Мягкая сила, или – кадры решают все! - А.Владимиров

23:34 25.09.2020 Мягкая сила, или – кадры решают все!



Аннотация



В работе рассматриваются вопросы теории формирования и применения "мягкой силы" как средства войны. Обосновываются и представляются основы российской государственности в авторской трактовке. Выявляется определяющая роль просвещения, патриотического воспитания общества и государственной кадровой политики в качестве основного фактора развития и исторического успеха России.



АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВ, 25 сентября 2020, 17:23 - REGNUM Предваряя этот доклад, заглянем в 5 столетие до н.э. - и обратимся к мудрости легендарного Сунь-цзы, которая воплощена в его трактате "Искусство войны":



"- Одержать сто побед в ста битвах - это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения - вот вершина.



- Война - это путь обмана.



- Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно… Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют… Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота…



- Твои победы и поражения зависят от твоего противника.



Твоя непобедимость заключена в тебе самом".[1]



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОСНОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ



Имею смелость обратить ваше внимание на название нашей конференции, перечень ее секций и предлагаемые вопросы.



Скажу прямо, все это выглядит крайне масштабно, современно, актуально и касается важнейших вопросов развития человеческой цивилизации в областях геостратегии, образования и науки, экономики, международного сотрудничества и общественных отношений, и все это на уровнях от теории до проектов.



Я уважаю и высоко оцениваю всех наших коллег, которые разрабатывали эти вопросы и готовили нашу конференцию и поздравляю их с этим событием, и желаю всем нам в общей работе приоткрыть завесу научных тайн и попытаться найти ответы.



Одновременно, возникает вопрос как к устроителям конференции, так и к ее участникам, к самой Российской академии наук, и к нашему научному сообществу, к гражданскому обществу России и ее политическому руководству.



Вопрос таков - кто, по вашему мнению, будет реализовывать самые передовые и прорывные научные и экономические проекты, организовывать грядущий шестой уклад, формировать позитивное взаимодействие держав и народов, и делать это сегодня, в реальной обстановке рождения новой архитектуры мира и новых основ существования человечества?



Ответ очевиден - будущее будут строить люди, организованные в общество и государства!



А это значит только одно - сегодня и впредь вопросы качества людей, их просвещения, воспитания, проявления их нравственности, патриотической социализации, ответственности и профессиональной подготовки - являются ключевыми для всех уровней человеческого социума и определения его исторической судьбы!



***



Теперь к теме моего доклада.



Известно, что: истина - едина; заблуждение - многолико; а правда - у каждого своя!



Поэтому так важен предельно объективный взгляд на мир.



Анализ нашего бытия позволил нам увидеть современную картину мира в логике следующих констатаций.



Современный однополярный мир, построенный Западом на основе своей идеологии и практике либерализма, то есть - на либеральных принципах управлении миром через:



- примат прямой выгоды получаемой любой ценой;



- насильственную тотальную глобализацию в интересах транснациональных корпораций;



- политическую дезинтеграцию национальных государств, как самостоятельных субъектов геополитики;



- подмену международного права, прав и интересов государств народов мира - волей, экономической, информационной и военной силой США - этого единственного избранного народа, живущего в "храме на холме";



- подавление "мягкой силой", то есть "демократией, толерантностью, правами меньшинств и пр." любых попыток любых государств самостоятельно осуществлять свое государственное строительство в своих собственных интересах;



- формирование "человека потребляющего и бессмысленного", через примитивизацию его воспитания и образования, его закабаление доступными кредитами, тотальным электронным надзором, безответственностью и страхом;



- размывание всех основ человеческой нравственности демагогией, вседозволенностью и всеобщей продажностью, сведением национальных культур к предметам торговли и коммерческим услугам, и т.д. -



этот мир, на наших глазах, бесславно и в муках заканчивается!



Притом, что его либеральные отцы и их оплот - США, находятся в агонии и готовы продлевать свою исторически уходящую гегемонию управления миром путем любых провокаций, преступлений и войн.



Именно сегодня - в момент утраты миром его устойчивости и старых парадигм существования, в момент неопределенности его будущего, мы можем сделать вывод о том, что современный мир, как социум, в своем непрерывном историческом процессе нуждается в понимании и объяснении его самого и создании его картины - в интересах лучшего его восприятия и ориентирования в современных хитросплетениях.



И только тогда мы сможем осознать свое место и роль в нем, и формулировать свои Ответы на Вызовы наступающего нового времени.



Нам представляется, что это можно сделать достаточно точно и корректно с фундаментальных позиций Основ общей теории войны[2], дающей нам возможность объективно оставаться вне влияния текущей конъюнктуры политических раскладов и проявлений лояльности.



Общая теория войны - определяя войну как естественную часть существования человеческой цивилизации, декларирует ее перманентность, определяет вооруженную форму войны в качестве ее особой фазы (формы), а также выявляет и констатирует ряд факторов современной истории, определяющих новое понимание войны как явления бытия цивилизации и социального феномена, которая одна окончательно оформляет новую архитектуру мира, его общую картину, а победитель, согласно закону победы, пишет свой вариант истории и права, пользуется ресурсами побежденных и управляет ими, и миром в целом.



Для нас это означает только одно - проиграть эту очередную войну Россия не имеет права, иначе ее историческое время закончится, и мы исчезнем из истории человечества, не исполнив своей задачи - сделать Россию успешной и исторически вечной державой и самостоятельной цивилизацией.



Остановлюсь только на некоторых аспектах теории войны, важных для этого доклада.



***



Общая теория войны утверждает, что - средством войны может быть все, что угодно, прямо или косвенно используемое в целях войны.



Применяя этот постулат в его предельном обобщении к мировым войнам человечества и их итогам, мы можем утверждать следующее.



Первая мировая война - война мобилизованных масс народа (главные средства которой - пехота, кавалерия, артиллерия). Россия ее проиграла предательством своих элит.



Вторая мировая война - война моторов (танки, авиация, корабли и т.д.).



СССР победил в ней жертвенным подвигом своего народа и его духа.



Третья (холодная) мировая война - стала войной идеологической стойкости, экономических ресурсов и ракетно-ядерных технологий (основным средством войны была ядерная триада сторон войны, не введенная в действие). СССР проиграл ее предательством своих управленческих элит.



Четвертая мировая война гибридного типа - ведется сейчас и ее главным средством является "мягкая сила".



Россия в этой войне отступает и пока проигрывает, так как не имеет:



- образа своего Будущего,



- собственного геополитического проекта,



- Национальной идеологии и стратегии развития,



- независимой научной и общественной экспертизы проектов, планов и законов.



В то же время, ее экономика, образование, наука, информационная сфера, современная культура, социальная и кадровая политика формируются по лекалам и идеологемам нашего врага - западного либерализма.



При этом - российское чиновничество безответственно, а патриотизм "бесхозен".



Само же общество, не отягощенное конституционными обязанностями, ввергнуто в "похоть безудержного потребления", завуалированного декларативной "вседозволенностью и безграничностью гражданских прав", а значительная часть населения влачит жалкое существование и борется за свое выживание.



Другими словами, и эту войну мы можем проиграть предательством своих элит.



Что есть - мягкая сила?



В классических трактовках: "Мягкая сила" - это форма политической власти, предполагающая способность добиваться желаемых политических результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от "жесткой силы", которая подразумевает принуждение и подчинение.



По словам автора этого термина - американского политолога Джозефа Ная, язык и культура страны - это "мягкая сила", которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую, или косвенно, на мировую политику и деловые связи.



Одной из предшественниц концепции "мягкой силы" была концепция "культурно-идеологической гегемонии", разработанная итальянским философом Антонио Грамши в 1930-х годах.



"Это особый тип внешнеполитической деятельности, связанный с распространением влияния одного государства на другие через средства массовой коммуникации, популярную и высокую культуру, предоставление услуг образования, благоприятную экономическую среду, распространение привлекательных гуманитарных и политических идеалов, собственной оригинальной системы ценностей, которую хотели бы импортировать другие субъекты международных отношений. "Мягкая сила" предусматривает продвижение интересов государства путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на ее ценностях, достижениях в культуре и интеллектуальной сфере".[3]



Основу мягкой силы составляют культурные и политические ценности, социальные институты, культурологические образы, модели поведения, стили образа жизни и национального бытия, которые способны своим примером влиять на людей других народов и само государство.



В этом плане особенно важно сознавать, что основу мягкой силы составляет концептуальная власть национальной культуры, а ее главным средством является - население и общество, то есть люди!



В интересах войны "мягкая сила" - есть:



технология стратегии непрямых действий;



эффективная и наименее затратная технология по приготовлению к войне и ее ведению без прямого участия в ней вооруженных сил агрессора;



технология "тихой экспансии" и разрушения противника изнутри;



основа для подготовки и проведения "цветных революций" и смены неугодных агрессору политических режимов.



Для США сферой применения "мягкой силы" как средства войны является весь мир, включая национальные территории как противников США, так и их союзников.



"Мягкая сила" особенно эффективна, когда она убедительно подкрепляется "дымами линкоров на горизонте", то есть военной силой и абсолютным информационным превосходством, что мы и наблюдаем на примере войны США за пролонгацию собственного мирового лидерства.



Стратегические Цели применения:



лишение противника базовых оснований к сопротивлению агрессии;



перерождение ценностных и базовых исторических национальных основ, и, тем самым, уничтожение стратегической матрицы нации;



формирование устойчивой базы влияния;



практическое создание и наращивание пятой колонны во всех значимых сферах национального бытия государства противника;



сознательная примитивизация и деградация национального бытия;



стирание исторической памяти и формирование новой национальной идентичности, основанной на привнесенной системе ценностей;



формирование единодушного общественного мнения о своем государстве и его лидерах, как о носителях образа врага, блокирующего "естественное желание личности жить по-человечески", то есть жаждать и заполучить в итоге:



- новый образ желаемого будущего;



- новый образ желаемой жизни;



- новую идеологию существования;



- новое желаемое политическое устройство;



- новые предпочтения и ценности индивидуального бытия;



- новые горизонты личного успеха;



- новые возможности проявления личной свободы;



- новые возможности индивидуальной свободы, вседозволенности и личной безответственности.



Основные агрессивные технологии "мягкой силы" включают:



Формирование собственных, лояльных политическому режиму, национальных элит



Образование, лояльных идеологии агрессора, элит других государств[4]



Низвержение и изъятие пассионариев, умов и творческих сил государств соперников



Подчинение СМИ как главного средства влияния на умы и сердца[5]



Культурные программы собственной апологетики



Аффилированные общественные объединения как проводники идеологии агрессора и средства его непосредственной борьбы на территориях государства-жертвы



Силовая экспансия (насильственное и тотальное заполнение мира своими образами и ценностями)



Создание своих "культурных плацдармов" на пространствах противника



Культурная оккупация, формирование педагогической среды, и психологической атмосферы, необходимых для политической и военной экспансии



Мягкая сила противника эффективна только тогда:



когда мы не имеем собственных концептуальных основ национального существования;



когда способность нации к сопротивлению агрессору снижена;



когда политические институты нации исповедуют идеологию противника и уже стоят в рядах его пятой колонны.



