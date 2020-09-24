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Транс-Евразийский автобан Москва-Казань построит китайская CRCCI. Есть контракт
08:48 26.09.2020

Москву с Казанью будут соединять китайцы

Российскую трассу Пекин успользует как часть транспортного коридора Европа – Западный Китай

Алина Терехова
Корреспондент "Независимой газеты"
24.09.2020

Китайская корпорация CRCCI подписала контракт на строительство ключевой национальной автомагистрали в России. Эту новость официальная китайская пресса публикует на самых заметных местах. Ранее Пекин стремился разместить на территории России свою высокоскоростную железнодорожную магистраль в Европу. Но этот проект пока так и остается на бумаге.

Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCCI) будет строить пятый участок скоростного шоссе Москва–Казань. Стоимость проекта – 58,3 млрд руб. "Впервые китайская компания подписала контракт на строительство ключевой национальной автомагистрали в России", – отмечает "Жэньминь жибао", официальное издание Компартии страны. Магистраль пройдет через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

После завершения строительства путь из Москвы в Казань сократится с 12 до 6,5 часа. Проект состоит из восьми участков, китайским подрядчикам достался 5-й – 347–454 км в Нижегородской области. Компании предстоит спроектировать и построить дорожное полотно, водопропускные трубы, мосты, пункты оплаты проезда и заправки на протяжении 107 км.

Отметим, что строить 1–4-й и 8-й участки дороги будут российские компании. А конкурс на строительство 7-го участка госкомпания "Автодор" отменила. Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко объявил, что к работе будут привлекать мелких и средних подрядчиков.

Скоростная автомагистраль Москва–Казань – часть российского участка международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. "После открытия для движения он значительно сократит время сухопутных перевозок из Китая в Центральную Азию и Европу, а также будет способствовать экономическому развитию стран, расположенных вдоль экономического пояса Шелкового пути", – рассуждают китайские журналисты.

Китай давно стремится расширить транспортный маршрут через Россию в Европу. В 2014 году Россия и КНР начинали обсуждать проект высокоскоростного железнодорожного коридора между Москвой и Пекином (ВСМ "Евразия"). Предполагалось, что КНР может принять участие в долевом финансировании, будет предлагать технологии и организует в РФ производство подвижного состава и запчастей. Но и требования у китайской стороны были серьезные. "Страна готова предоставлять финансирование, технологии и оборудование, получая по завершении строительства возможность использовать построенную инфраструктуру для собственных транспортных нужд. Параллельно КНР договаривается со страной-партнером об использовании этой инфраструктуры для поставки из нее сырьевых ресурсов, чтобы тем самым обеспечить своей стране долгосрочную гарантию поставок сырья", – говорил член Академии гражданского проектирования КНР Ван Мэншу изданию "Цзинхуа шибао".

Частью большой магистрали должен был стать участок Москва–Казань. В 2013 году он стал одним из первых в очереди на финансирование из Фонда национального благосостояния. "Очень хотелось, чтобы без жульничества обошлось", – говорил тогда президент РФ Владимир Путин. Строительство планировалось начать в 2018 и закончить в 2024 году, но его обсуждали до марта этого года и в итоге решили отложить – по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, вопрос имеет "большую финансовую емкость". Проще говоря – дорого. Кроме того, не подтвержден пассажиропоток. Напомним, Китай за последние 12 лет построил 35 тыс. км высокоскоростных магистралей. Для нас это пока – вопрос будущего.

В необходимости строительства скоростной автомобильной трассы до Казани, которая входит в комплексный план модернизации инфраструктуры, тоже сомневались. После поездки из Москвы в Тольятти за рулем Lada тогдашний министр экономического развития Максим Орешкин предложил не строить новую трассу Москва–Казань, а реконструировать дорогу Москва–Уфа и построить трассу до Владимира. Это бы позволило в два раза сократить расходы. Но Марат Хуснуллин не сомневается в успехе. "Проект очень непростой, много сегодня есть скептиков, которые говорят: давайте в этой ситуации, может, не будем строить. Но я считаю, что если мы все решения до конца оформим, то за четыре года мы эту дорогу построим", – заявил вице-премьер. Активное строительство дороги начнется в 2021 году, к 2024 году планируется ее закончить.

Опрошенные "НГ" эксперты считают, что из-за нового проекта о партнерстве России и Китая беспокоиться не стоит. Риски для всех участников проекта сегодня минимальны. Они могут быть только внешними, происходящими вне России, Китая и Казахстана.

"Для Китая этот транспортный проект куда более важен, поэтому в Китае он вызвал больший резонанс в медиа", – рассказал "НГ" заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов. "У нас сейчас в строительной отрасли немало проблем, и быстро построить такой участок дороги просто некому", – говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании 2К Иван Андриевский.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601099280
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