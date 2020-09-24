Anadolu (Турция): Курды продают нефть Асаду под носом у США

18:13 25.09.2020

Стало известно, что сирийские курды продают нефть Дамаску, не опасаясь гнева своих американских союзников. А ведь знаменитый "акт Цезаря", подписанный Трампом, предусматривает санкции за содействие "режиму". Репортеры "Анадолу" отследили, как осуществляется торговля в обход США.

Anadolu (Турция): партнер США в Сирии YPG / РПК нарушает их законы



Мохамад Мисто (Mohamad Misto), Эшреф Муса (Eşref Musa), Мухаммед Темим Ходжаоглу (Muhammed Temim Hocaoğlu)



Террористическая организация Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК), оккупирующая значительную часть нефтеносных районов Сирии, продает нефть режиму Асада, нарушая "Закон Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии".



Репортеры "Анадолу" отследили, как осуществляется торговля нефтью между YPG / РПК и режимом Асада.



Согласно сведениям, полученным из местных источников, YPG / РПК продает нефть режиму Асада через известного своей близостью к нему лидера одного из вооруженных формирований в Сирии, депутата Хусама Катырджи (Husam Katirgi).



Поставки нефти осуществляются негласно с территорий провинций Дейр-эз-Зор и Хасеке.



Нефть, поставляемая YPG / РПК из Дейр-эз-Зора, загружается в автомобили компании Хусама Катырджи в районе Шедади. Далее грузовики пересекают линию разграничения между сирийским режимом и организацией в районе Эль-Хора и направляются в Хомс, контролируемый режимом.



Другим направлением поставок нефти сирийскому режиму из районов, подконтрольных террористической организации YPG / РПК, является Хасеке. Нефть с месторождений Румейлана на северо-востоке Сирии поставляется в Хасеке, где опять же перегружается в цистерны компании-посредника режима Хусама Катырджи. Затем грузовики следуют по трассе Тель-Абьяд - Ракка в направлении Эль-Хора, а далее разъезжаются по районам, подконтрольным режиму.



В районах, подконтрольных режиму, сохраняется нефтяной голод



До гражданской войны в Сирии режим Асада был в состоянии удовлетворять свои потребности в топливе за счет нефти, которую он сам добывал и перерабатывал, но с переходом нефтяных месторождений сначала под контроль террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.), а затем террористической организации YPG / РПК, он долгое время переживает топливный кризис.



В подконтрольных режиму Асада районах Алеппо, Латакии, Дамаска и Хамы топливно-газовая проблема приобрела хронический характер. Население образует длинные очереди в надежде заправить автомобиль или заполнить бытовые газовые баллоны, но может получить лишь ограниченное количество газа и топлива.

Темная личность, обеспечивающая торговлю нефтью между режимом и террористической организацией, - Хусам Катырджи



Решение топливной проблемы режим Асада видит в торговле нефтью с террористической организацией. А осуществляется эта торговля через компании богатого бизнесмена и лидера одного из вооруженных формирований Хусама Катырджи, который был введен в парламент и получил привилегии.



Хусам Катырджи также курировал торговые отношения режима Асада с террористической организацией ИГИЛ и был включен США и Европой в санкционные списки.



Известно, что Хусам Катырджи, торговец из Алеппо и один из совладельцев компании "Qaterji Group", создал свое вооруженное формирование, чтобы поддержать режим Асада, и был причастен к военным преступлениям.



Партнер США нарушает принятые ими законы



Продавая нефть режиму Асада и занимаясь торговлей с Хусамом Катырджи, который входит в санкционный список министерства финансов США, террористическая организация YPG / РПК, "партнер" США в регионе, нарушает американские законы.



"Закон Цезаря о гражданской защите Сирии", подписанный президентом США Дональдом Трампом 21 декабря и вступивший в силу 17 июня, предусматривает санкции за содействие сирийскому режиму в развитии добычи нефти в стране и торговые отношения с режимом.



Физическим и юридическим лицам, нарушающим данный закон, США угрожают такими ограничениями, как запрет на поездки в страну, замораживание их активов в США, запрет любых финансовых операций с другими странами и компаниями.



А введут ли США санкции против террористической организации YPG / РПК, нарушающей этот закон, по-прежнему неясно.



Оригинал публикации: ABD"nin Suriye"deki ortağı YPG/PKK, ABD yasalarını deliyorОпубликовано 24/09/2020