Важнейший вывод - современная Россия дошла именно до такого состояния, поэтому применение против нее технологий непрямых действий и "мягкой силы" делает ее стратегически уязвимой, а существующие государственные институты неустойчивыми.



Этот вывод нам представляется особенно важным, так как успешный опыт превращения Украины из братского государства в государство фашистского антироссийского типа и плацдарм НАТО на наших границах, состоялся на наших глазах - при пассивности и соглашательстве нашего государства - Российской Федерации.



Напомним себе, что в подобном состоянии находятся Грузия и Армения.



Счастье, что это не получается у наших врагов в Белоруссии.



Но у них наверняка в стратегических планах стоит Казахстан и сама Россия.



Несколько важных тезисов методологического плана



1. Мы убеждены, что "мягкая сила", в том или ином виде, объеме и качестве, существует в каждом государстве, и может играть роль как щита, так и меча.



То есть:



- или быть основой собственной государственности, позитивным примером для других стран и способствовать успеху своей страны, обеспечивать ее идеологический, культурный и цивилизационный суверенитет;



- или стать средством войны и плацдармом для врагов своей страны на своей национальной территории и стать средством собственного разрушения.



2. Технологии использования "мягкой силы" позволяют:



- до или в ходе начавшейся гибридной или вооруженной (силовой) агрессии применять ее в качестве технологии противоборства и средства войны, и изменять ситуацию в свою пользу;



- в условиях мирного времени - использовать при осуществлении сотрудничества, выстраивания позитивных межгосударственных взаимоотношений; при формировании положительного имиджа государства и усиления авторитета станы; для поиска и привлечения союзников и дружественных государств; побуждать другие государства принимать решения и осуществлять проекты, приоритетные для наших национальных интересов;



3. Всегда надо знать состояние и возможности своей "мягкой силы", а также "мягкой силы" государств ближайшего окружения и противостояния, то есть - своих потенциальных союзников и врагов.



4. Необходимо обучать наших политических и военных руководителей умению:



- грамотно и эффективно использовать возможности "мягкой силы";



- предвидеть, разглядеть, противостоять и противодействовать негативным последствиям применения технологий "мягкой силы" против человека, личности, общества, государства.



***



Еще раз повторю главное -



Основу мягкой силы составляет концептуальная власть национальной культуры, а ее главным средством является - население и общество, то есть люди!



Это значит, что от направленности и качества концептуальных основ государства, и от качества и направленности воспитания его граждан, прямо зависит их достойная жизнь, исторический успех и вечность державы.



Разберем, в тезисной форме, обе эти основные компоненты - концептуальная власть и российское общество в их современном состоянии.



Что есть - концептуальная власть?



Двенадцатый постулат теории войны определяет войну в ее высшей форме как войну смыслов, а ее Главную Цель - как захват (завоевание) будущего.



Высшая форма войны - это война цивилизаций, то есть война смыслов их существования.



В войне смыслов побеждает не та сторона, которая выигрывает пространство, ресурсы или даже приходит к управлению, а та, которая захватывает будущее.



Чтобы победить в войне смыслов, надо:



иметь и нести в себе свой собственный Смысл;



сберечь и защитить свой исторический собственный Смысл, свою культуру и историю;



связать свое национальное (цивилизационное) пространство собственным Смыслом;



во всех сферах национального бытия обеспечить захват своего будущего.



Для России захват будущего достигается методами твердого самостояния, через утверждение того, что "Не в силе Бог, а в Правде!", через глобальную экспансию в мир своего Смысла, то есть через свои цивилизационные начала - личным примером и подвигом собственного совершенствования и исторического успеха нации.



Война в пространстве Смыслов неизбежно перерастает в войну как вооруженную борьбу сторон этих Смыслов, то есть их государств, которые предопределяют необходимость готовности Армии соответствовать задачам защиты своих национальных Смыслов.



Тринадцатый постулат теории войны утверждает - без концептуальных основ нация существовать не может.



Предметом и существом войны Смыслов является - завоевание концептуальной власти, то есть превосходство и победа концептуальной власти одной стороны войны и развенчание и разрушение концептуальной власти противника.



Концептуальная власть - есть власть собственных национальных (цивилизационных) исторических ценностей, идей и смыслов, как концептуальных основ бытия нации (цивилизации), которые формируют национальную культуру, образ жизни, менталитет и идеологию ее самобытного существования, освещают и определяют ее исторический Путь и успех, составляют основу национальной и цивилизационной самоидентификации ее народов, выявляют существо Национальной стратегии.



Все великие цивилизации, основанные мировыми религиями, состоялись потому, что обладали соответствующей концептуальной основой.



Особенности концептуальной власти



Концептуальная власть выше силы страха, простого насилия, силы власти, оружия или денег.



Утрата своих концептуальных культурных основ неизбежно приводит нацию или цивилизацию к поражению в войне, упадку и практическому исчезновению из истории человечества.



Поле концептуальной власти нации не может пустовать и разрушенная (отсутствующая) прежняя концептуальная власть всегда (и тут же) заполняется концептуальной властью победителя или концептуальным новообразованием.



Концептуальная власть всеобща, она не может быть эффективно употреблена в чем-то одном, в какой-то отдельной сфере национального бытия.



Необходимость употребления концептуальной власти влечет императив организации и осуществления процесса власти в масштабах государства.



Концептуальные исторические основы бытия нации должны быть имманентно (по определению) присущи политическому процессу внутри державы и расширяться за пределы своего исторического ареала, что является существом государственной политики.



Важная констатация - современная Россия не имеет собственных основ концептуальной власти!



Российское общество



Мы убеждены, что российское общество не стало совокупностью (сообществом) всех граждан (населения) страны, по крайней мере до тех пор, когда оно сможет сформулировать свою позицию, заявить и навязать ее для исполнения своей, легитимно созданной государственной власти.



В любом случае и при любых подходах к понятию "общество", всегда и везде его основой была, остается и будет "семья", как первичная ячейка человеческого социума, в которой происходит первичное становление человека, как члена семьи-общества, и его основная социализация.



Вот почему наши враги (возглавляемый США совокупный либеральный Запад) всеми силами и способами стремятся разрушить "семью" и "государство", так как вне этих базовых основ человеческого социума, он непременно превратится в толпу, управляемую голодом и страхом.



Нам представляется, что лучшее определение понятия "Общество" дал наш великий соотечественник Лев Александрович Тихомиров:



"Общество, совокупность мелких союзов, - действительно составляет сферу более самостоятельной деятельности личности, потому что представляет для нее более способов выбирать то или иное подчинение, а также приобретать власть личную.



Поэтому общество есть по преимуществу та сфера, в которой развивается способность человека к свободе.



Но это не уничтожает присутствия в обществе элемента власти и принуждения.



Все мелкие союзы, общества, семьи, общины, сословия, партии, кружки точно так же пропитаны властью, подчинением и принуждением.



С другой стороны, само государство есть в известных отношениях высшее торжество человеческой свободы и главное средство обеспечения для личности ее свободы в обществе. Та способность к свободе, которая воспитывается по преимуществу в среде общества, получает возможность приходить к фактической свободе по преимуществу благодаря государству".[6]



Признаюсь, что эти определения и цитаты понадобились мне только для того, чтобы проиллюстрировать очевидную взаимную зависимость - "какое государство, такое и общество", и "какое общество, такое и государство".



Итак, переходим к рассмотрению вопроса "зависимости качества государства от качества общества" и наоборот.



***



Очевидно, что, в этом плане:



задача государства (власти) - воспитывать свое общество (народ, нацию, население) таким образом и в таком ключе, чтобы общество, желательно всегда, утверждало, поддерживало и защищало легитимность государственной власти, ее политику и практику;



задача общества - формировать такую государственную власть, которая бы была неоспоримо легитимна, строилась на собственных национальных концептуальных началах и нравственной этике взаимоотношений, а ее институты всегда бы наполнялись лучшими профессионалами, честными, нравственными и ответственными людьми.



В центре проблемы качества государства, его институтов, государственных практик и его взаимоотношений с обществом лежит вопрос о "кадрах, которые решают все".



Прежде, однако, необходимо:



сформулировать и ответить на вопросы, содержащие основы концептуальной власти России, то есть создать основы российской государственности (которых на сегодняшний день не существует);



определить требования к воспитанию и подготовке национальных элит и нового служилого слоя государственных служащих всех уровней;



определить - чему и как обучать и каким образом воспитывать граждан России, гарантированно обеспечивая их патриотическую социализацию и подготовку к строительству и защите Отечества, а также, в постоянном режиме, утверждать и контролировать - кто, как и на какие средства будет это делать.



Для этого вернемся к концептуальным и практическим основам российской государственности.



Собственные высшие внутренние и внешние[7] определенности нации как основа ее стратегической позиции



История России говорит о том, что все неопределенности, недосказанности, двусмысленности и вообще все неофициальное и тайное в отношении субъектов политики любого уровня, в конечном счете, и всегда сказывается реальным проигрышем их стратегий, так как каждая неопределенность может быть использована и используется их противниками, что ведет к неизбежному размыванию позиции нации в войне, ее ослаблению и конечному историческому проигрышу.



К высшим внутренним и внешним определенностям нации, вытекающим из ее собственных цивилизационных внутренних констант, и не подлежащим недружественной дискуссии, изменению или корректировке вне воли самого народа, мы относим полную, ясную и никогда не обсуждаемую собственную позицию народа, как полное согласие и определенность нации и всех институтом государства в отношении:



Смыслов национального бытия, Предназначения и Миссии России в мире;



исторических святынь и национальных ценностей;



истории нации, ее исторического предназначения и Образа желаемого Будущего;



национальной идеологии и национальной стратегии;



исторических итогов развития нации, ее исторически сформировавшихся



пространств и внешних границ;



собственных основ внутреннего жизнеустроения нации;



системы национальных интересов и их сфер.



Общеизвестно утверждение о том, что внутренняя политика государства есть основа его внешней политики.



В этом плане пример практически любого государства, и особенно наш собственный исторический опыт, свидетельствуют только о том, что, когда внутренняя политика государства диктовалась его внешнеполитической активностью, и решение внешних задач осуществлялось за счет внутренних перенапряжений нации - это всегда кончалось для любой нации плохо, а в случае недавней истории России - дважды (в 1917 и 1991 гг.) оборачивалось национальным крахом.



Этот пример понадобился нам только для иллюстрации необыкновенной важности внутреннего жизнеустроения нации, ее внутренней политики, а значит, и ее высших внутренних определенностей.



Так что же такое эти самые "высшие внутренние определенности нации", о которых мы собираемся говорить, и в чем они состоят?



Под высшими внутренними определенностями нации мы понимаем:



систему внутреннего устроения национального бытия, т. е. существо отношения нации к своему предназначению в истории человечества,



а также существо собственных взаимоотношений власти и народа, определяющее формулу государственной власти и существо государственности России.



