 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.09.2020
18:22  Зачем русскому языку комиссия по его экспертизе? - Шоахмад Муталов
18:13  Anadolu (Турция): Курды продают нефть Асаду под носом у США
18:00  Le Figaro: Кулаком в лицо - нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге
17:32  Мирзиеев совершил блиц-визит в Казахстан. Пошептался с Елбасы на границе о границе?
17:25  Парижская "ответка". Неизвестные с мачете напали на Charlie Hebdo - 2 тяжело раненых
16:47  КНДР борется с коронавирусом пулями и кровью, - В.Скосырев
15:15  На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги

15:12  Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть, - И.Шаяхметов (советы бывалого)
15:11  Сенат США хочет покопаться в карманах президента России
15:05  Модернизация объединенных наций. Каким страны постсоветского пространства видят будущее мира и ООН
14:13  УзбКадры. Шухрат Ганиев назначен вице-премьером, Хайрулла Бозоров - хокимом Ферганской области
10:07  Кто бы ни стал президентом США, это будет врун, болтун и хохотун, - В.Прохватилов
09:53  Выпускники Академии ТаджМВД массово отказались идти работать в тюрьмы. Век воли не видать...
09:51  Лидера тадж-социал-демократов Р.Зойирова отпинали неизвестные возле дома
09:48  КазНацФонду "Самрук-Казына" разрешили еще "поприватизировать" КазЭкономику
09:46  "Хокимы должны избираться народом" - Шавкат Мирзиеев (здоров ли?)
08:43  Выборы в Киргизии: массовая драка "биримдиковцев" с "мекенимовцами" в Араване
08:36  (Не)бедная Маша. Племянница Трампа обвинила президента в краже ее миллионов
08:35  Как разрушалась Югославия (уроки истории), - Л.Шевцов
00:03  Китайско-американская сделка – Tik Tok остается в США, - В.Пироженко
00:02  Россия и Иран останутся в своем праве, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Мирзиеев совершил блиц-визит в Казахстан. Пошептался с Елбасы на границе о границе?
17:32 25.09.2020

Шавкат Мирзиеев слетал в Казахстан
Шавкат Мирзиеев посетил Сарыагаш, где провел рабочую встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

25 сентября президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил город Сарыагаш Туркестанской области.Казахстана, где провел рабочую встречу с первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Особое внимание уделено продолжению тесной координации и эффективного взаимодействия на уровне правительств в целях скорейшего преодоления последствий глобального распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев и Нурсултан Назарбаев отметили важность "дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и достижения согласованных параметров товарооборота, содействия практической реализации приоритетных проектов кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и транспорте в рамках принятой совместной „Дорожной карты", поддержки межрегиональных контактов и гуманитарных обменов".

Кроме того, обсуждены вопросы продвижения регионального партнерства, в том числе в рамках договоренностей по итогам второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре прошлого года в Ташкенте, и сотрудничества в рамках СНГ.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601044320
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли законы о ратификации международных соглашений
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Шардаре семинар-совещание по развитию рыбной отрасли страны
- В Мажилисе рассмотрели вопросы обеспечения занятости казахстанцев
- Кадровые перестановки
- "Уезжают не только славяне, но и казахи": стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина
- Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
- Фонд "Самрук-Қазына" возвращается к активной фазе реализации программы приватизации
- Граждане, продав авто, не снимают с учета или не переоформляют на покупателя
- Дональд Трамп не сдастся какой-то почте
- Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  