Последнее селфи Америки? Между ужасным концом и ужасом без конца, - Ю.Селиванов

00:38 26.09.2020 ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ | 25.09.2020



Соединенные Штаты находятся перед самой глубокой пропастью за все время своего существования, не имея необходимой социально-психологической прочности и достаточного исторического опыта, чтобы устоять на краю.



На данный момент уже столько написано об угрозе гражданской войны и последующего разрушения США, что дальнейшие упражнения на ту же тему могут быть оправданы разве что желанием автора поделиться с читателем некоторыми не вполне избитыми наблюдениями.



В этом мне поможет, как ни странно, мое счастливое детство. Время, когда я запоем читал книги. Среди них оказался и американский политико-фантастический роман "Семь дней в мае", написанный Флетчером Нибелом и Чарльзом Бейли в далеком 1962 году. Где-то в начале семидесятых я проглотил эту увлекательную книжку в один присест, не особенно вникая, по отсутствию жизненного опыта и достаточных знаний, в ее конкретно-историческую подоплеку.



И вот сегодня, спустя почти полвека, перечитал ее снова – под совершенно иным углом зрения, когда переплетены и приобретенные с годами "многие знания – многие печали", и зловещий контекст современного положения Соединенных Штатов Америки.



Первое, что сегодня бросается в глаза, – это явное сходство описанных в романе предпосылок гипотетического американского кризиса и характера нынешних реальных противоречий, раздирающих США и тамошнюю элиту. Вплоть до почти буквального совпадения. Книжного президента Джордана Лимена его противники обвиняли в сдаче американских интересов России, нынешнего реального хозяина Белого дома Дональда Трампа – в том же самом!



И в к книге, и в реальной действительности их главный оппонент – военно-политическая элита США, бизнес-интересы которой Лимен ущемил подписанием договора о ядерном разоружении с СССР. А Трамп, при всей своей словесной воинственности в отношении КНДР, Китая, России и Венесуэлы, не развязал по факту ни одной новой войны за первые четыре года свой администрации. И даже прямой ракетный удар Ирана по американским военным базам не сбил его с данного курса. Что, вообще говоря, дело для Америки неслыханное. Трамп вполне последовательно ведет линию на свертывание американской глобальной военной вовлеченности и к отказу от систематического участия Штатов в "нелепых бесконечных войнах".



"В отличие от предыдущих администраций, я удерживал Америку от новых войн, и наши войска возвращаются домой", – заявил Трамп, пообещав, что во второй срок президентства он "удержит Америку от бесконечных и дорогостоящих иностранных войн".



Мало того, Трамп вполне в духе президента США Дуайта Эйзенхауэра, предупреждавшего Америку в 50-х годах прошлого века об опасности гибельного всевластия военно-промышленного комплекса, дерзает вслух говорить практически то же самое о нынешнем американском ВПК: "Я не говорю, что все военные в меня влюблены. Простые солдаты, возможно. Но, наверно, высшие люди в Пентагоне моими поклонниками не являются, потому что они хотят только воевать, чтобы все эти замечательные компании, которые делают бомбы, самолеты и все остальное, оставались счастливыми".



Да, отчасти это дань предвыборной риторике. Однако не стоит думать, что такое объяснение исчерпывает тему. Ибо это слишком серьезные вещи, за попытку практической реализации которых в Америке платят жизнью даже президенты. Иначе Джон Кеннеди, однажды осознавший всю глубину пропасти, в которую толкают страну сторонники ведения неограниченных войн, и попытавшийся сделать шаг от пропасти, не был бы убит "неизвестными" (до сих пор!) заговорщиками после того, как предпочел диалог с Советским Союзом обмену ракетно-ядерными ударами.



Положение Трампа еще хуже, чем у его предшественников, которые закрепили за Америкой роль вездесущего мирового полицейского, но умудрились выдавить значительную часть американской реальной экономики с территории США, что привело к колоссальному дисбалансу между "американскими глобальными обязательствами", с одной стороны, и реальными возможностями – с другой. И это не говоря уже о фантастическом государственном долге, уверенно стремящемся к тридцати триллионам долларов в силу указанного дисбаланса.



Ввиду опасной парадоксальности возникшей ситуации такая парадоксальная фигура, как Трамп, и была приведена к власти. А его лозунг "Сделаем Америку снова великой!" в целом отражает основную суть его "нового курса". А именно: укрепление США как экономически самодостаточной державы при одновременном сокращении явно чрезмерного бремени внешней "ответственности".



Однако и этот путь оказался тернистым. Ибо Трампу, с одной стороны, требовалось всемерно укреплять реальный сектор национальной экономики, а ее основой является военно-промышленный комплекс, с другой – сокращать затратное глобальное военное доминирование, то есть наносить удар по интересам того же ВПК.



Неудивительно, что в конечном итоге против нынешней американской администрации ополчились не только транснациональные игроки новой "постиндустриальной волны", то есть, проще говоря, мировые онлайн-торговцы с триллионными состояниями и такие же глобальные IT-"трансформеры", но и отчасти самые что ни на есть традиционные военные монополии, которым эта политика прищемила хвост.



