиакомпании, производящей сюжеты для телевидения, сообщил один из их коллег агентству Франс пресс.



"Двое коллег курили перед офисом, на улице. Я услышал крики. Я подошел к окну и увидел, что один из них весь в крови, и за ним по улице гонится человек с тесаком", - сказал сотрудник компании Premières Lignes, офис которой находится за углом от бывшей редакции Charlie Hebdo. После нападения 2015 года она переместилась в засекреченное место.



Два человека получили тяжелые ранения



В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.



В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.



Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.



Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.