Высшие внутренние определенности нации



К внутренним определенностям нации мы относим следующее:



- концептуальные основы Российской государственности, то есть - систему исторически сложившихся национальных святынь, идеалов и ценностей, образ будущего нации, направлений и приоритетов развития национального бытия, разделяемую абсолютным большинством нации, положенную в основу разработки и реализации всех (и любых) государственных сюжетов и законов, задающих основы национальной идеологии и национальной стратегии, а также общее направление развития нации и государства;



- этику национального существования и внутреннего руководства державой, основанную на примате справедливости и нестяжательства, патриотизма и служения, сформулированную в виде принципов:



власть в интересах нации;



власть выше собственности;



служба выше владения;



справедливость выше закона;



общее выше личного;



духовное выше материального;



- построенную на данной национальной этике систему ответственной государственной власти в стране - как непротиворечивую систему управления бытием нации, которая обеспечивает ее гармоничное и поступательное развитие в соответствии с принятой народом системой национальных ценностей, а также общие принципы ее функционирования;



- взаимоотношения власти с нацией, основанные на общем признании и примате национальной этики, заслуженном взаимном уважении и последовательном воплощении целей национальной стратегии;



- систему общественных институтов, которые вырабатывают и представляют государству для исполнения совокупность мнений и предложений различных общественных групп (страт); эта система формирует социальный строй нации (страны), а также общие принципы функционирования социальных институтов, взаимодействия их между собой и с государственной властью;



- систему мер экономического, образовательного, здравоохранительного, культурологического, экологического характера, а также систему национальной безопасности страны, образующие содержание действий общенациональных и государственных институтов и алгоритм реализации проектов развития нации, и которые выражаются в череде конкретных решений власти, а значит, формируют прозрачную (очевидную всем) канву внутренней политики государства.



Как видим, все эти "высшие внутренние определенности", по сути своей совершенно понятные и вроде бы не несущие особой интриги вещи, непосредственно относятся к сферам:



- национальных святынь, идеалов и ценностей - как предпочтений бытия нации;



- Образа будущего нации и ее национальной идеологии и стратегии;



- проблем власти и этики внутреннего руководства управлением державы;



- социального устройства страны;



- состояния внутренней политики государства и нации, их общей направленности и целеустремленности.



Но именно в самих этих сферах и их взаимодействии (вспомним, кстати, что англичане говорят: "черт сидит в деталях"), и сосредоточена как раз интрига национального бытия - историческая удача или неудача нации.



Нам представляется, что всей совокупностью проблем, сфер и уровней внутренней жизни нации и должна заниматься ее "стратегия внутреннего жизнеустроения" - как самостоятельная часть Национальной стратегии России.



Таким образом, мы утверждаем, что внутренние факторы национального бытия имеют для национальной стратегии России вид фундаментальных базовых констант концептуальной власти и государственного строительства, которые и должны быть положены в основу любого национального стратегического целеполагания.



Это значит, что кроме ясных и недвусмысленных ответов по существу этих главных проблем, должна быть сформирована и та самая национальная стратегия, которая определяла бы алгоритмы и конечные результаты как цели развития России в данных направлениях, и которая, на наш взгляд, только одна и способна придать всему бытию нации вид ее исторического Пути, сформировать ее Облик и успешное историческое Будущее - как результат реализации стратегической линии поведения нации.



Именно эти, официально декларированные и содержащиеся в Конституции России определенности нации и есть та основа, на которой государство может вести содержательный диалог с обществом, причем не по сути каждого из этих аспектов, а по сути и алгоритмам достижения позитивных и плановых результатов их реализации.



Важно, что именно эти национальные константы бытия должны быть положены в основу конституционных обязанностей и прав государства, общества и гражданина России, что также должно составлять основу ее новой Конституции и Национальной стратегии.



О Национальной стратегии России



Мудрые люди утверждают, что в мире нет ничего более выгодного и полезного, чем хорошая теория.



Мы утверждаем, что Национальная стратегия есть - теория, практика и искусство управления государством, и без нее никакого позитивного развития и успеха у России быть не может.



Общая теория войны определяет, что Национальная стратегия России должна быть вечной, то есть не определяться срокам президентских выборов и не зависеть от текущих политических пристрастий, а замысливаться масштабами веков, континентов и цивилизаций.



На пять лет могут планироваться этапы и обеспечение (стратегическое планирование и бюджетирование) для реализации ее основных задач и целей.



Существом Национальной стратегии России являются ее основные Цели.



Наш основной стратегический тезис таков -



Российская Федерация должна строиться, а ее Национальная стратегия должна преследовать следующие основные Цели:



I. Обеспечение выживания и достойной жизни народа.



II. Обеспечение достижения успеха и исторической вечности России как великой державы, отдельной цивилизации и суперэтноса.



III. Подвигом собственного совершенствования стать нравственным примером для народов и государств Человечества.



Национальная идея, идеология и Национальная стратегия открыто вырабатываются и пишутся с листа специально отобранными национальными мыслителями, экспертами и представителями российского общества, декларируются и представляются для исполнения Верховной властью России и неотступно проводятся в жизнь всей мощью государства, а их реализация и качество решаемых задач контролируются Верховной властью и обществом в ежедневном режиме.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О ВОСПИТАНИИ, ОБРАЗОВАНИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ



О воспитании нации



В истории цивилизации побеждали и оставались те народы, которые создавали, обеспечивали и поддерживали свое моральное превосходство над противником.



Моральное превосходство населения России в мирное и военное время обеспечивается воспитанием, патриотической социализацией и формированием его государственно-патриотического мировоззрения - с первых жизненных шагов каждого человека - в семье, в школе и далее, а также способностями граждан страны к мобилизации, труду, выживанию и аскезе.



Вспомним, что победа Советского народа в Великой Отечественной войне, среди многих причин и факторов, обусловлена тем, что государство - СССР дало своему народу и особенно молодежи:



Образ будущего - в виде нового глобального проекта для всего человечества;



высокие цели и великие задачи;



понятную, привлекательную, нравственную и кажущеюся исполнимой идеологию существования нации:



всеобщую и обязательную грамотность;



работу и полезную занятость;



рабочие профессии;



реальное участие в работе государственной власти;



государственную важность и почетность производительного труда, и нравственность личной аскезы;



естественную патриотическую социализацию граждан, национальную гордость и единство народов;



особые общественные объединения (ДОСААФ), которые обучали всех добровольцев по востребованным государством военным и народно-хозяйственным специальностям и т.д.



Все это рождало особый романтический, коллективистский и патриотический моральный климат в обществе, общую позитивную и конструктивную общественную психологию, энтузиазм, ответственность и интерес молодежи к будущему своей страны, которое она строила своими руками для себя и своих потомков.



Именно эти обстоятельства стали связующей народы страны основой веры нации в будущее и в свое государство, в политический строй и его идеологию, что и стало неиссякаемой силой, питающей высокий моральный дух и самоотверженность населения Советского Союза и его Победы в Великой Отечественной войне.



Вопросы напрашиваются сами - что связывает государство и народ сегодня, когда подобных условий и обстоятельств попросту нет?! И еще, вытекающее из первого - в какой педагогической среде и психологической атмосфере растет и воспитывается наша молодежь?! И что в долговременной ситуации ждет ее в будущем?



Чем же обеспечивается сама патриотическая социализация населения сегодня?



Ответ очевиден - пусть на новом уровне и качестве, но - всем тем же, что предлагал и реально давал своим народам Советский Союз!



И если этого нет сегодня, то это надо сегодня и создавать - в чем и состоит основная задача граждан России, ее государственной власти и экспертного сообщества.



С чего начать.



Нам представляется, что необходимо всю работу по воспитанию граждан России выстраивать заново и на новых подходах и принципах.



Во-первых, корректно, без ошибок и либеральных поветрий, определиться с понятиями - что такое воспитание населения, что такое патриотизм, что такое стратегия воспитания и его основные стратегические цели, что есть единое образовательное пространство, педагогические среды и их особенности, психологическая атмосфера в семье, коллективе, обществе и государстве и т.д.



Во-вторых, представляется необходимым определить основные части, компоненты и страты российского общества, в которых вопросы воспитания будут (должны) решаться самым серьезным способом и в приоритетном порядке.



На наш взгляд, таких компонентов российского общества - три. При том, что каждый из них играет самостоятельную важную роль в деле развития безопасности страны и в ее успешном историческом развитии и судьбе.



Первый, это - СЕМЬЯ, как первичная и самая важная ячейка общества, в которой каждый младенец (то есть все граждане страны) получает свою первичную общественную социализацию.



Второй - это МОЛОДЕЖЬ, которая получает свое воспитание, начиная со школы и до получения путевки в жизнь по окончании ВУЗа.



Третий компонент - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ России, которые начиная с кадетских образовательных организаций, особенно - военнослужащие, учителя, врачи, инженеры, судейский корпус - составляют кадровый костяк российской государственности и формируют основную воспитательную и социализирующую среду страны.



В-третьих, надо сформировать воспитательную общенациональную среду из всего комплекса информационных, правовых, научных и культурных ресурсов России, и профессионально озаботиться созданием государственного патриотического единения и позитивного общественного психологического настроя нации.



***



Позвольте коротко остановиться на этих аспектах.



Безусловно и первоначально необходимо определиться с существом вопроса воспитания, так как трактовок самих понятий много, но все они носят чисто теоретический или просто ошибочный характер, что создает возможность формирования таких государственных и педагогических практик, которые, против ожидаемого, ведут к деградации и разрушению именно того, что они должны разъяснять и практиковать.



Такое стало возможным при совершении руководством России нескольких стратегических ошибок в этой области.



Пример первый. Поспешный и тотальный перевод всей системы национального образования на "болонскую систему" и либеральные принципы обучения как услуги, разрушил лучшую в мире советскую образовательную школу, что уже привело к негативным и трудно обратимым последствиям для всего комплекса факторов национального развития и безопасности России.



Общая теория войны определяет переход системы образования России на "болонскую систему", как - эпизод войны и состоявшийся акт агрессии против нашего государства, исполнение которого уже привело к либеральному извращению и денационализации всего процесса воспитания граждан страны всех возрастов, к переформатированию значительной части российского общества в "мягкую силу" агрессора, обращенную против российской государственности и культуры, что сегодня стало особенно зримо.



Пример второй. Разрушение национальной системы подготовки, воспитания, подбора и выдвижения кадров государственной службы привело к ее наполнению людьми, которые плохо образованы и не мотивированы к верному служению Отечеству.



Констатируем данность -



государственная служба, исключая государственную военную службу, не имеет своей системы образования, как особой ветви профессионального образования России;



в реестрах Минтруда и Минобра не существует специальностей государственной гражданской службы (а есть только должности - старшие, главные, ведущие);



на государственной гражданской службе практически невозможно сделать нормальную служебную карьеру, так как каждый следующий начальник приводит на все ведущие должности своих людей;



кадетское образование в России, задуманное как профильное (предпрофессиональное) образование государственной (гражданской, военной и правоохранительной) службы до сих пор официально таковым не признано - и это при наличии нескольких сот учреждений кадетского образования, нескольких тысяч кадетских классов и Концепции кадетского образования, отработанной и выверенной Советом по кадетскому образования Минпросвещения России, но так и не переданной для принятия (уже тремя министрами) в правительство страны.



