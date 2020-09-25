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Мустафа Адиб окончательно отказался от поста премьера Ливана
15:59 26.09.2020

Премьер Ливана заявил об отказе от формирования кабмина и ушел с поста

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб, который должен был сформировать новое правительство, заявил о провале попыток это сделать и подал в отставку, сообщает телеканал Al Arabiya.

Сторонам не удалось достичь консенсуса по составу нового кабинета министров, констатировал Адиб.

По данным телеканала, работа по формированию правительства застопорилась из-за позиции шиитских партий "Амаль" и "Хезболла", предложивших своих министров и потребовавших сохранения за шиитами финансового портфеля, с чем не согласились другие политические силы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601125140
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