Так что можно констатировать не только совпадение фабулы упомянутого выше романа с действительностью, но и то, что силы, противостоящие нынешнему президенту США, не менее, а скорее более могущественны, чем те, которые оппонировали Джону Кеннеди и его книжному аналогу Лимену.



А теперь о том, что из всего этого с высокой долей вероятности может последовать в обозримом будущем.



Первое: фактом является то, что Америка, говоря образно и без обид, – это "страна непуганых идиотов". В том очевидном смысле, что нынешние американцы понятия не имеют о том, что такое война на их территории и сопутствующие этому невзгоды. Они слишком хорошо жили последние скоро как двести лет после предыдущей гражданской войны. А во времена войн внешних на американскую землю не упала ни одна бомба и не ступил ни один вражеский солдат. Так что психологическое состояние заокеанских аборигенов таково, что спусковой крючок национальной катастрофы может быть ими нажат, по неведению, с легкостью необычайной. Уж если даже чиновники американского правительства без обиняков призывают население запасаться боеприпасами, как это сделал на днях пресс-секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто, то дело плохо: "Г-н Капуто предсказал, что президент выиграет переизбрание в ноябре, но что его оппонент-демократ Джозеф Р. Байден-младший откажется уступить, что приведет к насилию. "И когда Дональд Трамп откажется уйти в отставку на инаугурации, начнется стрельба"… Учения, которые вы видели, – это ерунда… "Если вы носите оружие, покупайте боеприпасы, леди и джентльмены, потому что их будет трудно достать"".



Второе. Морально-психологическое состояние современных Вооруженных сил США таково, что рассматривать их как реальную силу, способную предотвратить широкомасштабно гражданское противостояние, не приходится. Во-первых, потому, что, как и в романе "Семь дней в мае", противоречивая политика действующей администрации уже сказывается на состоянии военных, которые сейчас не демонстрируют своей безусловной лояльности Дональду Трампу. Достаточно напомнить, что министр обороны США Марк Эспер в июне с. г., в разгар беспорядков, категорически отказался внять настояниям президента о необходимости использования армии для прекращения актов насилия.



Безотносительно к политическим симпатиям самого Эспера его позиция представляется в данном случае более осмысленной, чем требования импульсивного, но, увы, слабо знакомого с армейскими реалиями президента. Думаю, глава Пентагона неплохо осведомлен о морально-политическом состоянии своего войска, которое на добрых пятьдесят процентов укомплектовано цветными. И о степени его "монолитности" в кризисных обстоятельствах.



Армия, которая даже в самые благополучные времена славилась перестрелками на расовой почве, а в ходе боевых действий отличалась полным отсутствием взаимовыручки между военнослужащими с разным цветом кожи, вряд ли окажется достаточно прочной структурой, чтобы выдержать лобовое столкновение с расколотым и до зубов вооруженным американским "гражданским обществом". В котором, кстати говоря, бывших "зеленых беретов", "морских котиков", снайперов и прочих заплечных дел мастеров в разы больше, чем в "действующей" армии.



В романе "Семь дней в мае" речь шла о верхушечном заговоре группы высших генералов и вашингтонских политиков. Однако даже его пришлось готовить в глубочайшей тайне от и армии. В нынешней ситуации, когда противостояние, частично уже обагренное кровью, раскололо практически всю страну – от элитного верха до люмпенских низов, расчет на "руководящую роль" армии и на ее способность спасти Америку лучше сразу оставить. Ее личный состав разбежится по "национальным квартирам", а то и по этническим окопам. Поэтому такого стоп-крана у нынешних США просто нет.



Это осознает не только Эспер, но и Трамп. Иначе трудно понять ту крайнюю осторожность и эпизодичность, с какой он применяет войска, а точнее Нацгвардию для подавления самых опасных очагов неповиновения. И не только потому, что впереди выборы и ему неохота проливать кровь. Еще большей острасткой для власти наверняка является непрочность самой армейской структуры, как, впрочем, и местной полиции. Которая кое-где явно обнаруживает склонность к панибратству с бунтовщиками в украинском стиле "Милиция с народом!".



Третье и главное. Достигшие антагонистического уровня противоречия внутри правящего класса Америки, которые очевидным образом экстраполируются на все американское общество, в сочетании с отсутствием в массовом сознании сдерживающих агрессию психологических запретов (что связано с длительным периодом американского благополучия), плюс негативный социально-экономический эффект эпидемии COVID-19 – все, вместе взятое, подводит Америку к предстоящим выборам в состоянии максимального внутреннего ослабления. Это отягощается отсутствием достаточного иммунитета к действию разрушающих государственный организм болезнетворных влияний.



Глубинный, долговременный характер нынешней американской драмы является ее главным сущностным отличием от кризисных коллизий, описанных в романе-предупреждении шестидесятилетней давности. Коллизий, которые ни за "Семь дней в мае", ни за неделю в ноябре уже не решить. Америка подошла к тому рубежу в своей истории, когда устранение нескольких политиков и генералов уже ничего не даст. И даже свержение Дональда Трампа, неважно путем выборов или майдана, ничего в этом смысле радикально не изменит. Потому что точка невозврата давно пройдена. Нынешняя дилемма США напоминает, скорее, пресловутый выбор между ужасным концом и ужасом без конца. Источник - fondsk.ru

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