В России сегодня много молодежных организаций, фондов, конкурсов и форумов, которые ежедневно "соблазняют" молодежь ее "светлым будущим, возможностями, успехом и карьерой", постоянно проводятся тренинги и конкурсы "на лучшего лидера, управляющего и члена кадрового резерва", что создает у молодых людей иллюзию легкости достижения ими успешного будущего, инфантилизм и безответственность, а также убежденность в том, что в стране "рулит халява и блат, а не труд и знания", и поэтому гражданская государственная служба стала рассматриваться молодежью в качестве синекуры для детей имущих родителей и местом практически укорененной коррупции и стяжательства.



Но самая большая опасность для развития и безопасности России заключается в том, что все эти "кадровые молодежные забавы" не готовят молодежь к трудностям реальной жизни, так как не дают молодым людям даже начал базовых военно-учетных, спасательных, строительных, агротехнических, технических и других специальностей и навыков, которые, даже не будучи востребованы гражданами по дальнейшей жизни и развитию их личных судеб, все равно остаются в их активе и могут быть востребованы самой жизнью.



Пример третий. Тотальные ошибки при формулировании целей стратегии в области воспитания, образования и молодежной политики привели к тому, что огромные средства, выделяемые государством на образование и патриотическое воспитание молодежи, не решают поставленные государством задач, а практически расходуются впустую - на демонстрацию показной "активности" самих чиновников от воспитания, укореняя в традицию их "бюджетный патриотизм".



Например, в государственном документе: "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года" (Распоряжение Правительства России от 29 ноября 2014 года N 2403-р, Д. Медведев) утверждается, что:



"Целями государственной молодежной политики являются совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны".



В другом государственном документе: "Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года" (В. Путин), декларируется:



"Цель государственной политики в отношении молодежи на средне- и долгосрочную перспективу - формирование конкурентоспособного молодого поколения россиян, достижение экономической, социальной и культурной конкурентоспособности российской молодежи".



"Цель Стратегии - создание возможностей для роста и наращивания человеческого капитала молодежи, компенсирующего сокращение численности молодых граждан и обеспечивающего экономический рост и повышение конкурентоспособности Российской Федерации в глобальном мире.



Задачи Стратегии:



1) Формирование целостного мировоззрения ("картины мир") молодежи, основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни и бережного отношения к природе.



2) Развитие востребованных надпрофессиональных компетенций: инновационность, креативность, предприимчивость, коммуникативность, солидарность, эффективность".



Мы видим, как в этих двух одновременно рожденных государственных документах, посвященных одному вопросу, прослеживается два разных подхода к решению проблемы молодежной политики, но которые неизбежно приведут к противоположным результатам.



1-й подход (Д. Медведев) - фундаментально либеральный.



Цель стратегии - "создание условий", и это путь к прямому "распилу средств" и государственной безответственности, то есть прямой путь к формированию в России неприятельской "мягкой силы".



Пример из жизни США. Все мы воочию наблюдаем к чему приводит "создание особых условий" для негров в Америке - эта государственная "халява" уже привела к "восстанию черных за их процветание за счет белых", к государственному примату прав ЛГБТ сообщества и агрессивного феминизма, к уничтожению всех и любых культурных достижений страны, деградации государства, и фактически - к гражданской войне в США, чреватой их дезинтеграцией.



Все это есть следствие стратегических ошибок великой державы США при определении целей своей стратегии, и только в одной сфере.



Пример из России. К чему приводит создание условий для жизни детей наших олигархов и политических элит - к их бессмысленному существованию и преступлениям, к деградации системы правоохранения и нарастанию пропасти между "имущими деньги и власть" и нормальными гражданами России, что также есть момент формирования мягкой силы наших врагов в нашем национальном организме.



Это есть следствие стратегических ошибок великой державы России при определении целей своей стратегии, и только в одной сфере.



Представляется очевидным, что - и "американские негры", и та значительная часть детей российских элит, развращенные социальной безответственностью, вседозволенностью и особыми условиями существования - становятся вначале случайными, а затем закоренелыми врагами своих государств. То есть - они:



- всегда будут вести паразитическое существование;



- не хотят, не умеют и никогда не будут трудиться на благо страны;



- всегда будут средой для социальных потрясений, мятежей и гражданских войн;



- всегда будут главным препятствием позитивного развития своего государства;



- всегда подают дурные примеры антисоциального поведения народам и государствам.



Пример выборной президентской кампании в США наглядно показывает, что самыми главными врагами своих государств и народов - являются властвующие элиты, допускающие формирование таких национальных паразитов и использующие их в своих политических целях.



2-й подход (В. Путин) - умеренно государственно либеральный, (который, как становится понятным, также формировал чиновный либерал)



Если в целом, в целях записано - "создание возможностей для реализации… и формирование конкурентоспособности… молодежи".



А в задачах - государственное "Формирование целостного мировоззрения ("картины мира") молодежи, основанного на ценностях патриотизма, семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни и бережного отношения к природе", и либеральное - о компетенциях.



Несмотря на пафос сказанного, здесь сосредоточено непонимание авторами того, что они сами же утверждают.



Во-первых, главное - какое целостное мировоззрение (картину мира) молодежи, и кто будет ее формировать? На эти основные и жизненно важные для будущего России, вопросы, ответов нет!!! Поэтому, в условиях этого вакуума, мы сами предложим свои ответы на них.



Если же это будут делать "по Грефу со товарищи", то России навсегда суждена судьба "бензиновой окраины Запада, стыдящейся своей истории и культуры, и зацикленной на мнение негативной к России блогосферы и заокеанских гуру".



Кроме того, мировоззрение человека это - не только его "картина мира", но и осознание своего места в нем, как основы его жизненной позиции.



Но ни один документ не рассматривает именно эту важнейшую составляющую мировоззрения наших граждан, не разъясняет его, и не предлагает механизмы формирования этой позиции.



Во-вторых, понимают ли они сами - с кем, где, когда, в чем и каким образом молодежь России будет конкурировать? Очевидно, что она будет конкурировать сама с собою и на пространствах России, а всякого рода "международные олимпиады умов" - это дело лучших из лучших, их организации и поддержки государством.



Более того, 31 июля 2020 года. Президент России подписал поправки к Закону об образовании по вопросам определения системы организации воспитательной работы[8].



В этом законе определено, что "воспитание" - есть деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде".



Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в основную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. Урегулированы вопросы их составления. Организации будут разрабатывать такие программы и планы самостоятельно, с привлечением представительных органов обучающихся и советов родителей (при их наличии).



Таким образом, мы видим, что недавно принятый и уже вступивший в силу новый Закон, вроде бы верен в словах, и в намерениях направлен на качественное улучшение дела воспитания граждан России, но в своем практическом предназначении только продолжает практику либерального подавления смысла и существа воспитания граждан России.



Он распространяется ограниченно - только на систему образования, не ставит никаких целей воспитания, и за массой бесспорных положений, оставляет за школой практические права на либеральные подходы - "воспитание": - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся …", и так далее.



Возникает естественный вопрос - чей и какой подход в формировании молодежной политики России победит: Д. Медведева - либеральный, или В. Путина - умеренно государственный?



Ответ неожиданный, но объективный, и он таков: победит либеральный проект, так как его адепты уже наполнили собою и своими кадрами практически все научные, экспертные и образовательные, информационные структуры и органы власти. Именно они сегодня, но, надеемся - лишь пока, формируют нашу "мягкую силу" в интересах наших врагов, в том числе через навязывание и протаскивание ложных стратегических целей.



Наиболее распространена формулировка основной цели современной государственной воспитательной политики - "воспитание гармонично развитой личности", с перечислением многих ее полезных и важных качеств, и это официально признано и считается правильным.



Однако очевидно, что эта формулировка - "невнятна" и ее авторы - те же либералы, которые внедряли - примат рыночных отношений в культуре, образовании и социальной сфере России, болонскую систему, конкурентоспособность молодежи, толерантность и компетентностный подход в образовании, заложили в практику разрушительный принцип - образование как услуга, имеющая рыночную цену, обеспечили практический отрыв образования от воспитания, поставили образование в прямую зависимость от потребностей рынка, утвердили безрассудное право ученика учиться чему он хочет и как хочет, и право учителя - учить тому, что и как ему привидится, и т.д., и которые сегодня и пишут все законы, проекты, программы и методические материалы в сфере образования и не только.



То есть, официально внедряются все те либеральные принципы деятельности государства и общества, которые размывают их патриотическое единство и уже сказываются гибельно на состоянии России как великой державы и цивилизации, и лишают ее будущего.



Мы убеждены, что нормальный государственник написал бы то, что действительно необходимо России, что -



"НАДО ВОСПИТЫВАТЬ ГРАЖДАНИНА - ПАТРИОТА, СТРОИТЕЛЯ И ЗАЩИТНИКА РОССИИ!",



что "образование граждан - есть задача государства, а не платная услуга чиновников от образования", но таких формулировок нет ни в одном официальном документе, и это есть стратегическая ошибка государства.



Мы считаем, что не понимать всего сказанного выше - более недопустимо, но раз такое происходит, значит состоялось сознательное "умолчание существа", что должно расцениваться нами, как акт вредительского применения "мягкой силы" против своего народа и государства.



***



Разберем эти теоретические построения и их коллизии через призму интересов государства - с точки зрения основ Общей теории войны.



А также сформулируем наше виденье понятий "воспитание населения", "патриотизм", "стратегия воспитания" и его основные стратегические цели, и "цели молодежной политики России" и пр.



Представляется важным понимание всеми нами основ педагогики, которые постулируют тот факт, что воспитания самого по себе быть не может, и что само воспитание осуществляется исключительно через просвещение, предмет и получение специальности (профессии), в процессе труда по их постижению, с обязательным участием каждого в составе коллективов и совместном преодолении трудностей на пути просвещения и становления гражданином России.



Это значит, что патриотическое воспитание граждан России и их социализация может и должна осуществляться с детства (в семье и школе), и в процессе получения ими образования, и при овладении прикладными предметами (например, "Основы военной подготовки"), и освоении востребованных государством военно-учетных, спасательных, сложных технических и массовых производственных специальностей.



Памятуя об объеме доклада, сразу же приведу свои трактовки основных понятий, что представляется нам особенно важным, так как ряд понятий трактуется и применяется в обиходе неполно или превратно, а другие, например, понятие "отечество", просто отсутствуют.



ОТЕЧЕСТВО, есть - обобщенное понятие, обозначающее Российскую Федерацию как Родину, Отчизну, место рождения и развития народов и граждан, с их историей, культурой, территорией, образом жизни, государственным устройством, и рождающее патриотизм.



ПАТРИОТИЗМ - особое чувство и свойство гражданина России, сочетающее его осознанную благодарность Родине, гордость за ее культуру и историю, а также знания, способности, любовь и чувство долга к Отечеству, составляющее основу его жизненной позиции.



ПАТРИОТ - гражданин России, который не только любит Россию, знает ее историю и культуру, но тот, кто испытывает осознанную любовь и благодарность к России считает себя частью ее истории и культуры, идентифицирует себя в качестве ее гражданина и готов строить и защищать свою семью и Отечество, в том числе и с оружием в руках, умеет это делать и делает это.



