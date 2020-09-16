Малоизвестный подвиг Жанибека Елеусова

00:16 26.09.2020

Четверо суток в одиночку отбивал атаки врага и удержал плацдарм до подхода наших!



На полях сражений советские солдаты проявляли порой невероятную стойкость, хитрость и самоотверженность. Имена Зои Космодемьянской, Зины Портновой, Александра Матросова и других героев живут в памяти многих людей.



А вы когда-нибудь слышали о человеке, который 4 дня подряд, не прерываясь на еду и сон, в одиночку отбивал нападения нацистов? Этого человека звали Жанибек Елеусов - и именно о нем пойдет речь в нашей статье.



Биография героя



Елеусов Жанибек Акатович появился на свет 20 июня 1925 года на Алтае. Он рос в обычной крестьянской семье, по национальности был казахом.



Ничем примечательным детство будущего героя не выделялось - сначала окончил семь классов в родном селе Турата, а затем перевелся в другую школу, где языком преподавания был русский.



Жизнь парня, как и всех его соотечественников, круто переменилась в 1941 году, когда нацистская Германия объявила войну СССР. Жанибек, как человек волевого характера, не мог смириться с этим - и в первый же день вызвался добровольцем на фронт.



Однако 16-летнему парню отказали в этом. Жанибек еще много раз обращался в комиссариат, но его желанию было суждено сбыться лишь в феврале 1943 года.



В том году, как раз по достижению совершеннолетия, его направили обучаться солдатским навыкам в Барнаул. Жанибек великолепно проявил себя во время учебы, уже в августе 1943 года его направили на фронт.



Герой нашего рассказа за время своей службы успел вместе с сослуживцами освободить Сумскую область, Шостки, форсировал Десну и Днепр - и это лишь малая часть его подвигов. Но об одном из самых ярких обязательно следует рассказать.



Подвиг Жанибека



25-му гвардейском стрелковому полку, в котором проходил службу Жанибек, был дан приказ - форсировать реку Припять, сломить оборону противника и уничтожить его. 22 сентября 1943 года, недалеко от деревень Плитовицы и Опацицы, солдаты приступили к выполнению боевого задания.



Немцы были неподалеку - возле деревень Яновка и Чернобыль. Жанибек Елеусов одним из первых на складной лодке со станковыми пулеметами начал форсировать реку. Немцы, только завидев вражеских солдат, начали вести огонь, артиллерийский и минометный.



Ох, что это было! Вода своими холодными брызгами попадала на лица советских солдат, звуки пуль и взрывов сопровождали и без того сложный переход.



Лодка Жанибека была близко к тому, чтобы потонуть, сильно накренилась, но он все-таки смог добраться до мелководья. Неприятели лишь усиливали свой огневой напор.



Жанибек не растерялся, выпустил несколько коротких пулеметных очередей, заставив врага прекратить стрелять - именно это и позволило почти всему батальону успешно форсировать реку.



Но самые сложные испытания были еще впереди. Целый месяц, находясь на плацдарме за Днепром, Жанибек вместе со своими сослуживцами отражали вражеские атаки. Страшно представить, сколько их было! По 8 атак в день!



Не суждено было выжить тем воинам. Из всего полка в живых остался только один - Жанибек. Сдался ли он? Нет, он, хоть и в одиночку, продолжил отбивать атаки противника.



Он расставил пулеметы таким образом, чтобы неприятели не могли даже заметить, как он перебегает от одного к другому - так он создал видимость, что на плацдарме оставалось еще много советских солдат.



По ночам, когда враги отступали, забивал пулеметы патронами, чтобы на следующей день снова отбивать вражеские атаки.



Страшно представить, какими для Жанибека были эти 4 дня. У него не было возможности ни поспать, ни поесть. Каждую минуту он как будто находился на пороховой бочке рядом с горящим фитильком. Он один противостоял многочисленной вражьей орде - и у него это получилось, он вышел победителем.



Когда помощь подоспела, Жанибек лежал обессиленным возле пулемета, руки его опухли, щеки впали, а губы были в запекшейся крови. Но, к счастью, он, несмотря на все, выжил. А советские солдаты смогли продолжить наступление.



Жизнь после подвига



После событий 1943 года Жанибек продолжил службу в рядах красной армии. Участвовал в освобождении большого количества городов. В 1944 году он получил серьезное ранение, из-за чего лишился шести ребер и легкого.



После лечения герой был отправлен учиться военному делу в Казань. В 1946 году Жанибека уволили в запас - и так закончилась служба для нашего героя.



Жанибеку за его подвиги присвоили высшую степень отличия советского человека - он стал Героем Советского Союза. Помимо этого, ему присвоили медали: "За боевые заслуги", "За отвагу" и други.



После войны молодой человек занимался достаточно разнообразной деятельностью - успел поработать в школе, стать депутатом, потрудиться начальником стрелкового клуба. Жизнь у Жанибека выдалась плодотворная и достойная.



Жанибек умер 21 апреля 1996 года. В честь него ставятся памятники, обелиски, называются улицы, потому что народ помнит о великом подвиге.



Послесловие



На таких людей, как Жанибек Елеусов, стоит равняться. Они, позабыв о собственной выгоде, отстояли весь мир от паразитической нацистской Германии.



Его подвиг удостоен того, чтобы о нем знал каждый, пусть же имя и память Жанибека Елеусова продолжают жить вечно!