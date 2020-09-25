Мустафа Адиб окончательно отказался от поста премьера Ливана

15:59 26.09.2020

Премьер Ливана заявил об отказе от формирования кабмина и ушел с поста



Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб, который должен был сформировать новое правительство, заявил о провале попыток это сделать и подал в отставку, сообщает телеканал Al Arabiya.



Сторонам не удалось достичь консенсуса по составу нового кабинета министров, констатировал Адиб.



По данным телеканала, работа по формированию правительства застопорилась из-за позиции шиитских партий "Амаль" и "Хезболла", предложивших своих министров и потребовавших сохранения за шиитами финансового портфеля, с чем не согласились другие политические силы.