Анжела Дэвис как зеркало красно–черной революции, - В.Овчинский

00:18 26.09.2020 Анжела Дэвис как зеркало красно–черной революции

могут ли протесты, организованные демократами, трансформироваться в реальное революционное движение?



Владимир Овчинский



Фонд Форда как спонсор левых протестных групп



Джорджа Сороса часто обвиняют в том, что он финансирует большую часть протестов в Америке, которые ведут к хаосу, грабежам и беспорядкам во имя "социальной справедливости". Но, на самом деле по данным американских сайтов The Federalist. com и NaturalNews. com, Джо Байден и Камала Харрис, которые поддерживают эти беспорядки, связаны с организацией, известной как Фонд Форда. Именно этот фонд активно финансирует экстремизм Black Lives Matter (BLM) и Антифы по всей Америке.



Фонд Форда, являясь вторым по величине частным фондом Америки, к настоящему времени вложил десятки миллионы долларов в группы, заявившие о своей цели "разрушить систему для продвижения социальной справедливости", как указано в его базе данных по грантам.



В число ключевых членов Фонда Форда входят не только Байден и Камала, но и сестра Камалы Майя Харрис, а также экс-председатель кампании Камалы и бывший вице-президент Фонда Форда Кристобаль Алекс, ныне старший советник Байдена.



Некоторые из высокопоставленных сотрудников Обамы теперь являются руководителями Фонда Форда, в т. ч. Таара Рангараджан, нынешний глава администрации Фонда Форда и советник Обамы по национальной безопасности с 2013 по 2016 год. До этого Рангараджан служил специальным помощником Сьюзан Райс во время инцидента в Бенгази.



Ксавье де Соуза Бриггс, который занимал должность заместителя директора Обамы в Управлении управления и бюджета, теперь также в числе руководителей Фонда Форда.



Фонд Форда предоставил многочисленным коммунистическим организациям огромные денежные вливания, чтобы разжечь гражданские беспорядки. Лидерам Рабочей мировой партии (WWP) было предоставлено финансирование для создания Южного альянса видения (SVA), движения активистов, которое разжигало беспорядки перед республиканским национальным собранием в Шарлотте.



Вскоре после того, как этот коллектив активистов получил от Обамы 200 000 долларов через Фонд Форда, они почти сразу же отправились в Дарем, Северная Каролина, и снесли исторический памятник. Многие были арестованы в результате только для того, чтобы бесплатно защищаться в суде юристами из Южной коалиции за социальную справедливость, которая также является грантополучателем Фонда Форда.



Другими словами, имея на первый взгляд бесконечные поступления от Фонда Форда, эти так называемые активисты продолжают "протестовать", то есть уничтожать собственность, сеять хаос и сеять хаос на улицах Америки.



Различные марксистско-ленинские группы также получают пособие от Фонда Форда, в том числе Dream Defenders, группа, возглавляемая старшим советником Берни Сандерса Филипом Агнью, которая стремится "освободить преступников из тюрьмы и положить конец капиталистической системе в Соединенных Штатах".



Согласно базе данных о грантах, Фонд Форда выделил "Защитникам мечты" более 1,1 миллиона долларов, и многие из его активистов используют эти деньги для проведения кампаний в поддержку мэров-демократов, государственных прокуроров и прокуроров, особенно во Флориде, где предпринимаются усилия освобождению из тюрьмы закоренелых преступников.



Dream Defenders были пойманы на закрытии мостов по всей Флориде, когда тысячи пассажиров были заложниками в часы пик. Они также блокировали входы в жилые кварталы и разжигали столько "гражданских беспорядков", сколько могли.



Левый марш BLM



Международные компании, благотворительные фонды и частные лица жертвуют десятки миллионов долларов BLM. Недавний опрос исследовательского центра Pew показал, что более двух третей американцев поддерживают движение BLM.



Эксперты Института GATESTONE Совета внешней политики США уверены в антиамериканской повестке дня BLM, которая под видом борьбы с расизмом стремится превратить Соединенные Штаты в коммунистическую антиутопию. Лидеры BLM открыто признают, что хотят уничтожить нуклеарную семью - папа/мама, полицию, тюрьмы и капитализм.



Лидеры BLM пригрозили "сжечь систему", если их требования не будут выполнены, а также проводят подготовку черных ополченцев.



BLM заимствовала большую часть своей повестки дня с радикальных левых групп, действующих в Соединенных Штатах в 1960-х и 1970-х годах. BLM является идеологическим потомком Движения Черной Силы, Черных Пантер, Черной Освободительной Армии и Погодного Метрополитена, которые стремились свергнуть политическую систему США.



