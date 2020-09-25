Le Figaro: Кулаком в лицо - нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге

18:00 25.09.2020

В пятницу, 18 сентября, в Страсбурге студентку оскорбили и ударили кулаком в лицо за то, что она была в юбке. Как рассказала девушка СМИ, все более нездоровый и опасный для молодых женщин климат устанавливается в этом французском городе.

Le Figaro (Франция): нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге вызвало волну возмущения



Поль Гонсалес (Paule Gonzalès), Анес Леклер (Agnès Leclair)

"Посмотри на эту шлюху в юбке". Оскорбления и нападение, о которых сообщила 22-летняя студентка Элизабет из Страсбурга, вызвали настоящую волну возмущения. Девушка, с чьего лица до сих пор не сошла опухоль, рассказала в понедельник "Франс Бле Альсас", что ее оскорбили и ударили в Страсбурге в пятницу прямо посреди улицы три молодых человека примерно 20 лет. Все из-за того, что на ней была юбка. "Один сказал: „Посмотри на эту шлюху в юбке". Я все же ответила: „Простите?" (…) Он заявил мне: „Заткнись, шалава. Опусти глаза и молчи". Двое схватили меня за руки, а третий ударил кулаком в лицо". По словам девушки, никто из свидетелей происшествия не вступился за нее и не позвал на помощь. "Как будто никто ничего не видел".



Ее рассказ дал новый толчок борьбе с домогательствами, а также сексистской и сексуальной агрессией. В среду министр по делам гражданства Марлен Шьяппа отправилась в Страсбург на встречу с мэром, полицейскими и жандармами. Она сообщила о наборе Министерством внутренних дел до конца 2021 года еще 80 сотрудников, которые должны будут заниматься помощью пострадавшим от такой агрессии женщинам. Она также отметила, что в 2018 году приставания на улицах было определено как правонарушение. После принятия соответствующего постановления был выписан 1 831 штраф. "Небольшое число штрафных санкций объясняется по большей части активностью и подготовкой сотрудников на местах", - прокомментировали в правительстве.



Феминистические ассоциации также назвали цифру "низкой" с учетом масштабов явления. "Оно не соответствует числу сексистских правонарушений", - признала Марлен Шьяппа, подчеркнув намерение удвоить число протоколов по подобным случаям.



"Абсолютное осуждение"



Для этого она поручила директору полиции и жандармерии "установить совокупность существующих на местах конкретных препятствий для заявлений о приставаниях на улице". Штраф был введен после активного обсуждения тематики уличных приставаний весной 2017 года в связи с петицией жительниц парижского квартала Шапель-Пажоль, которые устали от бесконечных окликов мужчин.



В среду пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь выступил с "абсолютным осуждением" агрессии: "Во Франции у человека должно быть право выходить на улицу в такой одежде, какой он хочет. (…) Недопустимо, чтобы женщина сегодня чувствовала себя в опасности, становилась целью притеснений, угроз и насилия из-за одежды".



Управление общественной безопасности департамента Нижний Рейн сообщило о начале следствия по заявлению студентки. В муниципалитете Страсбурга считают, что лишь 10% женщин, которые пострадали от уличных домогательств и сексуальной агрессии, решаются подать заявление. "Многие не делают этого, потому что считают, что полиция ничего не предпримет, виновных будет трудно найти, а их заявление окажется в мусорном ведре", - подчеркивает президент Фонда женщин Анн-Сесиль Мэльфер.



"Общественное пространство достаточно смешанное? Женщины могут без опасений ходить по улице и одеваться, как хотят? Произошедшее в Страсбурге говорит, что это не так. Виновные хотели наказать ее за присутствие в общественном пространстве как женщины, которая носит юбку, - говорит Анес из ассоциации по борьбе с уличными домогательствами. - Эта форма контроля нацелена на объективизацию женского тела и проявляется в насилии. Нужно провести огромную просветительскую работу для всего общества и специалистов, к которым могут обратиться жертвы".



Комментарии читателей



jean146157



Скажем прямо: всего этого не случилось бы, если бы не равнодушное молчание СМИ на протяжение как минимум трех десятилетий и не апатия избирателей.



Larevolte



Как всегда, никто не решается назвать вещи своими именами: это не уличное домогательство, а религиозная агрессия! Макрон со своей "неучтивостью" и Дюпон-Моретти со своим "чувством незащищенности" стали пособниками исламистского популизма, который разъедает Францию.



J-F M



Осторожно, избегайте "смешения понятий", а то прогрессистам придется вновь кричать об исламофобии и расизме, чтобы им было удобнее закрыть на все глаза…



7143marin



Нас вот уже более 40 лет заставляют принимать все больше мусульман во Франции. И вот последствия: они считают проституткой женщину, которая показала ноги на улице…



Libdex



У нас есть серьезные подозрения насчет этнической и религиозной принадлежности нападавших. Такая трусость… бить женщину толпой… Но говорить об этом, конечно, нельзя… ведь это расизм.



Papy de Paris



Как говорят власти Страсбурга, менее 10% жертв уличных домогательств осмеливаются подать заявление… Быть может, из-за лицемерия некоторых?! Люди выбирают лагерь и осуждают других.



SOPHIE SAGESSE



Моя дочь с 15 лет не могла ходить в школу в платье или юбке. Сейчас ей 45. Я уже 30 лет голосую так, чтобы дать отпор этим изменениям в обществе. Я считала это жизненно важным для будущего наших свобод, но слепота и легкомыслие уже тогда охватили большинство французов. Расплачиваться придется их детям и внукам.



Оригинал публикации: L"agression d"une étudiante en jupe à Strasbourg soulève l"indignationОпубликовано 23/09/202