Основным критерием качества и эффективности всей работы по патриотическому воспитанию граждан России должно стать - число (количество граждан) защитников Отечества, подготовленных по соответствующим военно-учетным специальностям (ВУС) и получивших соответствующее удостоверение, официально зарегистрированных и принятых на учет в системе военных комиссариатов.



ГРАЖДАНИН РОССИИ - это человек, который принадлежит к постоянному населению государства, пользуется его защитой и заботой, наделен совокупностью политических и иных прав и обязанностей, является патриотом России, обладает государственно-патриотическим мировоззрением, собственной гражданской патриотической позицией и всегда готов представить ее своему государству, будучи способным и подготовленным к строительству, и защите своей семьи и Отечества.



Представляется, что обязанности гражданина России не должны ограничиваться требованиями Конституции России по уплате им налогов, защите Отечества, сохранению исторического и культурного наследия, сбережению памятников истории и культуры.



К сожалению, никаких других обязанностей гражданина, как и обязанностей государства и общества (декларированы только их права) Конституция России не предусматривает, что тоже является стратегической ошибкой.



В целом.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ (процесса и результата воспитания граждан) есть:



- воспитание достойного гражданина России как просвещенного патриота, способного и готового к строительству и защите своей семьи и Отечества;



- формирование государственно-патриотического мировоззрения граждан России с детства, как моральной и этической основы их жизненной позиции[9] и жизнедеятельности.



Несколько основных направлений деятельности государства



в сфере воспитания



Первое - формирование духа патриотического единства нации как фундамента победы в войне, основанного на полноценном воспитании у граждан России с детства государственно-патриотического мировоззрения, обеспечивающего его общую патриотическую идентификацию и социализацию.



Решение основной задачи национальной безопасности России - обеспечение духовно-политического единства нации и подготовку граждан к защите Отечества - осуществлять в рамках приоритетного национального проекта, широкого и планового государственно-общественного партнерства и государственного (общественного) заказа.



Формирование и реализация такого государственного заказа - это основа и инструмент последующей корректировки всей системы государственного строительства и развития России.



Второе - переход от подготовки молодежи к службе в Армии к новой парадигме - подготовке граждан России к защите Отечества.



То есть обеспечение собственно военно-технической подготовки населения страны с целью его выживания и победы в войне, а также подготовка специалистов основных гражданских рабочих специальностей, обеспечивающих выживание в войне и восстановление (развитие) народного хозяйства страны (установленного перечня таких специальностей не существует).



Третье - подготовка государствообразующего слоя профессиональных государственных служащих (военные, учителя, врачи, юристы, инженеры, управленцы и др.)



Для государственных служащих - гражданской, военной (всех силовых ведомств) и правоохранительной государственной службы - осуществлять предпрофессиональную подготовку на базе федеральных, ведомственных и региональных учреждений кадетского образования и воспитания, являющихся, по своей педагогической сути и историческому предназначению, основой системы непрерывного образования государственной службы - как самостоятельной ветви национальной системы образования России.



4. Условием выживания России и важнейшим направлением деятельности всех институтов государства - является восстановление разрушенной либералами системы и вертикали государственного управления как таковой.



Пример. Министерство просвещения России структурно, идеологически и законодательно (в правовом отношении) устроено таким образом, что сама система национального образования лишена собственной вертикали управления



Министерство просвещения России не имеет права прямо управлять министерствами и департаментами образования субъектов Российской Федерации, то есть оно имеет право только "рекомендовать, но не обязывать", что не является прямым основанием для практической работы федерального центра в регионах.



Все решения по содержанию и направленности работы местные органы принимают сами, исходя из специфики региона, предпочтений губернатора и самого министра, и их взаимоотношений с Центром, определяемых их лояльностью, а, значит, и субсидированием.



Но, самое главное, согласно закону "Об образовании в Российской Федерации". окончательный выбор предметов, тем и структуры образования, набор программ основного и дополнительного образования, и так далее - принадлежит непосредственно школам, а в них директору школы лично, а также обеспечивающим его решения, советам учеников и родителей, притом, что является принципиально ошибочным, "главной фигурой в образовании" провозглашается не учитель, а школьник (учащийся) с его правами, но не обязанностями.



Кроме того, в штатных расписаниях и функционале всех органов управления образованием в Российской Федерации (в Минпросвещения России и в регионах) вопросы образования и воспитания разделены. То есть, в них существуют отдельные штатные подразделения по патриотическому воспитанию и по вопросам собственно образования, что привело к распылению внимания и средств этих организаций на два практически не сводимых потока ("одни поют и говорят", а другие "тянут хомут предметного обучения"), что крайне негативно отражается на результатах воспитательной работы в России в целом.



Таким образом, десятилетия внедрения либеральных подходов и принципов в национальную систему образование России привели к тому, что вся она сверху до низу, наполнена руководителями-либералами, которые будут продолжать осуществлять порочные либеральные образовательные практики независимо от изменения политической конъюнктуры.



Другими словами, если в России возобладают государственнические подходы к ее строительству, то и в этом случае "победное шествие либерализма" по нашему образованию будет продолжаться, и наше образование будет продолжать выпускать "подготовленных потребителей и работников, обслуживающих потребности рынка", а не строителей и защитников Отечества. Оставаясь при этом "неприкасаемым" плацдармом "мягкой силы" наших противников на нашей, вроде бы суверенной, территории.



Вот почему так жизненно необходимо, в интересах национальной безопасности, срочно и радикально менять, написанный либералами в собственных целях, закон "Об образовании в России", изменять структуру национального образования и принципиально менять функционал его руководителей.



Несколько слов о молодежи



Нам представляется важным подчеркнуть - молодежь является основой светлого (или любого другого) будущего России и практически единственным ресурсом, и возобновляемым резервом подготовки граждан к защите и строительству Отечества.



Констатируем современную данность.



Внимание к молодежи является одним из основных приоритетов деятельности правительства России.



В то же время, при всем внимании руководителей государства к вопросам молодежной политики, мы видим, что основные ее посылы не отвечают целям национальной стратегии России, в силу того, что сами эти цели до сих пор не определены (кроме цели "достижения уровня достойной жизни народа");



"патриотическое воспитание" провозглашено приоритетом, но до сих пор бесхозно, так как за него никто не отвечает, его содержание замутнено шелухой либеральных подходов, не содержит ни государственно-значимых целей, ни соответствующих практик.



Поэтому, молодежь - практически не воспитывают как граждан и патриотов России, в условиях обязательного овладения воинскими учетными, спасательными и сложными техническими специальностями, позволяющими ей найти возможности для своей патриотической социализации и профессиональной рабочей пригодности в любых условиях мирного и военного времени.



Конечно, молодежь должна сама зарабатывать свое "место под солнцем", но государство обязано во имя будущего России и за бюджетный (казенный) счет, учить всех молодых людей, начиная со школы, специальностям и профессиям, которые неизбежно будут востребованы жизнью.



Именно так - в единстве воспитания граждан России с детства как патриотов, строителей и защитников Отечества - и должно состоять существо единого образовательного пространства.



Данная аксиома, как и все сказанное нами выше, должно быть прописано в новой редакции Закона "Об образовании в Российской Федерации".



СПРАВОЧНО



Военно-патриотическое воспитание молодежи - неотъемлемая часть подготовки граждан к защите Отечества и военной службе, направленная на формирование у молодежи ценностных ориентаций и установок, морально-психологической и функциональной готовности к выполнению конституционного долга и защите Отечества.



Военно-патриотическое воспитание граждан является приоритетным направлением деятельности государства и общества, общественно-государственных организаций, общественных объединений, ведомственных, общественных и иных организаций, и осуществляется:



в процессе получения среднего, специального, кадетского, профессионального и высшего образования;



в ходе изучения предметов обучения по профилю подготовки граждан к защите Отечества и овладения гражданами (учащимися) военно-учетными специальностями;



в ходе действительной военной службы или службы по контракту;



в ходе реализации государственных и региональных программ патриотического воспитания;



уставной деятельностью общественно-государственных объединений России.



Качество военно-патриотического воспитания граждан оценивается в масштабах, количестве и качестве получаемых гражданами России военно-учетных специальностей и их учетом в системе военкоматов.



Кто должен воспитывать граждан России и ее молодежь?



Представляется очевидным и необходимым, чтобы воспитание граждан и особенно молодежи России, осуществляли общественные объединения ее гражданского общества, которые своей уставной ежедневной деятельностью продуцируют патриотизм.



Например, такими объединениями являются: ДОСААФ России (единственное общественно-государственное патриотическое объединение, которое официально уполномочено Правительством России на выполнение государственных задач по подготовке граждан к защите Отечества) и другие общественно-государственные объединения (Российское географическое и Военно-историческое общества, Юнармия); общественные объединения ветеранов войны, государственной военной, правоохранительной и гражданской службы; Ассоциация Героев России, общественные объединения кадетского движения России и др.



Это значит, что государство должно обеспечить их активное и приоритетное участие в подготовке всех правовых актов, программ и проектов в сфере образования, воспитания и культуры, а также утвердить их в качестве разработчиков и исполнителей государственных и региональных программ патриотического воспитания и соответствующих национальных (региональных) проектов, а также экономически обеспечить их деятельность.



Именно эти общественные патриотические объединения должны быть официально привлечены государством к выработке требований, подбору и подготовке воспитательных и преподавательских кадров для системы образования России, а также для подготовки, проведения и контроля качества воспитательной работы в образовательных организациях и проведения всякого рода военных сборов и лагерей.



Справочно



Модель взаимодействия ДОСААФ России и регионов предполагает -



- Создание территориальной автономной системы военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества на основе учреждений кадетского образования в федеральных округах, и объединения возможности и усилий территориальных органов власти и ДОСААФ России.



- Введение в государственную систему патриотического воспитания граждан России, в качестве ее главной цели - практику подготовки граждан к защите Отчества, а также в качестве всеобщей, обязательной и плановой части воспитательного и образовательного процесса, первоначального в системе кадетского, а, затем и всего национального образования страны, как обязательной части (раздела) всех государственных (федеральных и региональных) целевых и образовательных программ.



- Введение в образовательную практику предмета "Основы военной подготовки" в качестве обязательного предмета обучения, а также обязательную подготовку всех учащихся кадетских образовательных учреждений подготовки по техническим и массовым военно-учетным специальностям.



- Обязательность получения выпускником соответствующего квалификационного документа по полученной специальности с его обязательной регистрацией в системе военных комиссариатов региона.



- Формирование кадровых лифтов и системы кадрового отбора при назначении на государственную службу с учетом полученной квалификации по ВУС.



- Формирование возможностей региона вести автономную подготовку к защите Отечества, в том числе и по планам территориальной обороны своего региона и формирование регионального мобилизационного задания.



- Полное и масштабное использование потенциала и возможностей ДОСААФ России в целях подготовки населения к защите Отечества и мобилизационного развертывания по плану территориальной обороны региона.



- Обязательность контроля этого процесса со стороны федерального центра, Генерального Штаба ВС РФ, губернаторов и патриотических объединений гражданского общества.



