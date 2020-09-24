 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.09.2020
18:22  Зачем русскому языку комиссия по его экспертизе? - Шоахмад Муталов
18:13  Anadolu (Турция): Курды продают нефть Асаду под носом у США
18:00  Le Figaro: Кулаком в лицо - нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге
17:32  Мирзиеев совершил блиц-визит в Казахстан. Пошептался с Елбасы на границе о границе?
17:25  Парижская "ответка". Неизвестные с мачете напали на Charlie Hebdo - 2 тяжело раненых
16:47  КНДР борется с коронавирусом пулями и кровью, - В.Скосырев
15:15  На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги

15:12  Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть, - И.Шаяхметов (советы бывалого)
15:11  Сенат США хочет покопаться в карманах президента России
15:05  Модернизация объединенных наций. Каким страны постсоветского пространства видят будущее мира и ООН
14:13  УзбКадры. Шухрат Ганиев назначен вице-премьером, Хайрулла Бозоров - хокимом Ферганской области
10:07  Кто бы ни стал президентом США, это будет врун, болтун и хохотун, - В.Прохватилов
09:53  Выпускники Академии ТаджМВД массово отказались идти работать в тюрьмы. Век воли не видать...
09:51  Лидера тадж-социал-демократов Р.Зойирова отпинали неизвестные возле дома
09:48  КазНацФонду "Самрук-Казына" разрешили еще "поприватизировать" КазЭкономику
09:46  "Хокимы должны избираться народом" - Шавкат Мирзиеев (здоров ли?)
08:43  Выборы в Киргизии: массовая драка "биримдиковцев" с "мекенимовцами" в Араване
08:36  (Не)бедная Маша. Племянница Трампа обвинила президента в краже ее миллионов
08:35  Как разрушалась Югославия (уроки истории), - Л.Шевцов
00:03  Китайско-американская сделка – Tik Tok остается в США, - В.Пироженко
00:02  Россия и Иран останутся в своем праве, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Anadolu (Турция): Курды продают нефть Асаду под носом у США
18:13 25.09.2020

Стало известно, что сирийские курды продают нефть Дамаску, не опасаясь гнева своих американских союзников. А ведь знаменитый "акт Цезаря", подписанный Трампом, предусматривает санкции за содействие "режиму". Репортеры "Анадолу" отследили, как осуществляется торговля в обход США.
Anadolu (Турция): партнер США в Сирии YPG / РПК нарушает их законы

Мохамад Мисто (Mohamad Misto), Эшреф Муса (Eşref Musa), Мухаммед Темим Ходжаоглу (Muhammed Temim Hocaoğlu)

Террористическая организация Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК), оккупирующая значительную часть нефтеносных районов Сирии, продает нефть режиму Асада, нарушая "Закон Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии".

Репортеры "Анадолу" отследили, как осуществляется торговля нефтью между YPG / РПК и режимом Асада.

Согласно сведениям, полученным из местных источников, YPG / РПК продает нефть режиму Асада через известного своей близостью к нему лидера одного из вооруженных формирований в Сирии, депутата Хусама Катырджи (Husam Katirgi).

Поставки нефти осуществляются негласно с территорий провинций Дейр-эз-Зор и Хасеке.

Нефть, поставляемая YPG / РПК из Дейр-эз-Зора, загружается в автомобили компании Хусама Катырджи в районе Шедади. Далее грузовики пересекают линию разграничения между сирийским режимом и организацией в районе Эль-Хора и направляются в Хомс, контролируемый режимом.

Другим направлением поставок нефти сирийскому режиму из районов, подконтрольных террористической организации YPG / РПК, является Хасеке. Нефть с месторождений Румейлана на северо-востоке Сирии поставляется в Хасеке, где опять же перегружается в цистерны компании-посредника режима Хусама Катырджи. Затем грузовики следуют по трассе Тель-Абьяд - Ракка в направлении Эль-Хора, а далее разъезжаются по районам, подконтрольным режиму.

В районах, подконтрольных режиму, сохраняется нефтяной голод

До гражданской войны в Сирии режим Асада был в состоянии удовлетворять свои потребности в топливе за счет нефти, которую он сам добывал и перерабатывал, но с переходом нефтяных месторождений сначала под контроль террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.), а затем террористической организации YPG / РПК, он долгое время переживает топливный кризис.

В подконтрольных режиму Асада районах Алеппо, Латакии, Дамаска и Хамы топливно-газовая проблема приобрела хронический характер. Население образует длинные очереди в надежде заправить автомобиль или заполнить бытовые газовые баллоны, но может получить лишь ограниченное количество газа и топлива.
Темная личность, обеспечивающая торговлю нефтью между режимом и террористической организацией, - Хусам Катырджи

Решение топливной проблемы режим Асада видит в торговле нефтью с террористической организацией. А осуществляется эта торговля через компании богатого бизнесмена и лидера одного из вооруженных формирований Хусама Катырджи, который был введен в парламент и получил привилегии.

Хусам Катырджи также курировал торговые отношения режима Асада с террористической организацией ИГИЛ и был включен США и Европой в санкционные списки.

Известно, что Хусам Катырджи, торговец из Алеппо и один из совладельцев компании "Qaterji Group", создал свое вооруженное формирование, чтобы поддержать режим Асада, и был причастен к военным преступлениям.

Партнер США нарушает принятые ими законы

Продавая нефть режиму Асада и занимаясь торговлей с Хусамом Катырджи, который входит в санкционный список министерства финансов США, террористическая организация YPG / РПК, "партнер" США в регионе, нарушает американские законы.

"Закон Цезаря о гражданской защите Сирии", подписанный президентом США Дональдом Трампом 21 декабря и вступивший в силу 17 июня, предусматривает санкции за содействие сирийскому режиму в развитии добычи нефти в стране и торговые отношения с режимом.

Физическим и юридическим лицам, нарушающим данный закон, США угрожают такими ограничениями, как запрет на поездки в страну, замораживание их активов в США, запрет любых финансовых операций с другими странами и компаниями.

А введут ли США санкции против террористической организации YPG / РПК, нарушающей этот закон, по-прежнему неясно.

Оригинал публикации: ABD"nin Suriye"deki ortağı YPG/PKK, ABD yasalarını deliyorОпубликовано 24/09/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601046780
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли законы о ратификации международных соглашений
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Шардаре семинар-совещание по развитию рыбной отрасли страны
- В Мажилисе рассмотрели вопросы обеспечения занятости казахстанцев
- Кадровые перестановки
- "Уезжают не только славяне, но и казахи": стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина
- Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
- Фонд "Самрук-Қазына" возвращается к активной фазе реализации программы приватизации
- Граждане, продав авто, не снимают с учета или не переоформляют на покупателя
- Дональд Трамп не сдастся какой-то почте
- Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  