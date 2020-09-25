Первую в истории крысу-сапера Магаву (видео) наградили медалью за боевые заслуги в Камбодже

19:55 25.09.2020

Гигантская крыса-сапер получила золотую медаль за храбрость. Она нашла десятки наземных мин



Крыса по имени Магава - обладатель золотой медали за разминирование полей в Камбодже



Гигантская африканская сумчатая крыса по имени Магава получила престижную награду за разминирование полей в Камбодже. Работая намного быстрее людей с металлоискателями и без риска подорваться самому, 70-сантиметровый грызун за свою карьеру помог найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.







Золотую медаль Магаве присудила британская благотворительная организация PDSA, предоставляющая ветеринарную помощь питомцам малоимущих. С 1943 года PDSA вручает награды животным, отличившимся храбростью в военных условиях, а с 2002-го - еще и тем, которые проявили особый героизм в мирное время.



"За преданность долгу и спасение жизней в ходе выявления и обезвреживания смертоносных наземных мин в Камбодже", - гласит сертификат, переданный крысе Магаве.



В Камбодже, по оценкам специалистов, до сих пор зарыто порядка шести миллионов мин, оставшихся в земле после гражданской войны 1970-1980-х годов. Только за прошлый год от них погибло 77 человек. Около 40 тысяч жителей страны имеют ампутированные конечности - это самая высокая цифра в мире.



Крыса Магава стала первым грызуном, которому досталась медаль PDSA - аналог британского Георгиевского креста для животных. Все предыдущие лауреаты были собаками.



Магаве сейчас семь лет. Годовой курс подготовки крыса прошла в Танзании, где бельгийская благотворительная организация Apopo с 1990-х годов учит животных вынюхивать мины и туберкулез.



"Эта награда для нас - большая честь, - отметил глава Apopo Кристоф Кокс в интервью агентству Пресс Ассосиэйшен. - Но еще она много значит для жителей Камбоджи, а также для людей по всему миру, которые страдают от наземных мин".



Как крысы помогают искать мины



Магава родилcя и вырос в Танзании. Он весит 1,2 кг и в длину достигает 70 см. Хотя он намного больше обычной крысы, его размер и вес все равно слишком малы, чтобы вызвать взрыв наземной мины.



Участников своей программы организация Apopo называет HeroRATs ("крысы-герои"). Их учат вынюхивать не металл, а химические соединения внутри взрывчатки. Это означает, что крысы не останавливаются нюхать металлолом, и таким образом процесс поиска мин идет намного быстрее. Когда крыса находит взрывчатку, она начинает скрести лапой землю, чтобы оповестить людей, работающих с ней в команде.



Территорию размером с теннисный корт Магава может исследовать за 30 минут, тогда как у сапера с металлоискателем на это может уйти до четырех дней. При этом, в отличие от людей, риск подорваться для крыс минимален.



Магава помогает специалистам Камбоджийского центра по разминированию. Он работает по полчаса в день по утрам и уже очень близок к пенсии.



"Работа Магавы непосредственно спасает и меняет жизни мужчин, женщин и детей, которые живут в окружении мин, - сказала глава организации PDSA Джен МакЛохлин. - Каждая его находка сокращает риск увечья и смерти для местных жителей".



По данным британской организации HALO Trust, которая занимается обезвреживанием боеприпасов в странах, пострадавших от военных конфликтов, в Камбодже с 1979 года было зарегистрировано 64 тысячи смертей и 25 тысяч случаев инвалидности после взрывов наземных мин, заложенных во время гражданской войны 1970-1980-х.



В 1999 году вступил в силу Оттавский договор, запрещающий использование, производство, хранение и перевозку противопехотных мин. На данный момент его подписали 164 страны. Россия и США договор не подписывали.



В 2014 году президент США Барак Обама ввел запрет на использование противопехотных мин американской армией. В январе 2020 года сменивший его президент Дональд Трамп снял этот запрет.