***



Важнейшим фактором исторического успеха России является сплоченность нации вокруг национальной идеологии, образа будущего страны и целей ее национальной стратегии, которые должны отражаться в новой современной общественной психологии и этике национального бытия.



При этом необходимо учитывать, что в нашу информационную эпоху, новым мощным и самостоятельным субъектом воспитания общества уже утвердилась блогосфера, которая непосредственно воздействует на структуру общественного сознания, и во многом определяет моральный климат в стране, а также форматирует нашу "мягкую силу" или во врага, или в соратника государства.



Это означает только одно - нам не выжить без пристального внимания государства к данным вопросам, не выстоять без его немедленной и желательно предупредительной реакции на тематику, тон и направленность обсуждаемых проблем, тем более, нам не обойтись - без повседневного и конструктивного сотрудничества с новыми "властителями дум" - представителями различных отрядов российской "мягкой силы" и, даже, без целенаправленного формирования их рядов.



Кадры, которые решают все



"Старый лозунг "техника решает все",



являющийся отражением уже пройденного



периода, когда у нас был голод в области техники,



должен быть теперь заменен новым лозунгом,



лозунгом о том, что "кадры решают все".



В этом теперь главное".



"…мы должны, прежде всего, научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры".



"Надо понять, что при наших нынешних условиях "кадры решают все".



Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, наша страна будет непобедима.



Не будет у нас таких кадров - будем хромать на обе ноги".



Из речи И.В. Сталина

перед выпускниками военных академий

Москва, Кремль, 4 мая 1935 г.



Вслед за Иваном Грозным, Петром I, Екатериной Великой, Александром III и Иосифом Сталиным - и мы - стоя на плечах гигантов Российской государственности - считаем, что для существования и исторического успеха России вопрос качества ее руководящих кадров является основным.



Иосиф Сталин поставил вопрос кадров в 1935 году и его кадры - заново создали промышленность страны и основы ее обороноспособности, выиграли Великую Отечественную войну, восстановили разрушенное войной народное хозяйство, отладили лучшие в мире системы государственного управления, воспитания граждан, образования, науки, здравоохранения и культуры, обеспечили ядерный паритет с Америкой, вывели страну в космос, и даже вернули государству и народу систему исторического кадетского образования подрастающих поколений (в виде, совершенствующейся сегодня системы суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ и кадетских корпусов), которые подготовили десятки тысяч воспитанников, готовых к службе Отечеству с детства, и составляющих сегодня костяк офицерского корпуса всех силовых структур России.



К сожалению, сегодня мы констатируем лишь неудачные подобия и муляжи этих систем и достижений.



Почему это так? Мы считаем, что ответ находится рядом - в нашей истории 20 века.



Когда кадровой политикой занимался лично Иосиф Сталин, то выдвижение кадров осуществлялось по их реальным достижениям, практическим делам, производственным профессиональным и творческим успехам, и в меру их талантов, а также при жесточайшем контроле государства за их деятельностью, и при личной ответственности за качество принимаемых ими решений и их последствиями.



Вспомним судьбы сталинских назначенцев - например, Александра Голованова, сделавшего заслуженную служебную карьеру от рядового летчика до Главного маршала авиации, создателя и командующего стратегической авиацией Советского Союза, или Дмитрия Устинова, или Николая Байбакова, которым доверяли, но и проверяли, и вели от простых заданий, к выполнению сложнейших задач и управлению сложнейшими проектами.



Поэтому в короткие исторические сроки, (если считать от данного выступления Сталина - то есть в течение 30 лет - от 1935 до 1965 года) и была фундаментально устроена, победно защищена и развита уникальная в истории человечества великая держава, которая на столетия опередила развитие исторического процесса и стала его признанным лидером.



Но, под грузом ответственности мирового лидерств, под тяжестью собственных и привнесенных стратегических ошибок в экономике, внешней и кадровой политике, через предательство своих руководящих элит - Советский Союз был повержен в Третьей (холодной) мировой войне, а Россия сжалась, поникла, и отступила перед тотальным вторжением Запада.



Это случилось, потому, что позже, когда уже не стало Сталина - к руководству государством и партией пришли плохо образованные партийцы, а сама партия выродилась в аппарат удовлетворения растущих потребностей ее руководства - к власти в государстве и партии стали выдвигать чиновников тихих, лояльных, трусливых и запятнанных.



В результате такой продолжительной кадровой политики мы получили "на выходе" массу бюрократов-болтунов и дилетантов "широкого профиля", бездарное ГКЧП, предательство Горбачева, Ельцина и партийно-комсомольских элит, и, как закономерный итог - поражение в мировой "холодной войне", мгновенный крах великой державы и тотальный грабеж национального достояния.



В результате проигрыша Советского Союза к власти в России пришли либералы-западники, которые закрепили свою победу в Конституции России 1993 года и практически подтвердили свою власть в Конституции России 2020 года.



За эти почти 30 лет их властвования Россия практически потеряла свою суверенную национальную идеологию, экономику, культуру, науку, образование и информационную сферу, лишилась внешней дружественной среды, и даже дружественных соседей.



В переломный момент своей истории Россия все-таки напрягла свои силы и начала современный этап восстановления могущества страны - и только потому, что в ней еще есть граждане, воспитанные в Советском Союзе - которые сумели воспитать и социализировать своих детей как патриотов-государственников России, способных ее строить и защищать.



Тем не менее, анализ показывает, что несмотря на отдельные достижения современной России, она двигается все тем же путем, что и во времена Ельцина, так как стратегические ошибки продолжают совершаться постоянно - в условиях удушья либеральной идеологии, засилья и диктата либералов в институтах государственной власти и основных сферах существования России (государственное управление, образование, наука, культура, информационная сфера и экономика). И это стало практически необратимым, угрожает деградацией национальной матрицы, девальвирует жизнеспособность этноса, разваливает управление социумом.



О существе современной государственной власти и ее кадровой политике



Основной вывод из анализа сферы управления государством Российская Федерация таков.



Существующая на принципах либерализма система управления:



не отвечает ни целям Национальной стратегии, ни требованиям к качеству и эффективности управления страной в мирное и военное время, ни механизмам управления экономикой России (а также мировым перспективам в этой сфере, которые раскрывают и утверждают - основополагающую роль государства и стратегического планирования - при приоритете обеспечения гарантированного национального суверенитета и экономической самостоятельности, и отказе от рынка так такового в сфере макроэкономики и военно-промышленного комплекса);



противоречит базовым принципам национальной этики управления государством - когда "власть выше собственности", так как до сих пор именно собственность формирует систему государственной власти и все экономические властные механизмы;



прочно основывается на принципах и механизмах "коммерческой нравственности", то есть - получения выгоды любым путем, в том числе - через прямые взятки и "откаты", продажу должностей и званий, оплаченные и договорные конкурсы, "силовую крышу" подручных структур и т.д.;



формирует устойчивый тренд на увеличение разрыва между "богатыми и всегда правыми" и "бедными и всегда виноватыми", что объективно ведет к ситуации, когда "верхи не могут, а низы не хотят", что плодит питательную среду для успешных цветных революций, гражданского противостояния и общественной ненависти;



принципиально и категорически не занимается вопросами разработки национальной идеологии и стратегии;



принципиально не готовит управленческую элиту на принципах патриотической государственности и "служения", подменяя ее воспитание бутафорией символов, пустозвонством надуманных призывов и пустопорожних увещеваний;



принципиально выдвигает к власти лояльных и замаранных, и осуществляет власть как имеющую рыночную стоимость "услугу", формируя и укореняя негативный кадровый отбор;



принципиально не очищает сферу государственной власти, бережно сохраняяя в ней лиц, дискредитирующих ее и т.д.



Мы убеждаемся, что основная цель самой власти - это удержание у власти в государстве и экономике России либералов-рыночников, сгруппированных в период "дикой демократии 90-х", для реализации их личных интересов удержания любой ценой собственного влияния и богатства.



Эта цель достигается путем проведения соответствующей кадровой политики и тотальным запретом на обсуждение этих тем, и их устранением из поля общественного внимания.



***



Итак, общая теория войны дает нам все основания рассматривать и определять современный этап и качественное состояние России, как эпизод войны, который она медленно, но верно проиграет Западу, если не предпримет срочных и радикальных мер в областях своей стратегической уязвимости (то есть в сферах государственного управления, образования, науки, культуры, информационной сферы и экономики).



Какие же необходимы меры и, главное, кто это все будет делать?



Из всего мыслимого перечня ответов, выделю, на наш взгляд, главный -



надо самим готовить и выдвигать кадры, которые будут решать все!!!



Россия сама должна выращивать своих национальных лидеров и управленцев, свои руководящие кадры. Это значит, что кадровая политика должна стать главной политикой государства и сферой личной ответственности ее Верховной власти - Президента России.



Поскольку вопросу воспитания и подготовки "кадров, которые решают все" посвящена глава в нашем фундаментальном труде "Основы общей теории войны"[10], то в этом разделе доклада мы остановимся на ряде принципиальных положений - лишь в тезисной форме.



О стратегии развития государственной службы как основы кадровой политики в Российской Федерации



Анализ истории убедительно доказывает - великие времена России связаны с успехами ее государственного управления, а все ее неудачи - с отсутствием такового.



Основным условием развития, успешности и исторической вечности России как великой державы, суперэтноса и особой цивилизации, является способность государства к формированию национальной стратегии безопасности и развития страны, непрерывное и активное преследование нацией ее целей, во всех условиях обстановки во внешней и внутренней сферах национального бытия.



Достижение стратегических целей национальной стратегии безопасности и развития подразумевает необходимость твердого управления государством всеми сферами жизнедеятельности страны.



Необходимость твердого управления национальным развитием предопределяет потребность и необходимость формирования нового слоя государственных служащих, изначально, то есть, по определению и генетике своего воспитания и образования, способных профессионально и ответственно управлять бытием державы.



Кадровая политика, как составная часть национальной стратегии развития России, должна строиться на следующих базовых принципах.



В основе кадровой политики России должны лежать ее исторические национальные ценности, святыни и идеалы, ее национальная государственная идея и национальная стратегия.



Страной должны управлять лучшие.



Управлять страной должны люди национально и государственно-ориентированные, и нравственные.



Управлять страной должны люди профессиональные.



Управляющую элиту следует отбирать поштучно, специальной системой и всем российским обществом.



Управлению страной надо учить специально.



Кадровая политика государства должна осуществляться непрерывно, только в интересах национального развития и вне зависимости от колебаний политической конъюнктуры.



Нам представляется, что процесс повышения качества кадрового состава органов государственного управления, совершенствования их профессиональных навыков не может быть крат­ковременной или одномоментной акцией.



Надо отдавать себе отчет, что радикально улучшить корпус кадров государственного управления в течение 2 или 3 лет невозможно, так как для этого нет необходимых кадровых, финансовых и организационных ресурсов.



И поэтому представляется важным, чтобы политические партии несли ответственность



Мы обязаны постоянно проявлять политическую волю к достижению нового качества кадровой составляющей государственного управления, сформировать системную матрицу требований (стандартов) к государственным слу­жащим по основным группам должностей и разработать профессиональную этику государственного управления как этику граждан, которые служат нации в составе государственной профессиональной управленческой корпорации.



