"Уезжают не только славяне, но и казахи". Казахстан собирает чемоданы, - "Караван"

10:17 26.09.2020

"Уезжают не только славяне, но и казахи": стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина

Д.Ашимбаев: Наше государство поддерживает политику переселения оралманов, что у многих вызывает недоумение, так как Казахстан импортирует социальную проблематику. Кроме того, есть определенные тенденции, которые показывают, что работа и проживание в Казахстане становятся не такими уж перспективными



Александр Григорянц, 24 сентября 2020



Стоит ли ожидать массового оттока граждан из-за введенных послаблений в получении российского гражданства, насколько негативно ежегодная миграция граждан сказывается на ситуации в Казахстане.

Этим летом Владимир Путин подписал законопроект об упрощении получения российского гражданства для жителей Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана. Из-за подобной меры ряд казахстанских экспертов уже высказывал предположение о том, что в ближайшее время нам стоит ожидать большой миграционный поток из Казахстана в Россию.

Согласно тексту документа, для подачи заявления на получение гражданства РФ теперь не нужно будет отказываться от имеющегося паспорта иной страны. Кроме того, исключено обязательное правило о проживании на территории России в течение трех лет. Отдельный пункт касается молодежи, которая получала высшее образование в РФ. Если по окончании университета им было необходимо отработать по специальности на родине три года, то теперь этот срок сокращен до одного года.

Многие отечественные эксперты уже заявили, что подобные послабления еще больше поспособствуют отъезду граждан из страны. Особенно если учитывать недавний карантин, когда границы были закрыты. И теперь после его снятия люди якобы будут массово переезжать в соседнюю страну.

Согласно данным комитета по статистике министерства национальной экономике, ежегодно сальдо внешней миграции по сравнению с количеством приезжих только растет. В 2019 году Казахстан покинули 45 225 человек, в 2018-м - 41 868 человек, а в 2017 году - 37 725 человек.

Судя по цифрам, с каждым годом ситуация действительно только ухудшается. В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ, дабы выяснить, стоит ли в этом году ожидать массового оттока граждан из Казахстана из-за введенных послаблений со стороны РФ.

- Для чего внесены такие упрощения для получения гражданства: ради повышения демографической статистики или Россия остро нуждается в профессионалах?

- В России тенденция на решение демографических проблем существует давно, так как там имеет место и сокращение населения, и отток общей демографии, вследствие падения рождаемости и роста смертности. Ровно поэтому несколько лет назад вводилась программа по переселению, чтобы стимулировать переезд русскоязычного населения в регионы России с низкой плотностью населения. Кроме того, Россия является центром образовательной миграции прежде всего из Центральной Азии и Закавказья. Немало нашей молодежи остается там после получения образования, потому что в Казахстане не всегда есть перспективы.

Но говорить о массовом оттоке населения я бы не стал. Все, кто хотел получить российское гражданство, уже его получили. Ситуация, конечно, не улучшается, прежде всего в экономическом плане, но массового оттока населения не наблюдается. Сальдо миграции не в пользу казахстанской статистики идет, но все, кто хотел уехать, уже уехали. К тому же России самой нужно понимать, что из-за чрезмерного стимулирования отъезда населения из Центральной Азии число людей, лояльных по отношению к России, будет сокращаться.

Резкого всплеска миграции не будет, если казахстанские власти не примут какие-нибудь экстраординарные меры, которые вызовут опасения у наших граждан. Причем даже среди представителей титульной нации.

- Чем руководствуются граждане РК, уезжающие в Россию на ПМЖ? Ведь политическая ситуация там не сильно лучше нашей, особенно если учитывать мировые санкции.

- Во-первых, российская экономика в большей степени самодостаточная. Во-вторых, возможность получения качественного, многопрофильного образования и немалые перспективы по трудоустройству с этими знаниями. В Казахстане трудоустройство на ту же госслужбу и продвижение по ней связаны с так называемыми неформальными ограничениями, то есть по факту - отсутствие перспектив роста. Получается, что при, условно говоря, одинаковых экономических факторах, Российская Федерация все же выигрывает.

- Высказывалось предположение, что из-за закрытия границ многие люди не могли уехать из страны, а сейчас стоит ожидать массового отъезда.

- В целом статистика говорит об увеличении числа уезжающих. Тем более мы видим, что наше государство поддерживает политику переселения оралманов, что у многих вызывает недоумение, так как Казахстан импортирует социальную проблематику.

Кроме того, есть определенные тенденции, которые показывают, что работа и проживание в Казахстане становятся не такими уж перспективными. Мы видим силу девальвации тенге, ухудшение экономической ситуации и соответственно увеличение потока трудовых мигрантов из того же Кыргызстана и Узбекистана в Казахстан. Но говорить о массовом отъезде преждевременно. Ситуация для многих кажется психологически дискомфортной, но мы переживали и более тяжелый кризис, а коронавирус и его последствия имеют место и в России. Кроме того, все сопутствующие дела по переезду: составление документов, продажа недвижимости, переезд имущества – процесс весьма не быстрый. Поэтому говорить о массовом отъезде сейчас очень сложно.

- Насколько негативно это сказывается на ситуации в Казахстане? Ведь это отток будущих специалистов, особенно если учитывать упрощения для студентов.

- Естественно, происходит деквалификация. С точки зрения национального разреза – уезжают русские, евреи, немцы, а приезжают казахи. А с точки зрения профессионального – мы теряем множество талантливых специалистов, ученых, педагогов, врачей, а приезжают люди со средним образованием, без опыта работы и с незнанием казахстанского законодательства. Из-за этого идет деквалификация отечественного рынка труда.

Вместе с тем, несмотря на многочисленные программы, происходит деиндустриализация страны. И та национальная политика, которую проводит государство: наличие трайбализма, языковая проблематика и прочие негативные факторы, - ограничивает перспективы кадрового роста. Уезжают не только славяне, но также и немало казахов, которые потеряли веру в то, что их государство может обеспечить их образованием, рабочими местами, жизненными перспективами и так далее.

В этой ситуации Казахстан будет только в проигрыше. Несмотря на то что вводились послабления для получения казахстанского гражданства для квалифицированных специалистов, регулирование этих процессов со стороны государства оставляет желать лучшего.

- Какие изменения необходимы, чтобы повлиять на отток людей из страны?

- Во-первых, нужны политическая реформа, связанная с повышением качества госуправления, борьба с коррупцией, транспарентность по решениям со стороны государства, отказ от нелепых экспериментов в языковой и национальной политике.

Поэтому надо понимать, что государству необходимо браться за серьезную работу по улучшению качественных показателей и перестать заявлять о том, что отъезд граждан – это непатриотично. Всеми силами стимулировать миграцию нашего населения – глупо и преступно.

- Подобные изменения – это долгосрочная перспектива или какие-то важные вещи реально произвести здесь и сейчас?

- Если есть желание, то многие вещи можно сделать достаточно быстро и оперативно, но его на данный момент не фиксируется. Устойчивого тренда на нормализацию ситуации во многих сферах нашей жизни государство не проявляет.