Инновация BLM состоит из двух частей:



1) она успешно использовала политику интерсекциональности (теория пересечений различных форм или систем угнетения и дискриминации) и идентичности, чтобы вызвать широкий спектр жалоб, выходящих далеко за пределы расы, включая класс, гендерную идентичность, сексуальную ориентацию, религию, иммиграционный статус и другие маркеры идентичности, - заверяя, что BLM предлагает что-то для любого, кто претендует на статус жертвы;



2) она успешно использовала социальные сети для того, чтобы вызвать истерию толпы и направить общественную ярость в политическое движение с широким охватом онлайн.



BLM лежит в основе обширной сети марксистских групп, чьи требования часто совпадают с требованиями анархистов Aнтифы, многие из которых используют контесты протеста BLM, чтобы разжечь хаос и разрушения.



Фонд Форда, а также посредники, в том числе "Тысяча течений", "Благотворительность северных регионов" и Альянс за глобальное правосудие, предоставили десятки миллионов долларов BLM и "Движению за черные жизни", зонтичной группе, которая координирует деятельность BLM.



BLM - революционное антикапиталистическое движение, маскирующееся под движение за гражданские права. Акцент на расовых проблемах - это дымовая завеса для гораздо больших усилий, направленных на то, чтобы полностью демонтировать американские экономические, политические и социальные системы и восстановить их с нуля - в соответствии с марксистскими принципами.



Лозунги BLM:



"ЕДИНСТВЕННОЕ, что это исправит, это РЕВОЛЮЦИЯ. Выборы - это не революции". - Таня Фэйсон, соучредитель BLM Sacramento, 5 марта 2020 г.;



"Революции случаются не раз в жизни; пусть в наше время произойдут бесчисленные революции в направлении освобождения черных" - BLM Торонто, 24 марта 2019 г.;



"Странные чернокожие люди работают над тем, чтобы приблизить более широкое движение чернокожих к идеологии, которая пересечена". - Патрисса Каллорс, соучредитель BLM, 8 марта 2018 г.;



"Мы боремся против белого патриархального общества превосходства. Вот почему вам нужны черные женщины, чтобы бороться с этим". - Shamell Bell, активист BLM, 9 ноября 2015 г.;



"Нам абсолютно необходимо иметь дело с тем, как капитализм эксплуатирует нас, и с тем, как капитализм эксплуатирует чернокожих, в частности". - Мелина Абдулла, соучредитель BLM Лос-Анджелес, 23 июня 2020 г.;



"Капитал может и должен использоваться для финансирования независимости от капитализма и перехода к сообществу. Но Капитал и капитализм не должны быть целью налаживания сообщества … Черный доллар великолепен … но давайте посмотрим на деньги только как на инструмент для достижения освобождения через СООБЩЕСТВО, а не капитализм". - Таня Фэйсон, соучредитель BLM Sacramento, 31 января 2020 г.;



"Если эта страна не даст нам то, что мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Отлично? …. Я просто хочу черного освобождения и черного суверенитета. Любыми необходимыми средствами". - Хэнк Ньюсом, активист BLM, 25 июня 2020 г.;



"Это восстание. Восстание Восстания". - Мелина Абдулла, соучредитель BLM Лос-Анджелес, 31 мая 2020 г.



Ребрендинг Анжелы Дэвис



Когда протестующие члены BLM вместе с другими красно–черными группами разгромили в Сиэтле полицейский департамент и выгнали оттуда сотрудников полиции, они повесили на входе в департамент портрет . . . Анжелы Дэвис.



Революции нужны символы, тем более пока живые. Биография Анжелы Дэвис – политической героини 70 –х годов прошлого века многократно рассказана в разных интерпретациях. В последние годы она продолжала определять себя как радикально левая по убеждениям, но вела степенный подобающей возрасту и статусу профессора истории Калифорнийского университета в Санта – Крузе образ жизни. Снималась даже на обложках гламурных журналов.



С начала летних протестов в США ее жизнь резко поменялась. Она как в молодости выступает на митингах, часто дает интервью, где учит уму разуму революционную молодежь.



Возникает вопрос: Анжела Дэвис – часть общего проекта полевения Америки в целях сброса Трампа? Или кто–то глобально трясет США для достижения других целей?



Трамп истерит, паникует. Его речь в ООН с нападками на Китай тому свидетельство. Окружение Трампа грозит применить к протестующим антимафиозное законодательство (законы RICO), лишать их пособий, не оказывать финансовую федеральную помощь мегаполисам (Нью–Йорк, Сиэтл, Портленд), которые пошли на уступки BLM и Антифе. Но эти заявления только расширяют ряды протестующих и поднимают планку социальных требований.



Демократы, осуществляющие левый проект в предвыборных целях – рисковые ребята. И вряд ли они хорошо знают русскую историю.



Сергей Васильевич Зубатов, придумавший и осуществивший на практике концепцию "полицейского социализма", в конечном итоге, после февральской революции 1917 года застрелился, когда понял, что своими руками расширил революционное движение в России. Источник - Завтра