Результативность совершенствования системы государственной службы зависит от коренного изменения парадигмы, то есть концептуальной базовой схемы ее функционирования, которая требует:



вместо "наемного работника" - заключившего контракт с государством, и "продающего ему свой профессионализм";



"беспорочного служения нации" - что подразумевает исключительно высокий общественный статус государственного служащего, связанный как с государственными гарантиями и льготами, так и с конкретной личной ответственностью и ограничением его гражданских прав.



Только так можно строить эффективную систему государственной службы как основу формирования нового служилого слоя России, который своим самоотверженным и ответственным служением Отечеству - реализует его национальную стратегию и, в итоге, снимет столь жгучую проблему качества национальных элит и управления державой.



Констатация стратегических императивов



У России сейчас именно эта - первоочередная и главная задача - создание нравственной и дееспособной государственной власти.



Отсюда, главная задача государства и общества России состоит в формировании общества нравственных и ответственных граждан-патриотов своего Отечества, их достойная жизнь и безопасность.



При такой расстановке приоритетов, чисто экономические критерии, среди которых -



увеличение национального ВВП, сдерживание инфляции и привлечение иностранных инвестиций и другие - есть лишь экономические критерии и инструменты, которые не должны быть догматами и самоцелью - не взирая ни что, а, наоборот, могут и должны корректироваться в связи со сменой конкретных условий и долгосрочных обстоятельств развития.



Подчеркнем также очевидное - современная Россия должна использовать собственный блестящий исторический опыт воспитания национальной элиты, которая специально и тщательно отбиралась, обучалась и воспитывалась государством с детства в системе Кадетских корпусов.



Воссоздание национальной системы воспитания граждан России и формирования ее национальных элит с детства - это фундаментальная задача государства и российского общества - важнейшая часть национальной стратегии и кадровой политики страны



Поэтому совершенно корректно следующее аксиоматическое утверждение:



национальные элиты России должны специально готовиться с детства и являться результатом специального воспитания, образования и отбора, а не возникать спонтанно и неожиданно, из неведомых для граждан политических или молодежных движений.



При этом:



Формирование общества надо начинать с воспитания и подготовки Учителей и профессионального слоя государственных служащих.



Подготовка профессиональных государственных служащих России является задачей особой важности, так как именно им и предстоит строить и управлять страной.



Эта задача является не менее важной, чем подготовка математиков, программистов, врачей, офицеров, инженеров или слесарей, поэтому такая подготовка должна вестись с детства - на полной профессиональной основе.



Этот процесс начинается созданием системы Кадетского образования в России, которое становится стержневым элементом национальной системы подготовки и воспитания высокоинтеллектуальных, нравственных и высоко патриотичных кадров для системы государственного строительства и управления, основой формирования национальной служилой элиты, с детства предназначенной, готовой и способной к беспорочному служению Отечеству.



Управлять этим процессом, контролировать его ход и задавать основные параметры качества государственных служащих гражданской, военной и правоохранительной службы должно Государство.



Государство обязано быть Главным заказчиком системы образования государственной службы в России, всех ее видов, начиная с кадетского образования.



Решение этой задачи возможно путем создания самостоятельного ствола Профессионального образования государственной службы и Кадетского образования в общей системе образования Российской Федерации - как основы кадровой политики государства Российская Федерация - при условии централизованного управления этим стволом образования специальными структурами Администрации Президента России.



Основы государственной кадровой политики



Основная цель - формирование руководящего слоя - национальной элиты государства и профессионального слоя государственных служащих, способных эффективно управлять страной во имя национального развития.



Реализация этой цели возможна при решении следующих базовых политических и организационных задач:



Достижение современного уровня государственного управления и развитиякадрового потенциала в целях создания высокопрофессионального корпуса государственных служащих.



Реализация принципа "персональной компетенции и ответственности".



Зако­нодательное определение критериев, принципов и процедур ответственности членов Правительства РФ перед Президентом РФ, а также общих принципов должностной ответственности чиновников.



Профессионализация государственной службы (отбор и продвижение кадров на основе объективных процедур подтверждения деловых качеств и достигнутых результатов).



Создание нового служилого слоя государственных служащих в гражданской и военной (силовой) сферах.



"Декоммерциализация" государственной службы, отделение функций управле­ния конкретных государственных служащих от выполнения ими же коммерческих функций.



Повышение социальной защищенности государственных служащих, преодоление тотальной коррупции и унификация условий денежного содержания работни­ков одного ранга в разных ведомствах.



Расширение независимой экспертизы при принятии управленческих решений.



Государственная служба и ее образование должны:



основываться на собственных правовых, организационных, экономических и этических основах;



иметь сформированную федеральную систему учреждений государственной службы разного уровня (функционирующих вне "болонской" образовательной системы);



иметь систему разработанных Федеральных образовательных стандартов государственной службы разного уровня, исключающей подходы "болонского образования";



иметь систему подробно разработанных перечней специальностей государственной службы и критериев их качества;



иметь систему подготовки и переподготовки кадров профессорско-преподавательского состава учреждений образования государственной службы;



разработать Педагогические основы образования государственной службы разного уровня;



разработать и ввести Этику профессиональной государственной службы - как этику корпорации государственных служащих, посвятивших свои жизни служению Отечеству;



разработать и ввести систему государственного (ведомственного, регионального) заказов на подготовку специалистов государственной службы необходимых номенклатур и уровней;



создать систему учета специалистов государственной службы общегражданского профиля;



сформировать органы управления образование государственной службой, с соответствующими структурными подразделениями в Администрации Президента России и Федеральных округах;



ввести вопросы непосредственного (личного) контроля и помощи учреждениям государственной службы в перечень показателей эффективности руководителей министерств, ведомств и регионов.



В целом.



Мы убеждены, что в настоящее время в системе образования государственной службы необходимо перейти к алгоритму -



ГОСУДАРСТВО ЗАКАЗЫВАЕТ национальной системе образования подготовку специалистов государственной службы (военной, правоохранительной и гражданской) необходимых специальностей, номенклатур и уровней, а МИНИСТЕРСТВА просвещения, образования и науки, ДОСААФ России - ИСПОЛНЯЮТ этот государственный (ведомственный, региональный) заказ и отвечает за его качество.



Таким образом, подготовка специалистов осуществляется в системе непрерывного профессионального образования государственной службы России, то есть в системе учреждений профессионального образования государственной службы.



К системе непрерывного профессионального образования государственной службы относятся:



кадетские образовательные организации Российской Федерации;



институты государственной службы правительств субъектов федерации;



институты профильного профессионального образования государственной гражданской, военной, правоохранительной службы федерального уровня;



Академия государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.



Положительный пример решения кадровой проблемы в Армии



Армия:



Знает свои задачи и потребности в руководящих кадрах в мирное время, в военное время, с учетом неизбежных потерь и с учетом перспективы развития Армии.



Армия имеет свою систему профессионального военного образования (которая дает все виды и уровни профессионального военного образования и возможности развития военной науки и культуры) сама формирует свои образовательные стандарты, учебные программы, планы и систему обеспечений учебного процесса.



Сама формирует свой ведомственный (государственный) заказ на профессиональную подготовку специалистов всех номенклатур и уровней, необходимых для ее эффективного функционирования в мирное и военное время.



Начинает подбор, подготовку и воспитание своих руководящих кадров с суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, то есть, практически с детства (сегодня выпускники СВУ и НВМУ составляют основу и костяк офицерского корпуса вооруженных Сил России).



Организовывает свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом "О воинской обязанности и военной службе" и Военной доктриной России.



Разрабатывает собственные - Положение о прохождении службы офицерским составом (то есть, профессиональной частью своего личного состава), правовые и организационные основы функционирования, содержания и всестороннего обеспечения деятельности в мирное и военное время.



Имеет государственные планы своего развития.



Имеет свои системы социальных льгот и преференций, а также возможностей решения социальных потребностей личного состава Армии.



Имеет систему государственного воинского учета специалистов всех уровней и номенклатур.



В системе государственной гражданской службы все это предстоит создавать.



Притом, что выработка и определение критериев, показателей, требований и номенклатур основных должностей и специальностей государственной службы, а также осуществление управления и контроля за формированием и исполнением государственного заказа должно осуществляться Администрацией Президента Российской Федерации в качестве одного из важнейших направлений ее деятельности, и для исполнения которой в Администрации должен быть создан соответствующий аппарат.



Кадетское образование



как основа системы формирования нового служилого слоя России



В настоящее время Кадетское образование теоретически рассматривается нами как специфическая отрасль среднего общего образования и, одновременно, начальный (средний) уровень профессионального образования государственной службы.



Кадетское образование предназначено для:



- формирования устойчивого государственно-патриотического мировоззрения и подобной социализации своих воспитанников;



- воспитания кадет как строителей и защитников служащих Отечеству с детства;



- ранней профессиональной ориентации и довузовской профильной подготовки несовершеннолетних граждан РФ;



- для выполнения государственного (ведомственного, регионального) заказа по профессиональной подготовке младших специалистов определенных номенклатур для военной, правоохранительной, гражданской государственной службы, то есть в интересах заказчика.



В этом качестве Кадетское образование является составной частью государственной кадровой политики, первичным элементом непрерывного образования государственной службы, составляющих основу формирования нового слоя профессиональных государственных служащих, кадрового и мобилизационного резерва Российской Федерации, способных и готовых служить Отечеству с детства.



Кадетским образованием должны лично заниматься Первые лица государства, но сегодня кадетским образованием занимаются только энтузиасты, а в Правительстве и министерствах образования, науки и просвещения - никто.



Нам представляется, что только так можно переформатировать всю систему образования государственной службы, в качестве основы формирования нового служилого слоя России и навсегда положительно решить проблему эффективного управления страной.



***



Исторически доказано, что в области науки и культуры ни само государство, ни его министерства, ведомства и их исследовательские структуры, ни даже Российская академия наук - сами по себе ничего нового, путного, толкового и вечного не открыли, не создали и не изобрели.



Изобрести, создать новое, открыть неведомое, прозреть ткань времен могут только гении, пророки и предтечи - талантом от Бога, своим собственным умом и трудом.



Исходя из этого, официальные государственные и общественные структуры:



в идеале, могут и должны - создавать условия работы своих научных лидеров, обеспечивать информационную, правовую и патентную поддержку, оформление, издание и распространение идеи, отработать на основе идеи рабочую технологию и ввести все эти новации в практику, и быть прославленными именно этими успехами, а не псевдонаучными публикациями в иностранных издательствах и РИНЦ;



или делать "как всегда", то есть погубить и саму идею, и ее творца.



Вспомним судьбы наших выдающихся военных ученых и стратегов Андрея Снесарева и Александра Свечина, физически уничтоженных Тухачевским как своих научных оппонентов.



Вспомним, что гениальный Сергей Королев в своей шарашке, грубо говоря, "шил валенки", автор теории пассионарности и этногенеза Лев Гумилев, писал свой гениальный труд в колонии, а гений оружейник Яков Таубин - создатель первого в мире автоматического гранатомета, по доносу своего научного коллеги был расстрелян как враг народа, и этим трагедиям в нашей истории нет числа.



