В Чугуеве разбился Ан-26 УкрВВС - погибли 22 офицера и курсанта, 2 - выжили, 4 - ...не могут найти

23:16 25.09.2020

На Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека



В городе Чугуев Харьковской области при заходе на посадку потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, сообщило командование Воздушных сил Украины. Самолет выполнял учебные полеты, на его борту находились курсанты. МВД Украины сообщило о 22 погибших и двух тяжелораненых. Поиски еще четверых продолжаются.



На месте работают экстренные службы, полиция и медики. Загоревшийся самолет, рухнувший у Ростовской трассы, потушен. Как сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер, прибывший на место крушения, всего на борту находились 28 человек: 21 курсант и семь офицеров. Причины катастрофы неизвестны.



Свои соболезнования связи с трагедией выразил президент Украины Владимир Зеленский. "Страшная трагедия в Харьковской области… Срочно создаю правительственную комиссию для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии… Завтра буду в Харьковской области",- написал в Facebook глава государства.



Как уточнило издание со EADaily со ссылкой на МВД Украины, самолет был изготовлен в 1977 году. Самолет относился к дислоцированной в Чугуеве воинской части №4104 -203-й учебной авиабригаде ВВС Украины.