 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.09.2020
19:55  Первую в истории крысу-сапера Магаву (видео) наградили медалью за боевые заслуги в Камбодже
18:22  Зачем русскому языку комиссия по его экспертизе? - Шоахмад Муталов
18:13  Anadolu (Турция): Курды продают нефть Асаду под носом у США
18:00  Le Figaro: Кулаком в лицо - нападение на студентку из-за юбки в Страсбурге
17:32  Мирзиеев совершил блиц-визит в Казахстан. Пошептался с Елбасы на границе о границе?
17:25  Парижская "ответка". Неизвестные с мачете напали на Charlie Hebdo - 2 тяжело раненых
17:18  Киргизия. Эпидситуация ухудшается. В регионы направлены врачи из Бишкека

16:47  КНДР борется с коронавирусом пулями и кровью, - В.Скосырев
15:15  На грани финансовой пропасти: Кыргызстан просит списать долги
15:12  Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть, - И.Шаяхметов (советы бывалого)
15:11  Сенат США хочет покопаться в карманах президента России
15:05  Модернизация объединенных наций. Каким страны постсоветского пространства видят будущее мира и ООН
14:13  УзбКадры. Шухрат Ганиев назначен вице-премьером, Хайрулла Бозоров - хокимом Ферганской области
10:07  Кто бы ни стал президентом США, это будет врун, болтун и хохотун, - В.Прохватилов
09:53  Выпускники Академии ТаджМВД массово отказались идти работать в тюрьмы. Век воли не видать...
09:51  Лидера тадж-социал-демократов Р.Зойирова отпинали неизвестные возле дома
09:48  КазНацФонду "Самрук-Казына" разрешили еще "поприватизировать" КазЭкономику
09:46  "Хокимы должны избираться народом" - Шавкат Мирзиеев (здоров ли?)
08:43  Выборы в Киргизии: массовая драка "биримдиковцев" с "мекенимовцами" в Араване
08:36  (Не)бедная Маша. Племянница Трампа обвинила президента в краже ее миллионов
08:35  Как разрушалась Югославия (уроки истории), - Л.Шевцов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Первую в истории крысу-сапера Магаву (видео) наградили медалью за боевые заслуги в Камбодже
19:55 25.09.2020

Гигантская крыса-сапер получила золотую медаль за храбрость. Она нашла десятки наземных мин

Крыса по имени Магава - обладатель золотой медали за разминирование полей в Камбодже

Гигантская африканская сумчатая крыса по имени Магава получила престижную награду за разминирование полей в Камбодже. Работая намного быстрее людей с металлоискателями и без риска подорваться самому, 70-сантиметровый грызун за свою карьеру помог найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.



Золотую медаль Магаве присудила британская благотворительная организация PDSA, предоставляющая ветеринарную помощь питомцам малоимущих. С 1943 года PDSA вручает награды животным, отличившимся храбростью в военных условиях, а с 2002-го - еще и тем, которые проявили особый героизм в мирное время.

"За преданность долгу и спасение жизней в ходе выявления и обезвреживания смертоносных наземных мин в Камбодже", - гласит сертификат, переданный крысе Магаве.

В Камбодже, по оценкам специалистов, до сих пор зарыто порядка шести миллионов мин, оставшихся в земле после гражданской войны 1970-1980-х годов. Только за прошлый год от них погибло 77 человек. Около 40 тысяч жителей страны имеют ампутированные конечности - это самая высокая цифра в мире.

Крыса Магава стала первым грызуном, которому досталась медаль PDSA - аналог британского Георгиевского креста для животных. Все предыдущие лауреаты были собаками.

Магаве сейчас семь лет. Годовой курс подготовки крыса прошла в Танзании, где бельгийская благотворительная организация Apopo с 1990-х годов учит животных вынюхивать мины и туберкулез.

"Эта награда для нас - большая честь, - отметил глава Apopo Кристоф Кокс в интервью агентству Пресс Ассосиэйшен. - Но еще она много значит для жителей Камбоджи, а также для людей по всему миру, которые страдают от наземных мин".

Как крысы помогают искать мины

Магава родилcя и вырос в Танзании. Он весит 1,2 кг и в длину достигает 70 см. Хотя он намного больше обычной крысы, его размер и вес все равно слишком малы, чтобы вызвать взрыв наземной мины.

Участников своей программы организация Apopo называет HeroRATs ("крысы-герои"). Их учат вынюхивать не металл, а химические соединения внутри взрывчатки. Это означает, что крысы не останавливаются нюхать металлолом, и таким образом процесс поиска мин идет намного быстрее. Когда крыса находит взрывчатку, она начинает скрести лапой землю, чтобы оповестить людей, работающих с ней в команде.

Территорию размером с теннисный корт Магава может исследовать за 30 минут, тогда как у сапера с металлоискателем на это может уйти до четырех дней. При этом, в отличие от людей, риск подорваться для крыс минимален.

Магава помогает специалистам Камбоджийского центра по разминированию. Он работает по полчаса в день по утрам и уже очень близок к пенсии.

"Работа Магавы непосредственно спасает и меняет жизни мужчин, женщин и детей, которые живут в окружении мин, - сказала глава организации PDSA Джен МакЛохлин. - Каждая его находка сокращает риск увечья и смерти для местных жителей".

По данным британской организации HALO Trust, которая занимается обезвреживанием боеприпасов в странах, пострадавших от военных конфликтов, в Камбодже с 1979 года было зарегистрировано 64 тысячи смертей и 25 тысяч случаев инвалидности после взрывов наземных мин, заложенных во время гражданской войны 1970-1980-х.

В 1999 году вступил в силу Оттавский договор, запрещающий использование, производство, хранение и перевозку противопехотных мин. На данный момент его подписали 164 страны. Россия и США договор не подписывали.

В 2014 году президент США Барак Обама ввел запрет на использование противопехотных мин американской армией. В январе 2020 года сменивший его президент Дональд Трамп снял этот запрет.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601052900
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли законы о ратификации международных соглашений
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Шардаре семинар-совещание по развитию рыбной отрасли страны
- В Мажилисе рассмотрели вопросы обеспечения занятости казахстанцев
- Кадровые перестановки
- "Уезжают не только славяне, но и казахи": стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина
- Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
- Фонд "Самрук-Қазына" возвращается к активной фазе реализации программы приватизации
- Граждане, продав авто, не снимают с учета или не переоформляют на покупателя
- Дональд Трамп не сдастся какой-то почте
- Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  