Вывод однозначен - продолжать транжирить свое национальное достояние Россия права не имеет.



Задача Верховной власти России - найти и собрать национальных гениев, пророков и предтеч, и обеспечить деятельность по разработке концептуальных основ российской государственности, сформировать под них новые масштабные научные проекты, и вокруг них создавать исследовательские институты и фонды.



Именно таким образом в Советском Союзе создавались и реализовывались наши национальные проекты мирового уровня (ядерный проект - Игорь Курчатов, ракетно-космический - Сергей Королев и так далее).



Кто же сегодня в России отслеживает наших творцов и занимается этой селекционной работой? Оказывается - никто, так как таких задач никто никому не ставил, а ставились задачи "освоения" средств, выделенных во всякие фонды (например, Сколково) и иные сомнительные проекты, отмеченные "национальной значительностью и мировыми трендами".



В целом



1. Кадры решают все.



Поэтому в целях обеспечения:



гарантированной преемственности государственной власти;



успешного управления страной в текущем режиме;



реализации национальной стратегии России;



развития страны и ее национальной безопасности;



гарантированной успешности и исторической вечности России как Цивилизации, Великой державы и Суперэтноса -



государственная кадровая политика должна стать главной и основополагающей политикой Российского государства, основной задачей и штатной функцией Администрации Президента Российской Федерации.



2. Необходимо переформатирование национальных элит и формирование их новой цельной национальной, патриотической, этической и профессиональной основы.



3. Эта задача решаема путем формирования основ нового профессионального слоя государственных служащих (служилого слоя) и формирования корпуса профессиональных государственных служащих.



4. Новый служилый слой России формируется через:



новую систему образования государственной службы, первичным элементом которой является Федеральная система Кадетского образования Российской Федерации;



Кадетское движение России как ядро патриотической части гражданского общества России;



новую правовую и организационную основу функционирования этих систем, основанных на успешном историческом опыте образования, воспитания и государственной службы кадет Императорской России, Советского Союза и современной России;



руководство данным процессом со стороны Администрации Президента России и под его личным кураторством;



разработку и реализацию ряда Национальных проектов и Поручений Президента Российской Федерации в этом направлении;



целенаправленное финансирование (желательно отдельной строкой в федеральном бюджете и Государственной программе патриотического воспитания граждан РФ).



***



Подводя итог двум разделам доклада, мы утверждаем:



- Россия еще богата и сильна честными и талантливыми людьми;



- у России сейчас есть одна главная первоочередная задача - создание нравственной и дееспособной государственной власти.



Формирование государственной кадровой политики России и выдвижение к власти ее лучших представителей - есть обязательное условие выживания России как государства, суперэтноса и особой цивилизации, и это есть дело всей нации.



Нам представляется, что тщательная разработка концептуальных и правовых основ государственной службы в предлагаемых направлениях позволит России эффективно использовать ее главный кадровой ресурс - ресурс нравственного, патриотического и профессионального управления державой во всех сферах национального бытия.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОКЛАДУ



Таким образом, мягкая сила может иметь как позитивные знак, так и знак отрицательный, то есть, она может созидать, но может и разрушать.



Это значит, что в целях своей национальной стратегии государство должно и может формировать свою собственную мягкую силу в качестве национальной созидательной основы строительства, развития и обороны, и одновременно воздействовать на мягкую силу своего противника как серьезную часть войны против него.



Представляется что все государства - великие державы занимаются именно этим.



К сожалению Россия - это та великая держава, которая не только не заботится об активном формировании комплементарной к России мягкой силы на территориях наших врагов, как средство нашего влияния и войны, но и не формирует мягкую силу у себя в государстве, и комплементарную нам мягкую силу в странах, которые уже есть или могли бы быть нашими союзниками.



В условиях отсутствия национальной идеологии и концептуальных основ Российской государственности, это является крупнейшей стратегической (практически фатальной) ошибкой политического руководства страны, совершаемой, на наш взгляд, из непростительного недомыслия и жадности части высоких чиновников, их общелиберальной идеологии и личной безответственности, граничащих с преступлением перед государством и народом.



Тем не менее, мы видим, что современная Россия, находясь в условиях войны за собственное выживание, сегодня впервые пытается делать все правильно, имея за плечами осознанный исторический путь протяженностью 1158 лет (считая от 862 года) и осознание своих собственных ошибок демократического развития.



Руководство страны стремится нащупать верный курс исторического движения, но намечает его пока на ощупь и действует вслепую, поверхностно, непоследовательно и непрофессионально - без опоры на основы национальной стратегии и стратегической линии поведения нации.



Сегодня у России есть явные, неоспоримые и значимые успехи и, главное - сейчас есть Правительство, которое не затрудняет жизнь людей, а стремится ее облегчить.



Но этого абсолютно недостаточно, так как до сих пор не определена национальная идеология существования государства, нет целей Национальной стратегии, то есть не получают своего практического разрешения задачи, вытекающие из них, так как внимание власти и ресурсы государства тратятся на важные, но стратегически второстепенные и даже "звучащие правильно, но по сути ущербные" национальные проекты.



Важные заключительные декларации относительно основ государственности



и будущего России



1.Концептуальные основы российской государственности, национальной идеологии и национальной стратегии развития России, разработанные и принятые в предложенных нами парадигмах - должны создать основу национального идеологического и цивилизационного суверенитета, основу развития нации и ее исторического успеха, а также стать иммунной системой российского общества, делая его патриотическим, монолитным и нечувствительным к политической конъюнктуре и информационным атакам наших врагов.



2.Концептуальные основы российской государственности, население и гражданское общество России - готовятся и формируются государством в качестве взаимодействующих ресурсов "мягкой силы", как собственной внутренней основы непобедимости России в войне.



Государство определяет стратегию и ведет активную работу по формированию комплиментарной к России "мягкой силы" своих партнеров, союзников и противников.



3.Главная точка приложения усилий, ресурсов государства - есть его "мягкая сила", сосредоточенная в населении, гражданском обществе, и особенно среди молодежи России.



Главный вектор приложения усилий, ресурсов и "мягкой силы" государства - есть неотступное преследование и реализация целей Национальной стратегии России.



4. Российская Федерация должна строится, а ее Национальная стратегия должна преследовать следующие основные цели:



I. Обеспечение выживания и достойной жизни народа.



II. Обеспечение достижения успеха и исторической вечности России как великой державы и отдельной цивилизации.



III. Подвигом собственного совершенствования стать нравственным примером для народов и государств Человечества.



5. Главное национальное достояние, богатство и главный ресурс развития и успеха России - ее граждане.



Поэтому главный принцип существования России - не граждане для экономики и всех видов политик, а экономика и все виды политик для граждан (очевидно, что шестой уклад создается людьми и пользуются его преимуществами тоже люди).



Государство Российская Федерация должно строится на обязанностях государства, общества и гражданина страны, а не на их правах.



Строительство и развитие государства Российская Федерация должно основываться на законах кооперации и взаимной ответственности, а не конкуренции и выгоде.



6. При формировании концептуальных основ российской государственности, самое важное - ЦЕЛИ СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИИ, как великой державы, суперэтноса и особой цивилизации, изложенные в ее Национально стратегии и Конституции.



При определении целей Национальной стратегии, как и при определении национальной этики и принципов существования, нельзя ошибаться, так как любая неточность, двусмысленность или недоговоренность неизбежно станет фактором стратегической уязви мости России и официальным полем, окном возможностей и плацдармом наших врагов.



Определение этих целей и принципов - дело всего российского общества и личная обязанность Президента России, а не дело Правительства или его структур.



7. Наше национальное самоопределение и патриотическая социализация должны происходить из нашего самосознания, что, в свою очередь может исходить только из нашего собственного самопознания, а, значит, из знания собственной культуры, просвещения, истории и национальной этики, применимой к нашей современной национальной стратегии и современному историческому моменту, и современным обстоятельствам национального бытия.



Другими словами, мы должны сами и быстро определить собственные концептуальные основы собственного национального (и личного) бытия.



Только тогда у России появится основа для воспитания граждан и их всеобщей государственно-патриотической социализации, а также - единая канва развития страны в ее проектном выражении, а также общая единая канва просвещения и воспитания граждан и действительно единое образовательное и идеологическое пространство.



В целом.



Воспитание граждан России и ее управленческих кадров - есть главные условия нашего светлого будущего, все остальное - есть только прикладное и производное от качества нашей воспитательной и кадровой работы.



От направленности и качества воспитания граждан (населения и общества) России прямо зависит ответ на вопрос - какая и чья будет в России "мягкая сила".



Или она будет средством войны США против России на ее национальной территории и питательной средой всех пятых колонн коллаборационистов и предателей, или напротив - утвердится как бесконечный национальный резерв строителей и защитников Отечества.



Решающим условием достижения исторического успеха и вечности России является вопрос направленности и качества ее государственной кадровой политики, как главной политики Президента - Верховной власти страны.



1. Сунь-Цзы. Искусство войны // У-цзин. Семь военных канонов Древнего Китая. - СПб.: Евразия, 1998.

2. Владимиров А. И. Основы общей теории войны: монография: в 3 ч. / А. И. Владимиров - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Университет "Синергия", 2018.

3. Наумов А. О. "Мягкая сила" и "цветные революции" // Российский журнал правовых исследований. № 1. 2016. С.73?86.

4. Идеалы и ценности Америка "экспортирует" в умы более полумиллиона иностранных студентов. Они каждый год обучаются в американских университетах, а затем возвращаются в свои родные страны после стажировки или работы в Силиконовой долине.

5. Стратегии "мягкой силы" посредством только образования позволяет сформировать определенное мировоззрение у иностранных гостей, отражающее ценностные ориентации самого принимающего государства и позволяющее рассчитывать на благоприятное отношение к стране пребывания с их стороны в будущем.

6. В ХХI веке важнейшим инструментом "мягкой силы", придавшим ей динамизм и мобильность, стали современные средства массовых коммуникаций, сокращающие некогда непреодолимые расстояния между материками.

7. Современный мир, соединенный интернетом, телевидением, радио и газетами, все более напоминает паутину, объединяющую человечество в единое информационное пространство, предоставляя тем самым любому государству статус стороннего наблюдателя, способного восстановить статус-кво только путем насилия. Формируя посредством этих каналов либерально-демократическую культурную среду, социальные сети и СМИ (прежде всего, американские) открывают путь к смене неугодных режимов в невиданных ранее масштабах. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. ГУП "Облиздат", ТОО "Алир". Москва, 1998

8. Внешние определенности нации в настоящей работе не рассматриваются

9. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".

10. См. Теория позиции. Владимиров А. И. Основы общей теории войны: монография: в 3 ч. / А. И. Владимиров - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Университет "Синергия", 2018, Часть 1., "Основы теории войны".

11. Владимиров А. И. Основы общей теории войны: монография: в 3 ч. Часть III. Государство война и Армия, некоторые вопросы теории. Глава 8. Кадры решают все. / А. И. Владимиров - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Университет "Синергия", 2018. - 936 с.



25 сентября 2020

Александр Владимиров Источник - REGNUM

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